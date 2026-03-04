Última hora sobre los ataques entre EEUU, Israel e Irán, en directo | Escalada y nuevas ofensivas
El conflicto entre Estados Unidos e Israel frente a Irán entra en su quinto día con una escalada simultánea en varios frentes y operaciones activas en Teherán, Beirut y el sur de Líbano. La intensidad de los ataques y las respuestas cruzadas mantienen el escenario en una situación de máxima tensión, con riesgo de ampliación regional.
Situación actual de la guerra y frentes abiertos
Las hostilidades continúan tanto en territorio iraní como en Líbano y en el entorno del Golfo Pérsico. Israel ha intensificado los bombardeos contra objetivos militares vinculados a la estructura de mando iraní y a posiciones de Hezbolá, mientras que Irán ha respondido con lanzamientos de misiles contra bases con presencia estadounidense. Estados Unidos, por su parte, ha reforzado los ataques contra infraestructuras estratégicas iraníes relacionadas con sistemas de defensa aérea y capacidades balísticas.
El conflicto se desarrolla de forma simultánea en distintos escenarios y con una estrategia centrada en la presión militar directa sobre las capacidades del adversario.
Tres días de homenaje
Teherán va a celebrar esta noche el primer día de los tres de luto que han previsto tras la muerte del tirano Alí Jamenei.
La agencia Tasnim ha anunciado que los seguidores del líder iraní acudirán a partir de las 22:00 al recinto de oración del Gran Mosala de la capital, donde arrancará la ceremonia.
Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando en los preparativos del funeral oficial, cuyos detalles aún no han sido comunicados.
Posible evolución del conflicto
La escalada actual mantiene abierta la posibilidad de incorporación de nuevos actores y de ampliación regional. La implicación indirecta de potencias como Rusia y China añade un componente geopolítico adicional. En este contexto, cualquier incidente o error de cálculo podría acelerar la expansión del enfrentamiento y modificar de forma significativa el equilibrio en Oriente Medio.
Riesgo energético y tensión en el Golfo
Irán ha advertido sobre el posible cierre del Estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio mundial de petróleo. Además, se han reportado ataques con drones contra bases estadounidenses en varios países del Golfo.
Una interrupción en esa vía marítima tendría consecuencias inmediatas en los mercados energéticos y podría generar una fuerte volatilidad en el precio del crudo, con impacto económico internacional.
Irán afirma que ha alcanzado con misiles un destructor de la Armada estadounidense
La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado durante la madrugada de este martes del lanzamiento de una serie de ataques contra objetivos militares estadounidenses. Según el comunicado difundido por la agencia de noticias iraní Tasnim, las fuerzas iraníes han impactado con misiles a un destructor de la Armada estadounidense mientras este repostaba combustible a 650 kilómetros de la costa iraní, en el océano Índico.
Última hora sobre la guerra de Irán
Arrancamos este directo para analizar la última hora de la guerra abierta entre EEUU, Israel e Irán, que entra en su quinto día de escalada con ataques en varios frentes y un balance de víctimas que continúa actualizándose. Repasamos la situación sobre el terreno, los movimientos militares más recientes y las posibles consecuencias regionales e internacionales.
La Guardia Revolucionaria reinvidica el control del estrecho de Ormuz
La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que tiene bajo su dominio el Estrecho de Ormuz y advirtió que cualquier barco que intente atravesarlo podría verse afectado por misiles o drones fuera de control. «Actualmente, el Estrecho de Ormuz está bajo el control completo de la Armada de la República Islámica», ha señalado Mohammad Akbarzadeh, oficial naval de la Guardia.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado que la Marina estadounidense está preparada para acompañar a los buques petroleros a lo largo de esta vía para el transporte de crudo y gas. Sin embargo, ese plan implica un riesgo considerable para Estados Unidos.