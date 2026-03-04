Cada vez se registran más agresiones a sanitarios en España y cada vez hay más detenidos. En el año 2025 se contabilizaron un total de 513 denuncias, lo que supone un incremento del 26,35% con respecto al año anterior. Han aumentado los delitos de atentado contra funcionario público y de amenazas y la Policía Nacional ha detenido a 138 agresores en su demarcación.

Son datos de la Policía Nacional recogidos en su demarcación, sin incluir la demarcación de la Guardia Civil o de las policías autonómicas, que mantiene a 76 agentes como interlocutores policiales sanitarios en todo el territorio nacional, con la finalidad de recabar la información necesaria para la realización de la actividad policial y aumentar la prevención frente a las agresiones a sanitarios. Durante el año 2025, más de 12.000 profesionales sanitarios recibieron esta formación preventiva.

Durante el año 2025, los tipos delictivos más frecuentes en el ámbito sanitario fueron los atentados a funcionario público, las amenazas, las lesiones y las coacciones, llevadas a cabo mediante intimidación, violencia física y violencia psíquica. Las provincias con mayor incidencia, en plantillas de la Policía Nacional, fueron Sevilla, Málaga y Cádiz.

Más agresiones, los lunes y martes

De los datos analizados por la Policía Nacional se deduce que junio fue el mes en el que más denuncias se presentaron, y que los lunes y los martes fueron los días de la semana con mayor incidencia de agresiones, concentrándose las mismas en la franja horaria comprendida entre las 11 y las 12 horas. Por otro lado, los médicos son la profesión sanitaria que más denuncias interpuso, como viene siendo habitual, seguidos de los enfermeros.

Durante el pasado 2025 la Policía potenció la formación a otros profesionales no sanitarios que trabajan en los centros del ámbito sanitario, como celadores, administrativos o vigilantes de seguridad, a los que se impartió formación en técnicas de análisis del comportamiento en prevención ante agresiones en entornos sanitarios, así como a otros colectivos de profesionales sanitarios que desarrollan su actividad fuera de los centros sanitarios, como es el caso de la asistencia a domicilio, ambulancias, SAMUR-Protección Civil, SUMA 112, farmacéuticos, odontólogos, veterinarios, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales.

Fuentes policiales sostienen que el aumento de las denuncias recibidas en el año 2025 no implica, en principio, un aumento de las agresiones, sino el resultado de una mayor concienciación por parte del colectivo sanitario de la importancia de la denuncia y de asumir una actitud de “tolerancia cero” ante cualquier tipo de violencia ejercida por los pacientes y sus familiares/acompañantes.