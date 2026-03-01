Guardiola enloquece por los pitos a la pausa de hidratación por el Ramadán: «¡Respeten las religiones!»

Pep Guardiola no entendió los pitos de la afición del Leeds United durante el encuentro ante el Manchester City cuando el árbitro paró el partido para que los jugadores musulmanes se hidratasen al caer la noche. Esa pausa, establecida desde la temporada 2021/22 en la Premier League, ha provocado una gran controversia en los aficionados al fútbol y el catalán ha querido dejar clara su versión.

«Esto es el mundo moderno, ¿verdad? Mirad lo que está pasando en el mundo hoy (la guerra en Irán). Respeten las religiones, respeten la diversidad», comentó Guardiola, quien no pierde la oportunidad para politizarlo todo. El técnico tiene a varios jugadores que ayunan durante el día y por eso es muy favorable a esta parada para que sus jugadores saquen su mejor versión una vez terminen sus obligaciones religiosas.

«Nos dejan un minuto o dos para ello. Los jugadores lo saben. Tomaron unas vitaminas porque jugadores como Cherki y Ait-Nouri no han comido hoy. No hay más que eso. ¿Cuál es el problema?», dijo Guardiola sobre la monumental pitada que Elland Road lanzó sobre sus jugadores.

La Premier explicó en las pantallas el motivo del parón por el Ramadán en una medida que Guardiola aplaude. «Me parece de lo más normal que esto se haga. Lo que no apruebo es el comportamiento de la afición rival y la falta de respeto», aseveró.

El Manchester City terminó ganando su partido contra el Leeds por 0-1 gracias a un tanto solitario de Antoine Semenyo. El equipo celeste no pudo contar con la presencia en el campo de un Erling Haaland que es duda para jugar contra el Real Madrid en 10 días.

Guardiola no parece muy preocupado por el estado de salud de su delantero y sí por las causas que considera justas. La afición del Leeds pensó que ese parón por el Ramadán cortó una racha ofensiva de su equipo para intentar igualar la contienda.