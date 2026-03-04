Entradas para la final de la Copa del Rey: precio y cómo comprarlas para ir a la grada del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid envió un correo electrónico a todos sus aficionados una vez confirmaron su presencia en la final de la Copa del Rey para informarles de cómo será el proceso de solicitud y asignación de las entradas para dicho encuentro que se disputará en el Estadio de La Cartuja. El conjunto dirigido por el Cholo Simeone cayó por 3-0 en el Camp Nou, pero el 4-0 que le endosó al Barcelona en la ida en el Metropolitano le valió para sacar el billete para el partido definitivo en el que pelearán por el trofeo.

Para comenzar hay que explicar que el Atlético de Madrid ya ha informado cómo será el reparto inicial de entradas, aunque sin especificar todavía el número exacto de localidades que tendrán a su disposición. Un 15% de las que reciban irán a parar a jugadores, miembros del cuerpo técnico, directiva y patrocinadores, mientras que el 85% irán a los socios y peñas del club colchonero.

Cómo pedir entradas para la final de la Copa del Rey

Todos los socios, ya sean abonados o no, podrán solicitar su entrada para la final de la Copa del Rey desde este miércoles 4 de marzo a las 10:00 horas hasta el viernes 13 de marzo a las 18:00 horas. Todo el que quiera tendrá que entrar por la página web o la aplicación del Atlético de Madrid al área de socio y pedir su entrada para la final de la Copa del Rey como se hace cuando se solicitan localidades para choques fuera de casa.

El Atlético de Madrid también permite la opción de las agrupaciones entre socios, por lo que uno de los abonados tendrá que asumir el papel de líder y solicitarla él de forma individual. Se le entregará un código que pasará a las personas -también socios- que quieran ir para intentar que les asignen asientos juntos en el Estadio de La Cartuja en la final de la Copa del Rey. Cómo máximo se pueden agrupar seis abonados.

En cuanto al reparto, el Atlético de Madrid lo hace en función de la antigüedad. Esto quiere decir que se les dará prioridad a las personas que más años lleven ininterrumpidamente como socios de la entidad rojiblanca. El problema para estos abonados con muchas temporadas a las espaldas siguiendo a los colchoneros es que si se juntan en agrupaciones perderían esa longevidad y se haría una media entre todos los participantes en dicho grupo.

Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa del Rey

Como ya hemos mencionado, el Atlético de Madrid todavía no ha anunciado oficialmente cuántas entradas dispondrá para la final de la Copa del Rey, pero se calcula que pueden estar en torno a las 23.000 localidades. Por lo tanto, el precio todavía no se ha desvelado por parte de los colchoneros, pero sí que se ha comunicado desde el club que una vez finalice el plazo para solicitar el ticket para asistir a La Cartuja necesitarán unos días para asignarlas a sus socios.

El Atlético de Madrid ha informado que avisará a todos los socios para informales sobre si les ha tocado la entrada o si deben permanecer atentos en la lista de espera por si los que están por delante de él deciden finalmente no acudir a la final de la Copa del Rey. En dicho correo electrónico también se comunicará los plazos y la forma de pago, además de la forma en la que podrán recoger la entrada, que, como es habitual en este tipo de eventos, es nominativa.