Honda responde a la situación límite del Aston Martin de Alonso: «Sabemos exactamente dónde mejorar»

Koji Watanabe admitió que la llegada a Aston Martin no ha sido sencillo

Los problemas con Honda han sembrado la preocupación de Fernando Alonso

Fernando Alonso con su AMR26 de Aston Martin. (Europa Press)

Aston Martin llega con muchas dudas y desconcierto a pocos días de empezar el Mundial en Australia. Los problemas del AMR26 en pretemporada pusieron en pánico a la escudería británica y a Honda, quienes trabajan a contrarreloj para que los arreglos lleguen lo antes posible para que Melbourne no sea la consagración de los peores presagios. Es por ello que, poco después de que el equipo llamase a la paciencia, la marca nipona dio un paso al frente para explicar cómo evolucionan las reparaciones destacando las dificultades que están teniendo para que el coche sea como esperaban en un primer momento.

Koji Watanabe, presidente de Honda Racing, es el que ha tomado la palabra a raíz de los rumores de que Aston Martin estaba barajando hasta no salir en el Gran Premio de Australia ante el temor de no poder completar la carrera. El japonés reconoció que el proyecto no ha comenzado como tenían entre sus expectativas. Asumió que los resultados de las primeras pruebas dejaron claro que son necesarias muchas mejoras, especialmente en la unidad de potencia y su correcta integración en el AMR26.

«Sabemos exactamente dónde debe mejorar», comentó Watanabe. Aunque no entró en detalles técnicos específicos, también abordó otras cuestiones relacionadas con el sistema híbrido a raíz del nuevo reglamento de la FIA. Una adaptación que insistió que «exige ajustes profundos y que el margen de reacción es mínimo, especialmente cuando es un concepto nuevo».

Un proyecto ambicioso de Aston Martin que requiere tiempo

La alianza entre Honda y Aston Martin se presentó como uno de los movimientos estratégicos más ambiciosos de la parrilla. La marca japonesa regresó para afianzar un proyecto a largo plazo con los británicos, pero se han visto con serios desafíos. Watanabe informó que debe tratarse desde una perspectiva a largo plazo y que no se pueden sacar conclusiones en las primeras carreras: «Estamos construyendo una base sólida», transmitió el presidente, quien recalcó que «el desarrollo de la unidad de potencia continúa a contrarreloj en las instalaciones de Japón mientras el equipo de pista trabaja de manera coordinada con la fábrica».

También subrayó el dirigente de Honda que la comunicación con Aston Martin es constante y transparente. Según explicó, ambas estructuras están compartiendo datos y diagnósticos para acelerar la evolución del proceso. La integración entre motor y chasis se ha convertido en el problema que más tiempo está requiriendo.

Honda, sobre la relación con Adrian Newey y Fernando Alonso

Con la llegada de Adrian Newey, se especuló acerca de discrepancias con Honda a la hora del diseño del coche. Un rumor que el presidente de Honda negó cualquier fricción significativa y defendió que la relación es profesional y constructiva.

«Existe un respeto mutuo. Queremos construir un coche competitivo capaz de luchar por posiciones delanteras», comentó Watanabe en F1 Gate, que recordó que en proyectos de esta magnitud es normal que se produzcan debates entre todas las partes. Otro de los puntos destacados de sus intervenciones fue el respaldo explícito al piloto español Fernando Alonso.

Watanabe elogió la profesionalidad y su capacidad para mantener la motivación incluso en momentos complicados del español. Según explicó, Honda valora especialmente la experiencia y el compromiso del bicampeón del mundo, a quien considera «una pieza fundamental para guiar la evolución del coche». Además, le halagó que su técnica está siendo de utilidad para detectar debilidades y orientar el desarrollo.

