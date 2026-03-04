Honda responde a la situación límite del Aston Martin de Alonso: «Sabemos exactamente dónde mejorar»
Koji Watanabe admitió que la llegada a Aston Martin no ha sido sencillo
Los problemas con Honda han sembrado la preocupación de Fernando Alonso
Aston Martin llega con muchas dudas y desconcierto a pocos días de empezar el Mundial en Australia. Los problemas del AMR26 en pretemporada pusieron en pánico a la escudería británica y a Honda, quienes trabajan a contrarreloj para que los arreglos lleguen lo antes posible para que Melbourne no sea la consagración de los peores presagios. Es por ello que, poco después de que el equipo llamase a la paciencia, la marca nipona dio un paso al frente para explicar cómo evolucionan las reparaciones destacando las dificultades que están teniendo para que el coche sea como esperaban en un primer momento.
Koji Watanabe, presidente de Honda Racing, es el que ha tomado la palabra a raíz de los rumores de que Aston Martin estaba barajando hasta no salir en el Gran Premio de Australia ante el temor de no poder completar la carrera. El japonés reconoció que el proyecto no ha comenzado como tenían entre sus expectativas. Asumió que los resultados de las primeras pruebas dejaron claro que son necesarias muchas mejoras, especialmente en la unidad de potencia y su correcta integración en el AMR26.