Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación en la previa de la ida de los octavos de final de la Champions que medirá a Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu. Españoles e ingleses se vuelven a ver las caras por segunda vez esta temporada tras el encuentro que jugaron en la fase liga, donde ganaron los de Guardiola. Los madridistas buscan un resultado favorable para tratar de hacerlo bueno dentro de una semana en el Etihad.

Arbeloa comenzó analizando el encuentro contra el Manchester City: «Uno complicado… en el que necesitamos a la afición. Saldremos muy motivados. La Champions es muy especial para nosotros». Sobre cómo está la rodilla de Mbappé, fue optimista: «Está mucho mejor. Hay que ir día a día. Cada día está mejor y le esperamos de vuelta muy pronto».

«Somos el Real Madrid y no nos sentimos menos o inferiores que nadie. Conocemos bien al rival que tenemos. Sabemos lo complicado que va a ser, pero lo hacemos con mucha ilusión y mirándoles a los ojos», comentó.

Sobre la frase de Vigo, cuando dijo que estaba muy contento por los que habían querido ir, lo explicó: «Eso no significa que alguien no haya querido venir, no. Quise poner en valor a quienes hicieron un grandísimo esfuerzo por estar ahí. Por salir al campo, rendir como lo hicieron. Eso es todo lo que dije. La interpretación es cosa vuestra. Ningún jugador que no estuvo en Vigo fue porque no quiso venir».

Sobre los enfrentamientos como Guardiola, fue claro: «Que siempre tiene una sorpresa preparada. Por mucho que veas a sus equipos, sabes que siempre hay algo preparado y que debes estar mentalizado de las muchas variaciones que pueden aparecer. Me sorprendería mucho que no hubiera algún esquema nuevo o jugador nuevo. A menudo suele dar muchas vueltas a sus planteamientos».

A la hora de analizar las palabras de Laporta, fue claro: «El candidato Laporta creo que fue él quien cuadruplicó los pagos a Negreira. Así que no hace falta decir mucho más». También analizó las palabras de Guti, que dijo que cogía un caramelo envenenado: «Le tengo muchísimo aprecio por lo que significa para el Real Madrid; por el legado que dejó. Respeto muchísimo su opinión porque, como digo, tampoco estoy aquí para valorar todas las opiniones. Un saludo muy fuerte; ojalá le pueda dar un abrazo pronto».

A la hora de analizar las opciones de la eliminatoria que pasan por Vinicius, explicó lo siguiente: «Me esperaba esta pregunta por tu parte. Esté quien esté en el campo, será importante. Y Vinicius, también. Hemos tenido muchas bajas y está asumiendo muchísima responsabilidad. Es nuestro baluarte ofensivo, como es normal. Y necesitamos lo mejor de él si queremos eliminar al Manchester City».

También analizó el estado de salud de Camavinga: «Mucho mejor, ha pasado una semana muy mala. Aquí se dice aquello de ‘peor que un dolor de muelas’. Pero lleva desde el sábado con el grupo y está perfectamente para mañana».

Por otro lado, puso en valor a la cantera y el rendimiento que está dando: «Yo creo que estamos todos de acuerdo que en Vigo los canteranos demostraron que no les tiembla el pulso. Thiago hizo un partidazo, Palacios cambió al equipo, Manuel Ángel fue clave en ese balón. No es fácil confiar en la cantera, cuando estás aquí sentado, y eso es algo que la gente debe entender. Porque aquí están los mejores del mundo y para poner a un canterano, debes sentar a uno de ellos. No es fácil, pero yo confío muchísimo en ello y siento que la gente se siente identificada con ello. Están preparados para partidos como el de mañana, como han demostrado ya».

Para finalizar, al ser preguntado si el empate puede ser un gran resultado, dejó claro que el Real Madrid «mañana saldrá a ganar».