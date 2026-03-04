Sánchez tacha de «terrible» la dictadura iraní pero se fotografió con Rouhani días después de un ataque terrorista

Pedro Sánchez ha calificado este miércoles en su comparecencia en la Moncloa de «terrible» la dictadura de los ayatolás en Irán. Una condena que suena hueca cuando se recuerda que el propio presidente del Gobierno español posó sonriente junto a Hassan Rouhani, entonces mandatario de la República Islámica, en el marco de la Asamblea General de la ONU de 2019. El encuentro tuvo lugar apenas diez días después de que Irán fuera señalado como responsable de un devastador ataque contra las mayores instalaciones petrolíferas de Arabia Saudí, una acción que sacudió los mercados internacionales y disparó el precio del crudo.

Pero Irán no es la única dictadura ante la que Sánchez ha inclinado la cabeza. Ese mismo año, el presidente acudió de forma sumisa al mausoleo de Hassan II en Rabat para rendir honores al difunto rey marroquí, en un gesto que sus críticos interpretaron como una señal de debilidad diplomática ante Rabat.

Y en abril de 2025, Sánchez visitó el mausoleo de Ho Chi Minh en Hanoi, el líder comunista que instauró en Vietnam uno de los regímenes más sangrientos del siglo XX. Bajo el gobierno de Ho Chi Minh, casi un millón de habitantes del norte de Vietnam huyeron al sur durante la década de 1950. Su régimen se caracterizó por la persecución política sistemática, la implantación del terror y las ejecuciones masivas.

Sánchez condena las dictaduras cuando le resulta políticamente conveniente, pero no duda en posar, rendir pleitesía o visitar mausoleos cuando el cálculo diplomático —o ideológico— así lo aconseja.

La comparecencia de Sánchez

El presidente del Gobierno ha comenzado su comparecencia de este miércoles expresando la «solidaridad» del pueblo español con los países «atacados ilegalmente por el régimen de Irán», entre los que ha destacado Chipre, miembro de la Unión Europea bombardeado por el régimen de los ayatolás como represalia al ataque estadounidense.

Sánchez ha llamado a «estar preparados» incluso para «una guerra larga con numerosas bajas y con consecuencias graves», también «en términos económicos». Sánchez también ha comparado el rechazo del Gobierno socialista al ataque de EEUU a Irán asegurando que la postura es «la misma» que ha mantenido «en Ucrania o en Gaza».

Además, el líder del Ejecutivo ha recuperado el lema que los socialistas acuñaron para la oposición que José Luis Rodríguez Zapatero ejerció contra el ex jefe del Gobierno José María Aznar: «No a la guerra». Sánchez no ha ocultado que está desenterrando un eslogan de 2004. «El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes; hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio», ha asegurado Sánchez en alusión a la Guerra de Irak.

Sobre la ofensiva conjunta de EEUU e Israel contra Irán, Sánchez ha asegurado estar «en contra de este desastre». «Es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos», ha criticado en alusión a Donald Trump.

Sánchez ha enumerado las acciones que va a tomar su Gobierno ante este ataque y las respuestas del régimen de los ayatolás. Primero, «asistiendo a los españoles y españolas que se encuentran en Oriente Medio» para que regresen al país. Además, el Gobierno socialista asegura que «está estudiando escenarios y posibles medidas para ayudar a los humanos, a los trabajadores, a las empresas, a los autónomos y que puedan mitigar los impactos económicos de este conflicto». En tercer lugar, ha ofrecido «recursos diplomáticos» a los países de la región que «abogan por la paz». Por último, ha exigido «un cese de las hostilidades y una resolucióan diplomática de esta guerra».