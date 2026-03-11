Arbeloa tiene un plan para las «sorpresas» de Guardiola: reforzar la medular y liberar a Vinicius

Arbeloa sabe perfectamente que Guardiola le va a preparar varias sorpresas en la ida de los octavos de final de la Champions, que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu. El entrenador del Manchester City suele hacer retoques en este tipo de partidos, pero el técnico madridista también está preparado para estas novedades y plantea cambios en el dibujo. Y es que la opción de que el salmantino refuerce el centro del campo con cinco centrocampistas coge peso en Valdebebas a medida que pasan las horas y se acerca el partido.

Arbeloa podría reforzar el centro del campo con la presencia de cinco jugadores y, de esta manera, reforzar la medular. De esta manera, Vinicius jugaría solo en ataque sin la compañía de Gonzalo o Brahim, mientras que en la medular formarían Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Thiago Pitarch y Arda Güler. Un dibujo diferente que tendría un propósito claro.

Si Álvaro Arbeloa, como está planteando, decide utilizar cinco centrocampistas contra el Manchester City, buscará tener el control del mediocampo. El Manchester City va a tener la posesión del balón, presionando muy alto a los blancos. Al colocar más jugadores en el centro del campo, los blancos buscarán tener más opciones de pase, mantener mejor la posesión y dificultar que el rival monopolice el balón. Además, tener superioridad numérica en el centro ayuda a salir de la presión rival con más apoyos cercanos.

Al mismo tiempo, un mediocampo con cinco jugadores permite cerrar mejor los espacios interiores, que es donde el City suele generar muchas ocasiones entre líneas. De esta forma se protege más a la defensa y se dificulta la creación de juego rival. También facilita recuperar el balón y lanzar contraataques rápidos cuando el equipo rival está adelantado y, en ese momento, es donde entra la figura de un Vinicius que estaría liberado de acciones defensivas y solo estaría centrado en correr hacia la portería inglesa. En general, este planteamiento hace que el partido sea más controlado y táctico, evitando que el City encuentre espacios fáciles para atacar.

Esta es una idea que tiene Arbeloa en la cabeza y que, a medida que pasan las horas, va ganando peso. El entrenador madridista sabe perfectamente que su equipo debe intentar ganar el centro del campo para evitar que el Manchester City juegue a sus anchas en el estadio Santiago Bernabéu. Con bajas de peso como Bellingham o Mbappé, buscaría reforzar la medular con más efectivos.