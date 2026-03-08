El Real Madrid conjura al Bernabéu

El Real Madrid necesita más que nunca una mágica noche de Champions en el Santiago Bernabéu. En una temporada donde los acontecimientos futbolísticos no acompañan para soñar alto, la plantilla se prepara para unos octavos vertiginosos ante el Manchester City. Conscientes de la complejidad de la eliminatoria, varios jugadores pidieron la conjura en Chamartín el próximo miércoles para irse con ventaja a Inglaterra.

La victoria ajustada ante el Celta no silenció el rúnrún que se escuchó hace unos días tras perder contra el Getafe. El equipo muestra un nivel irregular, marcado especialmente por la plaga de lesiones, y la plantilla no le ha quedado otra que reagruparse y hacer ese llamamiento que tantas alegrías ha terminado dando al club blanco. «Necesitamos nuestra mejor versión en octavos ante un adversario muy difícil como el Manchester City, pero jugamos en casa ante nuestra afición, con el apoyo de todos. Los necesitamos mucho en una temporada en la que hemos tenido partidos difíciles. Tenemos que sacar nuestra mejor versión», explicó Vinicius en zona mixta en Balaidos.

Un guion que mantuvo otro peso pesado del vestuario como Thibaut Courtois, que también pidió al madridismo que apoyen al Real Madrid hasta el final: «Necesitamos al equipo con una intensidad enorme y muy concentrado. Sabemos que es un partido importante y necesitamos a la afición desde el minuto uno, como hicieron contra el Benfica. Puede ser una gran noche en el Bernabéu. Tenemos que estar todos al 200%, nosotros y la afición. Estoy seguro de que ganaremos», alentó el belga.

El optimismo no estará acompañado de lesiones. Con Mbappé como duda hasta el final y ausencias importantes confirmadas como Bellingham, Rodrygo y Militao, entre muchos otros, en Valdebebas consideran que la moral del equipo jugará un factor crucial en la eliminatoria. Los de Guardiola ya vencieron en el feudo madridista en la liguilla y sacar un buen resultado en la ida quitaría presión de cara para Etihad. «Les necesitamos y lo saben mejor que nadie. Una noche de Champions contra un rival durísimo. Uno de los grandes clubes que hay ahora mismo en el mundo del fútbol. Jugando en nuestro campo, sabemos que somos mucho más fuertes cuando los madridistas están de nuestro lado», reflexionó Álvaro Arbeloa.

La magia de la Champions en el Bernabéu es especial. En la última década se han visto partidos donde el Real Madrid estaba muerto y acabó sacándolo adelante. A eso se agarran en Chamartín, a que la presión pase factura a los ingleses, y Guardiola sabe de sus propias carnes lo que significa todo esto.