El traspaso de Rodalies ha estado cociéndose desde 2023-2024, pero no se ha hecho efectivo hasta 2026 cuando se ha constituido la empresa mixta Rodalies de Catalunya en la fecha del 13 al 16 de enero. Sin embargo, en el último informe de puntualidad de Renfe, en el caso de Rodalies se indica que en el mes de diciembre un 52,9% de las incidencias se deben a Renfe, mientras que un 47,1% a causas externas, como puede ser infraestructuras, es decir, el estado de las vías.

En este caso, sí que se observa en el informe que durante el mes de diciembre ya se habían detectado un par de incidencias externas, es decir, el estado de las infraestructuras que estaban afectando a la puntualidad de los trenes. No obstante, en el mes de noviembre también se pueden ver unos valores altos, con un 57% de las incidencias que son el resultado de causas externas, mientras que un 43% se debe a Renfe.

Menos de la mitad de los trenes de Rodalies llegaron a tiempo

Con respecto al cumpliendo horario, en el mes de diciembre en Rodalies, se indica que sólo el 49,9% de los trenes estaban cumpliendo con el horario, por lo que ya es menos de la mitad.

Asimismo, en el mes de diciembre en Rodalies también se percibía un aumento en los retrasos medios a la llegada al destino final. De esta forma, se ha pasado de un 0,4% en noviembre a un 1,6% en diciembre en el caso de los minutos por retraso medio a destino final por trenes totales.

Cae la puntualidad de los trenes de Renfe

Los trenes de Renfe desde el accidente de Adamuz y el de Gelida ya muestran grandes retrasos en su puntualidad. Una situación que principalmente es consecuencia de los constantes cambios de velocidad que está aplicando Adif por el mal estado de las vías. En concreto, 1 de cada 2 trenes de Renfe ya no llega puntual.

Un gran bajón teniendo en cuenta que en la puntualidad de menos de 5 minutos, las cifras han caído desde un 71,3% en diciembre a un 54,5% en el mes de enero, casi un 20% menos, que se deducen del último informe de puntualidad de Renfe. Mientras que la puntualidad de menos de 10 minutos también ha sufrido las consecuencias del mal estado de las vías y de la reducción de la velocidad de los trenes, así se ha pasado de un 82,6% en diciembre a un 65,3% en enero.

Por otro lado, durante el mes de diciembre los minutos por retrasos que se deben a incidencias externas han sufrido un gran incremento, ya que se ha pasado de un 69,2% en el mes de diciembre, a un 83,35% en el mes de enero.