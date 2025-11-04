Liverpool-Real Madrid: otro examen en Anfield

El Real Madrid se presenta este martes (21:00 horas) en Anfield, territorio conocido tras visitarlo dos veces en los tres últimos años, con el reto de seguir demostrando que el equipo dirigido por Xabi Alonso está preparado para las grandes noches, como será esta que enfrenta a los blancos contra el Liverpool. Si bien es cierto que los ingleses no atraviesan su mejor momento, también hay que reconocer que siempre son muy competitivos, especialmente cuando juegan ante su afición.

El Real Madrid se quitó una mochila cargada de piedras ganando el Clásico al Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu hace diez días. Con esa victoria, se demostraron a sí mismos que pueden competir contra cualquier rival y olvidaron, por fin, la dolorosa derrota sufrida en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid.

Tras demostrarse a sí mismos que están preparados para absolutamente todo, ahora quieren seguir afianzando su confianza en un encuentro al que ya se le puede poner la etiqueta de clásico continental, puesto que se han visto las caras en tres ocasiones en los tres últimos años: dos veces en los octavos de final del curso 2022-2023 y el curso pasado, aunque en esa ocasión, al ser fase de liga, solo se jugó en Inglaterra. Además, han disputado las finales de la Champions en 2018 y 2022, donde siempre ganaron los madridistas.

El once del Clásico

Para este encuentro, Xabi Alonso apostará por el mismo once que ganó el Clásico. Si había alguna duda, la lesión de Franco Mastantuono lo ha dejado claro. Camavinga entrará en el centro del campo y el resto del equipo será el esperado, con Valverde repitiendo en el lateral derecho.

Por lo tanto, Trent Alexander-Arnold no volverá como titular a la que ha sido su casa desde que era un niño y comenzó a jugar en las categorías inferiores del Liverpool. El inglés, no obstante, vivirá un día muy especial en su regreso a Anfield. También será señalada la vuelta para Xabi Alonso, que jugó en el equipo inglés cinco temporadas, donde ganó una Champions.

Un Liverpool poco fiable

Mucho han cambiado las cosas por Anfield después de desembolsar 500 millones este verano, y no todo ha ido a mejor. Este Liverpool, aún vigente campeón de la Premier, comenzó la temporada con siete triunfos consecutivos, la mayoría de ellos logrados en los últimos minutos, pero el equipo no daba la sensación de solidez de otras épocas. Ganaban casi de milagro y el resto de equipos les tomaron la medida. Así llegaron seis derrotas en siete partidos, con la única redención del 1-5 ante el Eintracht en Champions.

El primero es que muchos equipos han avistado su debilidad. La mayoría de derrotas han llegado a través del balón parado, las segundas jugadas, donde se ha notado una preocupante falta de concentración y físico, y los balones largos. De hecho, en el último triunfo contra el Aston Villa, el equipo de Unai Emery cometió el error de no aprovechar estas armas y los dos goles que encajó fue por intentar salir jugando desde atrás, con dos fallos en la entrega del Dibu Martínez y de Pau Torres.

Otro problema de este equipo está siendo la falta de aclimatación de los fichajes. Es especialmente preocupante el estado de Florian Wirtz, que costó 125 millones y que en trece partidos no ha visto puerta ni una sola vez y solo ha repartido dos asistencias, contra el Eintracht. El germano no ha encontrado su posición en el campo. Como ’10’ no ha funcionado y en la derecha, donde ha jugado sus mejores minutos, tiene el bloqueo del indiscutible Mohamed Salah. Esta temporada, además, promedia más de diez pelotas perdidas por partido y su acierto con el pase apenas llega al 80 %. De momento no se parece nada al jugador que maravilló en el Bayer Leverkusen.

El caso de Alexander Isak es distinto, porque el sueco no tuvo una pretemporada normal, al forzar su salida del Newcastle, y no pudo incorporarse al Liverpool hasta septiembre. Isak ha ido recuperando la forma física poco a poco y, cuando ya estaba cerca del 100 %, se lesionó en la ingle y previsiblemente se perderá el partido de este martes.

Respecto al resto de fichajes, Milos Kerkez está a años luz del nivel que mostró el año pasado en el Bournemouth y parece que Andy Robertson le está comiendo la tostada, Jeremie Frimpong ha pasado más tiempo lesionado que sano, y Giovanni Leoni se rompió el cruzado al poco tiempo que debutar. El único que no ha defraudado es Hugo Ekitike, con seis goles y una asistencia en catorce encuentros. Slot tiene como bajas para este encuentro a Alisson, Isak, Curtis Jones y Jeremie Frimpong.

Liverpool-Real Madrid: posibles onces