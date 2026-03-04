El Mundial de Fórmula 1 2026: dónde ver en directo todas las carreras por TV y en streaming

El Mundial de Fórmula 1 2026 será uno de los eventos más seguidos a lo largo del año, ya que los seguidores de este deporte llevan meses esperando volver a ver a los diferentes pilotos dándolo todo con sus monoplazas modificados, ya que hay que recordar que para esta temporada la FIA ha preparado un nuevo reglamento en el que cambian por completo los diseños de los coches. Te contamos todos los detalles para que puedas ver en directo desde España por televisión y también en vivo online todo lo que suceda en los diferentes Grandes Premios y para no perderte nada de lo que hagan Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Dónde ver en directo por TV el Mundial de Fórmula 1 2026

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en directo en exclusiva en España todo lo que suceda a lo largo del Mundial de Fórmula 1 2026 fue Dazn. Todas las sesiones de entrenamientos libres, clasificaciones, carreras al sprint y los diferentes Grandes Premios serán emitidos en directo por televisión a través del canal Dazn F1, que está disponible en diferentes plataformas, pero, obviamente, hay que tener en cuenta que habrá que pagar para tenerlo contratado, lo que significa que el campeonato no se podrá ver gratis en abierto por TV.

Cómo ver el Mundial de F1 2026 en streaming y en vivo online

Todos los amantes de la velocidad y de la adrenalina también van a tener la opción de ver en directo en streaming y en vivo online todo lo que suceda a lo largo de los 24 Grandes Premios del Mundial de Fórmula 1 2026 mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs y para acceder a ella habrá que tener contratado este operador para acceder a ella con un usuario. Todos aquellos clientes también podrán usar un ordenador para entrar en la web de este medio y ver las diferentes pruebas y carreras por este método.

Por otro lado, la página web de OKDIARIO siempre ofrecerá la mejor información sobre todo lo que ocurra durante el Mundial de Fórmula 1 2026, donde estaremos prestando especial atención a lo que hagan Fernando Alonso y Carlos Sainz durante este año en el Gran Circo. También vamos a narrar en directo y en vivo online el minuto a minuto de las diferentes clasificaciones y Grandes Premios, además de las diferentes carreras al sprint que se celebren durante este campeonato que va a ser apasionante.

Calendario del Mundial de Fórmula 1 2026