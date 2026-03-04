La OTAN derriba un misil balístico lanzado desde Irán que se dirigía «al espacio aéreo de Turquía»

Las autoridades de Turquía han anunciado que los sistemas de defensa aérea de la OTAN han derribado un misil balístico disparado desde Irán que «se dirigía a su espacio aéreo» tras sobrevolar Irak y Siria. Éste es el primer incidente de este tipo desde el estadillo del conflicto en Oriente Medio entre EEUU e Israel y la dictadura de los ayatolás.

El Ministerio de Defensa turco ha indicado que el misil fue «neutralizado» por «elementos del sistema de misiles y defensa aérea de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental», antes de confirmar el impacto en Dortyol, en la provincia de Hatay, de una de las municiones usadas para derribar el proyectil.

Además, las autoridades han informado de que no ha habido «fallecidos o heridos por el incidente» y, en el comunicado difundido, han recalcado que «la determinación y capacidad para garantizar la seguridad del país y sus ciudadanos están en su nivel más alto».

En este sentido, han sostenido que «mientras Turquía apoya la estabilidad regional y la paz, es capaz de garantizar la seguridad de su territorio y sus ciudadanos, sin importar de dónde venga la amenaza». «Todo paso para defender nuestro territorio y espacio aéreo será dado de forma decidida y sin dudarlo».

«Recordamos que nos reservamos el derecho a responder a cualquier actitud hostil hacia nuestro país. Pedimos a todas las partes que eviten acciones que puedan propagar aún más el conflicto en la región», ha dicho la cartera de Defensa turca, que ha reseñado que «seguirá manteniendo consultas con la OTAN y otros aliados».

Este martes por la noche el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, afirmó que los ataques «indiscriminados» de Irán contra varios países del Golfo en medio de los bombardeos de Israel y Estados Unidos constituyen «una estrategia increíblemente errónea».

En declaraciones la emisora pública TRT, el ministro señaló que el conflicto ya no se limita sólo a Irán sino que se está extendiendo por toda la región, con la estrategia iraní bajo el lema «si yo caigo, me llevo a la región conmigo».

Para Fidan, la duración de la guerra dependerá de las prioridades de Israel y Estados Unidos: la destrucción de la capacidad militar iraní o un cambio de régimen en Teherán. «Esperemos poder mantener a EEUU centrado en el primero. Al menos desde ahí se podrían iniciar negociaciones. Quizá un nuevo liderazgo en Irán adopte una postura más flexible y sea una oportunidad para detener la guerra», señaló el ministro al respecto.

Pese a que la mayoría de los países del Golfo han trabajado para evitar el estallido del conflicto, Irán han lanzado ataques contra Omán, Catar, Kuwait, Baréin, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, que habían actuado como mediadores.