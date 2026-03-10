Tua Tagovailoa volverá al Bernabéu: ficha por los Falcons tras dejar los Dolphins

Tua Tagovailoa regresará a Madrid. El quarterback ya disputó el año pasado el primer partido de la historia de la NFL en España, en el Santiago Bernabéu, con la camiseta de los Miami Dolphins y ahora lo hará con la de los Atlanta Falcons, con los que ha firmado por un año. El equipo de Georgia será el equipo local en el partido del Bernabéu en 2026, cogiendo así el relevo de los de Florida a falta de conocer quién será su rival y cuándo se jugará este partido.

Después de ser cortado por los Dolphins, Tagovailoa era agente libre de la NFL y buscaba equipo. Ese nuevo conjunto es Atlanta Falcons, que se asegura así contar con un quarterback veterano para cubrir la baja de Michael Penix Jr., que estará fuera todo el año por una rotura parcial del ligamento cruzado anterior. De esta forma, el jugador de 28 años de edad tendrá el privilegio de volver a jugar en Madrid por segundo año consecutivo.

Fue la gran atracción de los Dolphins en la previa del partido. Todas las miradas estaban puestas en el quarterback de Miami ante la ausencia por lesión de Tyreek Hill. Con su marcha, los de Florida firman la mayor liberación de tope salarial muerto de la NFL, con 67,4 millones de dólares en 2026 y 31,8 millones de dólares en 2027, para un total de 99,2 millones de dólares.

Para los Falcons es una gran operación el fichaje de Tua Tagovailoa, ya que de los 54 millones de dólares que percibirá el quarterback, la gran mayoría se lo pagarán los Dolphins. Así, contarán con un nuevo director de juego que ya sabe lo que es jugar un partido de la NFL en el Santiago Bernabéu y el ambiente que se vive en Madrid en la previa del encuentro.

Tagovailoa se despide de los Dolphins

El nuevo gerente general de los Miami Dolphins, Jon Eric Sullivan explicó la decisión de cortar a Tua para apostar por Malik Willis: «Recientemente le informé a Tua y a sus representantes que nos moveremos para una nueva dirección en la posición de quarterback y lo cortaremos después del inicio del nuevo año de la liga. Como le comenté a él, tengo un enorme respeto a él como persona y como el gran jugador que es. Expreso mi gratitud por todas sus contribuciones, ambas en el campo y en la comunidad durante sus seis temporadas en Miami».

Por su parte, Tua Tagovailoa mandó un mensaje de despedida a su ex equipo en redes sociales: «A la organización de los Miami Dolphins, a mis compañeros de equipo, a la directiva y a los increíbles fanáticos: gracias por seis años inolvidables. Desde el momento en que llegué, creíste en mí, me apoyaste y aceptaste a mi familia como si fuera tuya. Pude casarme con mi esposa y darles la bienvenida a mis dos hijos a este mundo. Afortunadamente, pude permitirles experimentar una vida que yo nunca tuve hasta que crecí. Vestir esta camiseta y representar a esta ciudad ha sido una de las mayores alegrías de mi vida».

Por último, lamentó «profundamente» no haber podido alcanzar el objetivo para el que firmó en su momento, que era dar un título a la ciudad de Miami: «También lamento profundamente no haber podido hacer el trabajo y traer un campeonato a esta ciudad. Miami se lo merece y siempre desearé haber podido entregárselo».