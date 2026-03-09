El entrenador del Olympique de Lyon aclara la suplencia de Endrick: «No queríamos que sufriera otra lesión»

El Olympique de Lyon llegará a Vigo atravesando uno de los momentos más complicados de su temporada. El equipo francés no está logrando buenos resultados en las últimas semanas y acumula varios partidos sin conocer la victoria. Además, uno de sus jugadores más importantes, el joven brasileño Endrick, es duda para el próximo encuentro.

El conjunto dirigido por el entrenador portugués Paulo Fonseca empató en su último partido contra el París FC. El empate llegó en el último momento del partido, en el minuto 96, gracias a un penalti transformado por Corentin Tolisso. Este resultado evitó la derrota, pero no cambia la mala dinámica del equipo. Antes de ese partido, el Lyon también había quedado eliminado de la Copa de Francia tras perder contra el RC Lens.

En el partido contra el París FC, Endrick no fue titular. El delantero empezó el encuentro en el banquillo y entró al campo en el minuto 65. Sin embargo, su participación fue discreta y apenas pudo influir en el juego del equipo. El Lyon tuvo dificultades para crear ocasiones claras y solo consiguió empatar gracias al penalti marcado por Tolisso en el tiempo añadido.

Fonseca recordó que el brasileño estuvo casi un año sin jugar con regularidad antes de llegar al Lyon. Por ese motivo, el cuerpo técnico está intentando gestionar sus minutos con cuidado para evitar posibles lesiones. Según explicó el entrenador, el último partido del equipo había sido muy intenso y algunos jugadores no habían tenido tiempo suficiente para recuperarse.

«No podemos olvidar que Endrick estuvo un año sin jugar. Ahora ha empezado a disputar muchos partidos seguidos. El último encuentro fue muy exigente y era difícil recuperarse. Si hoy hubiera sido titular, corríamos el riesgo de que sufriera otra lesión», señaló el técnico portugués ante los medios de comunicación.

Los números reflejan claramente ese cambio en la carga de minutos del delantero. Entre agosto y enero, Endrick apenas jugó 99 minutos con el Real Madrid. Sin embargo, desde que llegó al Lyon ya ha disputado 787 minutos, una cifra mucho mayor en muy poco tiempo. Este aumento de participación ha obligado al entrenador a ser prudente con su estado físico.

La gran duda es si el delantero brasileño podrá ser titular o si el entrenador preferirá seguir administrando sus minutos. Todo dependerá de cómo evolucione durante los próximos días y de si el cuerpo técnico considera que está preparado para disputar un partido tan exigente. El Lyon, mientras tanto, llega a este encuentro con la necesidad de mejorar su rendimiento y volver a ganar.