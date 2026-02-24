El calendario del Mundial de MotoGP 2026: todas las fechas, horarios y circuitos de los Grandes Premios

Los amantes de la velocidad y de la adrenalina están de enhorabuena porque el Mundial de MotoGP 2026 arranca y los mejores pilotos del planeta volverán a darlo todo sobre el asfalto subidos a sus motos. Marc Márquez defiende el título, su hermano Álex espera seguir creciendo y Jorge Martín busca recuperar su mejor nivel. Te contamos las fechas y horarios de todas las pruebas del campeonato.

Cuándo empieza el Mundial de MotoGP 2026

El Mundial de MotoGP 2026 arrancará a finales de febrero con un apasionante GP de Tailandia, aunque la carrera principal de este Gran Premio será el 1 de marzo. El Circuito Internacional de Chang servirá para dar el pistoletazo de salida a este campeonato emocionante en el que Marc Márquez defiende el título. Tras esta prueba los pilotos viajarán a América, volverán a Asia y posteriormente iniciarán su gira por Europa.

En tierras europeas el Mundial de MotoGP 2026 irá recorriendo los diferentes países, pero hay que destacar que en esta edición hará cuatro paradas en España, aunque una de ellas, con el GP de Valencia, será para la última fecha del campeonato. Tras recorrer el viejo continente volverán a Asia antes de volver a Europa para terminar la competición en Portugal y en nuestro país.

En total, el Mundial de MotoGP 2026 tendrá 22 carreras en el calendario, por lo que desde finales de febrero y principios de marzo hasta pasada la mitad de noviembre tendremos a los mejores pilotos del mundo peleando en cada rincón del planeta por trazar la mejor curva y coger la máxima velocidad en cada recta para intentar conquistar ese ansiado título que, durante todo este año permanecerá en las manos de Marc Márquez.

Fechas y horarios de los GP del Mundial de MotoGP 2026

Como ya hemos mencionado, los pilotos tendrán que afrontar un total de 22 Grandes Premios a lo largo de este Mundial de MotoGP 2026 en el que intentarán dar un espectáculo brutal. Los aficionados están ansiosos por ver ya en acción a sus motociclistas favoritos ahora que el campeonato ya está a punto de arrancar con el GP de Tailandia.

GP de Tailandia. Del 27 de febrero al 1 de marzo. Circuito Internacional de Chang a las 9:00 horas.

GP de Brasil. Del 20 al 22 de marzo. Autódromo Internacional Ayrton Senna a las 19:00 horas.

GP de Estados Unidos del 27 al 29 de marzo. Circuito de las Américas a las 22:00 horas.

GP de Qatar. Del 10 al 12 de abril. Circuito Internacional de Losail a las 19:00 horas.

GP de España. Del 24 al 26 de abril. Circuito de Jerez a las 14:00 horas.

GP de Francia. Del 8 al 10 de mayo. Autódromo de Bugatti a las 14:00 horas.

GP de Cataluña. Del 15 al 17 de mayo. Circuito de Barcelona-Cataluña a las 14:00 horas.

GP de Italia. Del 29 al 31 de mayo. Autódromo Internacional del Mugello a las 14:00 horas.

GP de Hungría. Del 5 al 7 de junio. Circuito Balaton Park a las 14:00 horas.

GP de la República Checa. Del 19 al 21 de junio. Autódromo de Brno a las 14:00 horas.

GP de Holanda. Del 26 al 28 de junio. Circuito de Assen a las 14:00 horas.

GP de Alemania. Del 10 al 12 de julio. Sachsenring a las 14:00 horas.

GP de Gran Bretaña. Del 7 al 9 de agosto. Circuito de Silverstone a las 14:00 horas.

GP de Aragón. Del 28 al 30 de agosto. MotorLand a las 14:00 horas.

GP de San Marino. Del 11 al 13 de septiembre. Circuito de Misano Marco Simoncelli a las 14:00 horas.

GP de Austria. Del 18 al 20 de septiembre. Red Bull Ring a las 14:00 horas.

GP de Japón. Del 2 al 4 de octubre. Motegi a las 7:00 horas.

GP de Indonesia. Del 9 al 11 de octubre. Circuito Callejero Internacional Pertamina Mandalika a las 8:00 horas.

GP de Australia. Del 23 al 25 de octubre. Circuito de Phillip Island a las 4:00 horas.

GP de Malasia. Del 30 de octubre al 1 de noviembre. Circuito Internacional de Sepang a las 8:00 horas.

GP de Portugal. Del 13 al 15 de noviembre. Autódromo Internacional del Algarve a las 14:00 horas.

GP de Valencia. Del 20 al 22 de noviembre. Circuito Ricardo Tormo a las 14:00 horas.

Cuándo son los Grandes Premios de España en el Mundial de MotoGP 2026

España será el país que más veces visite el Mundial de MotoGP 2026 y la primera vez que los pilotos aterricen en nuestro país será en Andalucía. Del 24 al 26 de abril se correrá el GP de España en el Circuito de Jerez Ángel Nieto. Habrá que esperar algo menos de un mes para verles otra vez en acción -del 15 al 17 de mayo- en el GP de Cataluña que se celebrará en Montmeló.

A final de agosto, del 28 al 30, tras unas merecidas vacaciones, los pilotos que están participando en el Mundial de MotoGP 2026 pasarán por Motorland para disputar lo que será un emocionante GP de Aragón. El colofón final será el GP de Valencia en el Circuito Ricardo Tormo, donde el campeonato podría decidirse si los pilotos llegan muy igualados en la clasificación general.