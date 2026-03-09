La madridista dedicatoria de Modric a Ramos tras ganar el derbi: «Delante del Capitán hay que ganar»

El Real Madrid recuerda con cariño a dos leyendas que hicieron historia, como Luka Modric y Sergio Ramos. Ambos, ya lejos del Santiago Bernabéu, siguen aún sus carreras deportivas, pero mantienen una gran amistad por muchos que vivan a miles de kilómetros. Esta vez, ambos se reunieron en el derbi italiano, regalando una imagen que hizo recordar al madridismo una de las mejores etapas de la historia del club.

Con 40 años, el croata sigue demostrando que tiene gasolina para dar y regalar. Fue el ancla en el mediocampo y ayudó en la victoria del Milan ante el Inter (1-0) gracias al gol de Estupiñán. Ramos estuvo en la grada de San Siro apoyando a Modric y este quiso agradecerle poco después de celebrar el triunfo: «Estoy muy contento de que Sergio esté aquí. Ayer me dijo que quería venir a este partido. Tenerlo aquí y que ganemos también es aún mejor. Hoy tuvimos un poco del espíritu de Sergio Ramos. Delante del capitán hay que ganar», expresó después de que el sevillano le respondiese con un mensaje en redes sociales: «¡Muchas gracias, Lukita mío!».

Meses antes se reencontraron en una cena donde Ramos le regaló una camiseta firmada de Rayados, a pesar de que en diciembre rompió su contrato para ser agente libre. A pesar de que Sergio lleva fuera del Real Madrid desde 2021 y Modric desde el verano pasado, los dos no han perdido el contacto y han conservado la amistad después de estar en el mismo vestuario más de una década. Por el momento, Modric se ha convertido en un hito en el Milan y Ramos aún no ha dado pistas de si firmará con un nuevo club en medio de su intento de comprar el Sevilla. Mientras tanto, ambos siguen demostrando que el tiempo para ellos no ha pasado.