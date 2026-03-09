El Real Madrid ya conoce el árbitro que dirigirá su duelo ante el Manchester City de octavos de final de Champions. El italiano Maurizio Mariani será el encargado de impartir justicia en el partido de ida de la eliminatoria en el Santiago Bernabéu de este miércoles a las 21:00 horas. Será la tercera ocasión en la que Mariani dirija un encuentro del conjunto blanco en la máxima competición continental. Los dos precedentes previos fueron dispares, siendo el último una derrota ante el Lille (1-0) en la pasada fase de liga y el primero una victoria en fase de grupos ante el Leipzig (2-0) en la campaña 2022/23.

El colegiado italiano de 44 años cuenta con 32 partidos de experiencia en Champions League. Esta temporada ha dirigido un total de cinco encuentros en la máxima competición continental, destacando el Liverpool-Atlético de Madrid (3-2) y el PSG-Bayern de Múnich (1-2). En sus partidos de la presente campaña ha mostrado una media de 4,4 tarjetas amarillas por encuentro y sólo una cartulina roja en todos ellos. Mariani tendrá el reto de dirigir la ida de una eliminatoria que se ha convertido en todo un clásico moderno de la Champions en las últimas temporadas.

Real Madrid y Manchester City cruzan sus caminos en Champions por quinta temporada consecutiva, resultando el balance en los cuatro enfrentamientos anteriores en tres triunfos merengues y uno para los de Pep Guardiola; que se produjo en el curso 2022/23 en el que los citizens levantaron la ‘Orejona’. Mariani no cuenta con una amplia experiencia en partidos de eliminatorias del máximo nivel europeo, ya que sólo ha dirigido un total de tres. Todos ellos la pasada temporada: uno del playoff y dos en cuartos de final. El italiano arbitró la vuelta del duelo entre Borussia Dortmund y FC Barcelona, en la que los alemanes se impusieron por 3-1; resultado insuficiente debido al 4-0 culé en la ida.

Un árbitro español en los octavos de Champions

De cara a la ida de las ocho eliminatorias de octavos de final de Champions League que se disputarán entre el 10 y el 11 de marzo, únicamente habrá un árbitro español al frente de estos encuentros. Jesús Gil Manzano será el encargado de dirigir el Galatatasaray-Liverpool de este martes 10 de marzo a las 18:45 horas. El escenario será el ‘infierno turco’ del estadio Ali Sami Yen, donde el equipo de la capital otomana espera sorprender a uno de los contendientes al título.