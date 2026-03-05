Jaime Mayor Oreja: «ETA va a gobernar a la luz del día y el único culpable será Sánchez»

Jaime Mayor Oreja, ex ministro del Interior, acusa a Pedro Sánchez de liderar un proyecto de ruptura de la democracia española. En su libro, libro Una verdad incómoda (Espasa), determina que España está «en una fase de agravamiento de un proyecto de destrucción y ruptura de la nación» y afirma, además, que «ETA no es cosa del pasado, sino del presente y del futuro, ya que va a gobernar el País Vasco y Navarra en los próximos años, sustituyendo al PNV en el Gobierno vasco».

En este escenario, el ex ministro posa la mirada en Pedro Sánchez y señala al socialista como el culpable de esta ruptura al gobernar con «un Frente Popular articulado sobre la mentira desde que en 2018, recordemos que alcanzó el poder con una torticera moción de censura. Un Frente Popular conformado por los movimientos nacionalistas vascos y catalanes que, sin duda, ponen a España en el abismo».

Sobre esto, Mayor Oreja afirma que «no me cansaré de repetir que, a raíz del 11-M, se rompió la historia de España. La izquierda española dedició que ETA debía ser un aliado real (no sólo potencial) en el conjunto del país, de modo que la banda terrorista se transformó en el principal apoyo de Rodríguez Zapatero, primero, y de Sánchez después».

«Zapatero comenzó a romper la historia de España»

Mayor Oreja explica que «España se dirige hacia la ruptura, la UE hacia la nada y el mundo occidental hacia un desorden generalizado» y, por ello, cree que «nuestra primera obligación es resolver nuestra ruptura interior, la de nuestra nación, ya que depende de nosotros».

Defiende que «hay una España mejor, y necesitamos reconocernos en ella. Es preciso que reaccionemos con un rearme moral y con la prioridad de desalojar al Gobierno del proyecto totalitario de ruptura». Advierte también que ese Frente Popular hará lo que sea para no perder el poder e «intentará morir matando».

«ETA va a sustituir al PNV en el Gobierno vasco»

Buena parte de los testimonios y experiencias recogidas en estas páginas, están relacionadas con el terrorismo, teniendo en cuenta que se trata de una figura política que desarrolla su carrera pública en los peores años de ETA. Una organización terrorista que se ha disfrazado de democracia con las siglas de Bildu, y ha encontrado asiento en el Congreso de los Diputados, siendo, además, el socio preferente del Gobierno del PSOE.

Destaca Mayor Oreja que ETA no es cosa del pasado: «ETA va a gobernar el País Vasco y Navarra en los próximos años. Y va a sustituir al proyecto del PNV en el Gobierno vasco». Cree que los «mal llamados ‘procesos de paz’, proyectos reconocidos como de ‘resolución de conflictos’ siempre conducen a la misma conclusión: ‘paz por poder para los terroristas’. La ecuación, además de perversa (por lo que tiene de extorsión a una sociedad), es falsa, porque cuando los movimientos totalitarios alcanzan el poder, no llega la paz, sino la legitimación del crimen (que lastra una sociedad durante décadas) y el poder para los enemigos de la democracia».

«El actual proceso de paz llevará inexorablemente a la sustitución y el relevo del PNV por ETA. ETA gobernará a la luz del día, aunque hoy ya lo hace en la sombra del este proceso. Al final, pues, será paz por poder», augura.

«Paz por poder, ese es el mal llamado proceso de paz»

«Muchos me han acusado de que mi gestión se centró exclusivamente en la lucha contra ETA. En parte, tenían razón. Pero es que ETA es mucho más que una organización terrorista; ETA era y es (porque su proyecto no ha sido derrotado) un plan político, cultural y social que pretende destruir los fundamentos de una sociedad occidental en el País Vasco y en España», expone Mayor Oreja en su nuevo libro. «Y es que ETA», según el ex ministro, «no sólo es independentista; es revolucionaria, profundamente comunista y totalitaria. Y esto se pasa por alto en demasiadas ocasiones», aclara.

Mayor Oreja cree que ETA ha tenido demasiado poder en las decisiones políticas y económicas de la democracia española y, por ende, del País Vasco, y eso ha ocurrido debido a las cesiones y cesiones de poder que se han hecho desde el poder central. «La realidad, la verdad de los hechos, es que ETA fue acumulando poder y determinando decisiones fundamentales de la democracia española, como el trazado del AVE, no implantación de nucleares en País Vasco, autovía Leizarán, etc.».

Acercamiento de los presos de ETA

En este sentido, además, Mayor Oreja hace una puntualización con respecto a la política de dispersión de etarras. «Quiero aclarar que no se pueden confundir, como a menudo se hace, unos acercamientos con otros. Una cosa es un acercamiento que se produce en el marco de un proceso de transacción política con ETA, como ha hecho Pedro Sánchez, para sustituir un régimen político por otro, y otra distinta es realizar un gesto puntual, limitado en el tiempo y en el espacio; es decir, manteniendo el criterio estructural de la dispersión».

Recordemos, en este sentido, que al menos 112 de los 119 presos de ETA en cárceles vascas han recibido beneficios penitenciarios. A los 111 que reconoció el Gobierno vasco en una pregunta parlamentaria a finales del 2025, se suma también el sanguinario jefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, quien el pasado febrero salió en semilibertad, con condenas a sus espaldas que suman 400 años de cárcel.

«Si PP y VOX no se entienden, fracasará la democracia»

Pide a las derechas de nuestro país, PP y VOX, que haya un entendimiento donde se ponga el foco en el verdadero adversario y enemigo político, dejando de lado las rencillas y los ataques. «No podemos equivocarnos si queremos estar a la altura de las circunstancias. Si el PP busca la marginación de VOX, y si VOX persigue el debilitamiento del PP y de su eventual Gobierno, fracasaremos. Si nos equivocamos, los que nos han llevado al abismo, nos hundirá en él, nos llevará a un fracaso total de la democracia surgida de la Transición, y nosotros habremos colaborado a ello».

«No podemos esperar sólo a la aritmética eléctoral sin trabajar en el escenario posible. No puede ser que la derecha institucional y la más reactiva sólo compitan entre sí y no tengan la inteligencia de política ni el coraje de entenderse», expone Mayor Oreja.

Sin tener la certeza de qué pasará, el ex ministro del Interior con José María Aznar cree que Sánchez va a apurar al máximo la legislatura y que, bajo ningún concepto, va a entregar la Moncloa a las urnas, a pesar de no tener Presupuestos ni mayoría parlamentaria, más allá de la prisión nacionalista, independentista y proetarra en la que habita.

Un final de legislatura «agresivo»

«Habrá elecciones en 2026 o 2027, pero este tramo de la legislatura va a ser la más agresiva, y lo será por la debilidad extrema del PSOE debido a sus socios y por el proyecto político confluente de ETA y ERC con el de un presidente del Gobierno que, como única respuesta ante las circunstancias judiciales que le afectan personalmente, abrazará posiciones de mayor extremismo y de ruptura como una forma de huída personal», apunta.

Y termina: «Para ellos (Frente Popular) es fundamental embarrar el terreno de juego para que la derecha no sepa jugar en él. Entendamos el reto que tenemos ante nosotros».