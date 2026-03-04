Última hora sobre los ataques entre EEUU, Israel e Irán, en directo | Escalada y nuevas ofensivas

El conflicto entre Estados Unidos e Israel frente a Irán entra en su quinto día con una escalada simultánea en varios frentes y operaciones activas en Teherán, Beirut y el sur de Líbano. La intensidad de los ataques y las respuestas cruzadas mantienen el escenario en una situación de máxima tensión, con riesgo de ampliación regional.

Situación actual de la guerra y frentes abiertos

Las hostilidades continúan tanto en territorio iraní como en Líbano y en el entorno del Golfo Pérsico. Israel ha intensificado los bombardeos contra objetivos militares vinculados a la estructura de mando iraní y a posiciones de Hezbolá, mientras que Irán ha respondido con lanzamientos de misiles contra bases con presencia estadounidense. Estados Unidos, por su parte, ha reforzado los ataques contra infraestructuras estratégicas iraníes relacionadas con sistemas de defensa aérea y capacidades balísticas.

El conflicto se desarrolla de forma simultánea en distintos escenarios y con una estrategia centrada en la presión militar directa sobre las capacidades del adversario.