Alineación del Real Madrid contra el Atlético: Camavinga o Güler, la duda de Xabi

La alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Atlético de Madrid, correspondiente a la semifinal de la Supercopa de España, sólo tiene una duda: Camavinga o Güler. Contra el Betis, Xabi Alonso se decantó por el francés, mientras que la incógnita será saber si repite fórmula o da paso a la creatividad del turco.

La alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Atlético tendrá a Courtois en la portería. Valverde seguirá siendo lateral derecho, Álvaro Carreras jugará por el costado izquierdo, mientras que la pareja de centrales será la formada por Asencio y Rüdiger. Huijsen está recuperado, pero apunta a suplente.

En el centro del campo, Tchouaméni es fijo en el corte y lo normal es que a su lado forme Camavinga, pero no se puede descartar la presencia de Arda Güler. El que es fijo es Bellingham, mientras que el tridente ofensivo estará formado por Rodrygo, por la derecha; Vinicius, por la izquierda; y el goleador Gonzalo, que hará de Mbappé.

Todo o nada para Xabi

El proyecto que arrancó el pasado mes de junio se pone a prueba. Y eso es un problema. Y una responsabilidad. Si el Real Madrid gana al Atlético, Xabi Alonso ganará oxígeno en el banquillo blanco, a la espera de una final que se disputará el domingo 11 ante Barcelona o Athletic. Sería esquivar una bala. De las que no siempre se esquivan.

Pero si el Atlético elimina al Real Madrid, el viernes se prevé movido en la capital. En Valdebebas lo tienen claro: perder la semifinal ante los rojiblancos sería un golpe demasiado duro como para sostener el proyecto. El final llegaría en cuanto el avión privado que traslade a la expedición desde Yeda aterrice en Madrid. Ese mismo viernes se tomarían decisiones. Y Xabi Alonso dejaría de ser entrenador del Real Madrid.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Atlético de Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga o Arda Güler, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Gonzalo.