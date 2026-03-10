Cuándo se juega el Real Madrid – Manchester City de la Champions League: horario y canal de TV para verlo en directo y gratis

Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el Real Madrid - Manchester City de la Champions League Este Real Madrid - Manchester City es de la ida de octavos de la Champions League y se jugará en el Santiago Bernabéu El Etihad dictará sentencia dentro de una semana en esta eliminatoria de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City

Dos de los equipos más importantes del viejo continente como son el Real Madrid y el Manchester City van a ofrecer una eliminatoria impresionante en estos octavos de final de la Champions League y la ida será la primera manga de este cruce que se decidirá dentro de una semana en Inglaterra. Te explicamos la fecha, la hora y el canal de televisión para ver en directo este partidazo que se disputa en el Santiago Bernabéu y que enfrenta a Álvaro Arbeloa con Pep Guardiola.

Horario del Real Madrid – Manchester City: cuándo es el partido de la Champions League

El Real Madrid recibe la visita del Manchester City en el Santiago Bernabéu para disputar este partido que corresponde a la ida de los octavos de final de la Champions League. Llega una final anticipada, ya que ambos equipos siempre parten entre los favoritos para ganar la Orejona y ahora se vuelven a ver las caras. Y es que hay que recordar que ya se midieron en el mes de diciembre en Concha Espina con victoria de los de Pep Guardiola por 1-2. Es por ello que los de Álvaro Arbeloa tienen ganas de revancha e irán con todo para sacar un resultado de positivo de cara a la vuelta de la próxima semana.

A qué hora es el partido de la Champions League Real Madrid – Manchester City

La UEFA ha programado este frenético Real Madrid – Manchester City correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League para este miércoles 11 de marzo. La organización que preside Aleksander Ceferin ha fijado este partidazo entre los de Chamartín y los mancunianos en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre los aficionados para que el balón ruede de manera puntual en el Santiago Bernabéu.

Dónde y cómo ver gratis el Real Madrid vs Manchester City en directo por TV online y en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los encuentros que se disputen en la máxima competición continental y también en la Europa y la Conference League. Este Real Madrid – Manchester City de la ida de los octavos de final de la Champions League se va a poder ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones, pero hay que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para poder disfrutar de lo que ocurra en el Santiago Bernabéu, ya que no se emitirá gratis por TV.

La hinchada del cuadro merengue y los seguidores de las diferentes competiciones europeas en general van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Manchester City de la ida de los octavos de final de la Champions League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Tenemos que recordar que este operador privado pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y ver lo que suceda en Concha Espina.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda alrededor de este partidazo de la ida de los octavos de final de la Champions League. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Manchester City desde una hora y media antes de que comience el encuentro en la capital de España. Una vez acabe el encuentro en el Santiago Bernabéu publicaremos la crónica y compartiremos también las reacciones importantes que se produzcan.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Manchester City

Por otro lado, todos aquellos aficionados del conjunto madridista que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este Real Madrid – Manchester City de la ida de los octavos de final de la Champions League van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Santiago Bernabéu para contar lo que ocurra en esta visita de Pep Guardiola al feudo de Chamartín.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – Manchester City

El Santiago Bernabéu, situado en el distrito capitalino de Chamartín, será el estadio donde se disputará este frenético Real Madrid – Manchester City de la ida de los octavos de final de la Champions League. Es un recinto deportivo que se inauguró en 1947 y en él caben unas 80.000 personas, esperándose que este fin de semana haya un lleno absoluto con una afición entregada para darle su aliento a la plantilla merengue para que pueda lograr la victoria en esta primera manga de la eliminatoria.

La UEFA designó al árbitro italiano Maurizio Mariani para que dirija la contienda Real Madrid – Manchester City de la ida de los octavos de final de la Champions League. Su compatriota Marco di Bello estará controlando todo en el VAR, por lo que revisará todas las jugadas polémicas que se le escapen a su compañero para, si es necesario, avisarle para recomendarle que se acerque al monitor que estará en la banda del Santiago Bernabéu a analizar la acción dudosa.