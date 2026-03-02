Guardiola culpa a la federación inglesa de tener desventaja con el Real Madrid: «Muchas gracias»

Pep Guardiola se siente perjudicado antes de jugar contra el Real Madrid. Después de que volvieran a juntar sus caminos en la Champions, el entrenador catalán mira bajo lupa cada detalle antes de volver al Santiago Bernabéu. En un primer momento, el técnico del Manchester City valoró con optimismo el duelo al ser desde hace años un clásico en la Copa de Europa. Sin embargo, en su última comparecencia pública estalló al darse cuenta de una mínima diferencia en el calendario.

Y es que, aunque ambos equipos juegan dos partidos esta semana, los ingleses tendrán unas pocas horas menos de descanso. El City se enfrentará al Nottingham Forest este miércoles, pero el sábado jugará ante el Newcastle en la FA Cup. El Real Madrid jugará este lunes ante el Getafe y el viernes viajará a Balaídos para medirse al Celta de Vigo. Al jugarse el partido el siguiente miércoles 11 de marzo, Guardiola no se mordió la lengua atacando contra la federación inglesa.

«Tenemos tres días de descanso entre ambos partidos y luego el siguiente…Muchas gracias por ese horario, para ir mejor a Madrid con menor recuperación. Venimos de la Carabao Cup antes de jugar la Champions y jugamos a las 15.00 y las 20.00. Es lo que hay…todos los equipos de la FA Cup juegan a la misma hora, pero nosotros a las 20.00 horas. Los detalles marcan la diferencia. Tenemos menos tiempo y después de ese partido, llegar para recuperarnos e inmediatamente viajar otra vez…Es lo que hay», explicó en una rueda de prensa donde también criticó los pitos por la hidratación por el Ramadán.

Real Madrid y Manchester City volverán a luchar por seguir adelante en la siguiente ronda. En la temporada pasada, el conjunto madridista fue el verdugo de Guardiola en los playoffs, y esta temporada los ingleses vencieron en el Santiago Bernabéu. Una eliminatoria cargada de morbo y con un Pep que ya caldea la previa del primer asalto culpando al calendario.