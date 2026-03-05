Día del Padre en España: ¿dónde es festivo el jueves, 19 de marzo de 2026?

El mes de marzo de 2026 es el mes en el que comenzaremos a celebrar la Semana Santa, ya que este año empieza el día 29 (durando hasta el 5 de abril), por lo que todavía queda un poco hasta tener de nuevo un día festivo, o de hecho, varios. Sin embargo no podemos olvidar que el 19 de marzo se celebra el Día de San José y que este año además cae en Jueves. Un día que es además popularmente conocido como el Día del Padre, y que si bien es destacado en todo el país, es también un día considerado como no laborable en algunas comunidades.

El Día del Padre, o de hecho, el Día de San José que se celebra el 19 de marzo, es un día que seguro todos recordamos porque aprovechamos pare felicitar a nuestro padre, y hacerle también todo tipo de regalos, pero lo cierto es que no es un día festivo nacional sino que se contempla como festivo autonómico para algunas comunidades. Hemos de recordar que cuando se establece el calendario laboral, cada territorio decide parte de sus festivos y eso provoca que el 19 de marzo no se conmemore igual en todo el país. De este modo, sólo cinco comunidades van a celebrar este día, que además este año al caer en Jueves, y en algunos casos en los que se pueda solicitar fiesta el viernes, podría hacer que se tenga un puente de cuatro días.

Cuándo es el Día del Padre en España

Como ya hemos mencionado, en España, el Día del Padre se celebra siempre el 19 de marzo dado que es una fecha ligada a la figura de San José, profundamente arraigada en la tradición cristiana. A diferencia de otras celebraciones que pueden variar de año en año, esta permanece inalterable.

El 19 de marzo de 2026 será jueves, justo a las puertas de la primavera. Su presencia en el calendario laboral, sin embargo, no es uniforme. Cada comunidad autónoma decide si la incorpora como festivo o si la sustituye por otra fecha propia.

La celebración se popularizó en España a mediados del siglo XX y, con el paso de los años, se convirtió en una ocasión muy vinculada al ámbito familiar. Los colegios siguen siendo un escenario clave: en los días previos los alumnos hacen dibujos, tarjetas o pequeños regalos destinados a sus padres, una costumbre que se repite de manera casi automática cada curso. Por eso, incluso cuando no aparece como festivo, el 19 de marzo continúa siendo una fecha reconocida en muchos hogares y comercios de todo el país.

En qué comunidades será festivo el 19 de marzo de 2026

El calendario laboral español combina festivos nacionales, autonómicos y locales. Dentro de esa distribución, las comunidades autónomas tienen margen para mantener celebraciones tradicionales o sustituirlas por otras más propias. Por esa razón, el Día del Padre no se celebra como festivo en todo el territorio, aunque estas que enumeramos, son las comunidades donde sí que va a ser festivo:

Comunidad Valenciana

Región de Murcia

Galicia

País Vasco

Navarra

En el resto del país no pasará nada. Allí el día no tiene efectos en el calendario laboral, de modo que la actividad en empresas y centros educativos seguirá con normalidad. Aun así, la tradición familiar permanece. Muchas familias celebran igualmente la fecha, independientemente de que haya o no descanso oficial.

Por qué el 19 de marzo se celebra el Día del Padre

Aunque en España relacionamos el 19 de marzo con San José, la celebración del Día del Padre tal y como la conocemos no empezó por una tradición religiosa, sino por algo mucho más cotidiano. A finales de los años cuarenta, una maestra de Vallecas, Manuela Vicente Ferrero, se dio cuenta de que en su colegio los niños dedicaban tiempo a preparar detalles para el Día de la Madre, pero no había nada parecido para los padres. Un par de progenitores se lo comentaron con cierta queja y, casi como una solución improvisada, decidió organizar una jornada para ellos en 1948.

Manuela, que además escribía en revistas y periódicos firmando como Nely, empezó a hablar de aquella idea en sus columnas. Y funcionó. Poco a poco fue sonando en más sitios, hasta que en 1953 los almacenes Galerías Preciados vieron la oportunidad y lanzaron la primera campaña comercial centrada en el Día del Padre. Ese fue el verdadero punto de inflexión. El dueño incluso llegó a contactar con la maestra, y ella pidió algo muy concreto: que contrataran a todas las chicas que se graduaran en su colegio.

La campaña se convirtió en un éxito y al año siguiente también se sumó El Corte Inglés. A partir de ahí la fecha quedó fijada para siempre en el calendario español, mezclando tradición religiosa, iniciativa educativa y, cómo no, el empuje del comercio.

Y de este modo, además el Día del Padre ha sabido mantener su peso incluso en los lugares donde no es festivo. En muchos colegios, los días previos son sinónimo de manualidades, pero también las tiendas hacen anuncios, promocionan productos y como no, se suma el día de descanso de esas cinco comunidades que el 19 de marzo sí que tendrán jornada festiva.