Honda responde a la situación límite del Aston Martin de Alonso: «Sabemos exactamente dónde mejorar»

«Sabemos exactamente dónde debe mejorar», comentó Watanabe. Aunque no entró en detalles técnicos específicos, también abordó otras cuestiones relacionadas con el sistema híbrido a raíz del nuevo reglamento de la FIA. Una adaptación que insistió que «exige ajustes profundos y que el margen de reacción es mínimo, especialmente cuando es un concepto nuevo».

Un proyecto ambicioso de Aston Martin que requiere tiempo

La alianza entre Honda y Aston Martin se presentó como uno de los movimientos estratégicos más ambiciosos de la parrilla. La marca japonesa regresó para afianzar un proyecto a largo plazo con los británicos, pero se han visto con serios desafíos. Watanabe informó que debe tratarse desde una perspectiva a largo plazo y que no se pueden sacar conclusiones en las primeras carreras: «Estamos construyendo una base sólida», transmitió el presidente, quien recalcó que «el desarrollo de la unidad de potencia continúa a contrarreloj en las instalaciones de Japón mientras el equipo de pista trabaja de manera coordinada con la fábrica».

También subrayó el dirigente de Honda que la comunicación con Aston Martin es constante y transparente. Según explicó, ambas estructuras están compartiendo datos y diagnósticos para acelerar la evolución del proceso. La integración entre motor y chasis se ha convertido en el problema que más tiempo está requiriendo.

Honda, sobre la relación con Adrian Newey y Fernando Alonso

Con la llegada de Adrian Newey, se especuló acerca de discrepancias con Honda a la hora del diseño del coche. Un rumor que el presidente de Honda negó cualquier fricción significativa y defendió que la relación es profesional y constructiva.

«Existe un respeto mutuo. Queremos construir un coche competitivo capaz de luchar por posiciones delanteras», comentó Watanabe en F1 Gate, que recordó que en proyectos de esta magnitud es normal que se produzcan debates entre todas las partes. Otro de los puntos destacados de sus intervenciones fue el respaldo explícito al piloto español Fernando Alonso.

Watanabe elogió la profesionalidad y su capacidad para mantener la motivación incluso en momentos complicados del español. Según explicó, Honda valora especialmente la experiencia y el compromiso del bicampeón del mundo, a quien considera «una pieza fundamental para guiar la evolución del coche». Además, le halagó que su técnica está siendo de utilidad para detectar debilidades y orientar el desarrollo.