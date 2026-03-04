El Mundial de Fórmula 1 2026: dónde ver en directo todas las carreras por TV y en streaming
Conoce todos los detalles para poder ver desde España en directo y en vivo online por TV todas las carreras del Mundial de Fórmula 1 2026
Lando Norris defiende el título en el Mundial de Fórmula 1 2026 tras acabar con el dominio de Max Verstappen
El calendario del Mundial de Fórmula 1 2026: fechas y horarios de todas las carreras
El Mundial de Fórmula 1 2026 será uno de los eventos más seguidos a lo largo del año, ya que los seguidores de este deporte llevan meses esperando volver a ver a los diferentes pilotos dándolo todo con sus monoplazas modificados, ya que hay que recordar que para esta temporada la FIA ha preparado un nuevo reglamento en el que cambian por completo los diseños de los coches. Te contamos todos los detalles para que puedas ver en directo desde España por televisión y también en vivo online todo lo que suceda en los diferentes Grandes Premios y para no perderte nada de lo que hagan Fernando Alonso y Carlos Sainz.
Dónde ver en directo por TV el Mundial de Fórmula 1 2026
El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en directo en exclusiva en España todo lo que suceda a lo largo del Mundial de Fórmula 1 2026 fue Dazn. Todas las sesiones de entrenamientos libres, clasificaciones, carreras al sprint y los diferentes Grandes Premios serán emitidos en directo por televisión a través del canal Dazn F1, que está disponible en diferentes plataformas, pero, obviamente, hay que tener en cuenta que habrá que pagar para tenerlo contratado, lo que significa que el campeonato no se podrá ver gratis en abierto por TV.
Cómo ver el Mundial de F1 2026 en streaming y en vivo online
Todos los amantes de la velocidad y de la adrenalina también van a tener la opción de ver en directo en streaming y en vivo online todo lo que suceda a lo largo de los 24 Grandes Premios del Mundial de Fórmula 1 2026 mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs y para acceder a ella habrá que tener contratado este operador para acceder a ella con un usuario. Todos aquellos clientes también podrán usar un ordenador para entrar en la web de este medio y ver las diferentes pruebas y carreras por este método.
Por otro lado, la página web de OKDIARIO siempre ofrecerá la mejor información sobre todo lo que ocurra durante el Mundial de Fórmula 1 2026, donde estaremos prestando especial atención a lo que hagan Fernando Alonso y Carlos Sainz durante este año en el Gran Circo. También vamos a narrar en directo y en vivo online el minuto a minuto de las diferentes clasificaciones y Grandes Premios, además de las diferentes carreras al sprint que se celebren durante este campeonato que va a ser apasionante.
Calendario del Mundial de Fórmula 1 2026
- GP de Australia. Del 6 al 8 de marzo en el Circuito Albert Park. A las 5:00 horas.
- GP de China. Del 13 al 15 de marzo en el Circuito Internacional de Shanghái. A las 8:00 horas.
- GP de Japón. Del 27 al 29 de marzo en el Circuito de Suzuka. A las 7:00 horas.
- GP de Bahréin. Del 10 al 12 de abril en el Circuito Internacional de Bahréin Sakhir. A las 17:00 horas.
- GP de Arabia Saudí. Del 17 al 19 de abril en el Circuito de la Corniche de Yeda. A las 19:00 horas.
- GP de Miami. Del 1 al 3 de mayo en el Autódromo Internacional de Miami. A las 22:00 horas.
- GP de Canadá. Del 22 al 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve. A las 22:00 horas.
- GP de Mónaco. Del 5 al 7 de junio en el Circuito de Mónaco. A las 15:00 horas.
- GP de Barcelona-Cataluña. Del 12 al 14 de junio en el Circuito de Barcelona-Cataluña. A las 15:00 horas.
- GP de Austria. Del 26 al 28 de junio en el Red Bull Ring. A las 15:00 horas.
- GP de Gran Bretaña. Del 3 al 5 de julio en el Circuito de Silverstone. A las 16:00 horas.
- GP de Bélgica. Del 17 al 19 de julio en el Circuito de Spa-Francorchamps. A las 15:00 horas.
- GP de Hungría. Del 24 al 26 de julio en Hungaroring. A las 15:00 horas.
- GP de Holanda. Del 21 al 23 de agosto en el Circuito de Zandvoort. A las 15:00 horas.
- GP de Italia. Del 4 al 6 de septiembre en el Autódromo Nacional de Monza. A las 15:00 horas.
- GP de España. Del 11 al 13 de septiembre en Madring. A las 15:00 horas.
- GP de Azerbaiyán. Del 24 al 26 de septiembre en el Circuito Callejero de Bakú. A las 13:00 horas.
- GP de Singapur. Del 9 al 11 de octubre en el Circuito Urbano Marina Bay. A las 14:00 horas.
- GP de Estados Unidos. Del 23 al 25 de octubre en el Circuito de Las Américas.A las 21:00 horas.
- GP de México. Del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. A las 21:00 horas.
- GP de Brasil. Del 6 al 8 de noviembre en Interlagos. A las 18:00 horas.
- GP de Las Vegas. Del 19 al 21 de noviembre en el Circuito callejero de Las Vegas. A las 5:00 horas.
- GP de Qatar. Del 27 al 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Losail. A las 17:00 horas.
- GP de Abu Dabi. Del 4 al 6 de diciembre en el Circuito Yas Marina. A las 14:00 horas.