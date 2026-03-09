El Real Madrid contra el favoritismo del Manchester City y ante un escenario ‘ideal’ en la Champions League

El nuevo clásico del fútbol europeo vuelve a escena en los octavos de final de la Champions League, con una nueva eliminatoria entre el Real Madrid y el Manchester City. Una eliminatoria donde los madridistas inician su camino hacia la decimosexta Copa de Europa pero a la que los de Guardiola llegan como favoritos. El escenario es similar al de las últimas temporadas en las que se ha dado este enfrentamiento, que se repite por quinto año seguido y por sexta vez en siete ediciones de la máxima competición. Y si hay algo que ha demostrado el conjunto blanco en este tiempo es que son capaces de sobreponerse a los peores pronósticos.

No llegan ni en el mejor momento ni con las mejores sensaciones los de Arbeloa. Las dolorosas derrotas del último mes y medio, desde que el salmantino ascendiera al banquillo del primer equipo, han llevado al Real Madrid a caerse en cuanto a su favoritismo para llevarse esta Champions. Así lo demuestran los pronósticos en las casas de apuestas.

El Manchester City llega al Bernabéu como favorito no sólo para hacerse con la victoria en la ida de la eliminatoria, sino para clasificarse para los cuartos de final. Los ingleses llegan con una probabilidad de meterse en la siguiente ronda del 67%, por el 33% con la que cuentan los madridistas.

Así lo revela un estudio realizado por Betfair. El Real Madrid sólo ha partido como favorito para ganar la Champions en octavos de final en una ocasión y cayó en cuartos de final. Fue el pasado curso, cuando el PSG se hizo con el título ganando en la final al Inter y en semis a un Arsenal que no dio opción alguna al equipo entrenado entonces por Ancelotti.

El favoritismo del Manchester City no afecta al Real Madrid

En las cinco Champions logradas por los blancos en las últimas nunca partían como favoritos en octavos de final. De hecho, en la edición de 2022, la conocida como Champions de las remontadas, los blancos partían en octava posición en las casas de apuestas y terminaron triunfando en París ante el Liverpool. Ahora, lo hacen en séptima posición.

En las ediciones de 2016, 2017 y 2018, que ganaron de forma consecutiva, aparecían como tercer favorito en dos de ellas y como cuarto en una. Sí que fueron séptimos, como ahora, en 2019 y 2021. En la primera de ellas cayeron ante el Ajax y en la segunda lo hicieron en semifinales ante el Chelsea, que sería campeón.

Las otras tres veces en las que los madridistas no ganaron la Champions en la última década se cruzaron en todas ellas con el Manchester City, cayendo en 2020 ante ellos en octavos y en las semifinales de 2023, mientras que la pasada temporada, cuando eran favoritos, eliminaron a los citizen, pero caerían en cuartos de final.

Ahora, los madridistas vuelven a partir en una posición de desventaja en Champions. Algo que, como se ha podido comprobar en los 10 últimos años, no les descarta para hacerse con el título, puesto que terminaron llevándoselo el 50% de las ocasiones.