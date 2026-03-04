Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez, atará de pies y manos a los becarios, a quienes el Ejecutivo describe como «personas en formación práctica no laboral». La cartera de la fundadora de Sumar ha planteado un texto legal que impedirá a las empresas usar, publicar o vender su trabajo.

El Ministerio de Trabajo ha aprobado en segunda vuelta el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, el llamado Estatuto del becario. En otras palabras, la norma que redactó el Gobierno se votará ahora en el Congreso después de haber pasado por un período de audiencia pública, es decir, en el que las asociaciones y los ciudadanos pueden dar su opinión sobre la norma.

«Si una persona está haciendo prácticas no laborales, no podrían publicarse ninguna de las piezas que escriben», ha ejemplificado Yolanda Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según la titular de Trabajo «no podría publicarse ninguna imagen gráfica de sus experiencias, no podría emitirse ninguna voz, ni ninguna pieza en medios televisivos, redes sociales y demás».

Yolanda Díaz ha asegurado que esto se basa en una sentencia del Tribunal Supremo: «Esto no lo digo yo». «No puede haber ningún tipo de lucro, beneficio mercantil respecto de las prácticas no laborales en las empresas», ha justificado la vicepresidenta segunda del Gobierno para aplicar esta prohibición.

Además, la ministra de Trabajo amenaza a los empresarios y advierte que «todo lo que exceda de ese convenio que se ha suscrito para la formación va a ser considerado como amparado con una presunción de laboralidad». En otras palabras, el joven que «sustituya un puesto de trabajo» pero esté en la empresa como becario «será auténticamente configurado en un contrato laboral de carácter indefinido». Es decir, dejará de ser un trabajador en prácticas y pasará a tener un contrato indefinido.

Prohibición de «sacar valor» del becario

En noviembre, la primera vez que el Gobierno presentó este texto, Yolanda Díaz aclaró que no se puede «sacar valor» de «nada de lo que haga» el becario «cuando se esté formando». Además del ejemplo de los periodistas, puso un ejemplo con la abogacía y dijo que un despacho de abogados no podría utilizar «la demanda que pueda redactar» o «la documentación que busquen para argumentar un pleito» de un «futuro o futura letrada».

«Su pieza, la que usted escribiera», dijo la vicepresidenta segunda en alusión a un periodista «si fuese una persona que se está formando, no se puede publicar», ejemplificó hace unos meses la ministra de Trabajo.

«La Inspección de Trabajo eleva las cuantías y las sanciones en caso de vulneraciones», ha amenazado este martes la ministra de Trabajo. Después de que se ponga en marcha este texto legal, las sanciones podrán superar los 250.000 euros.

Ahora, el Gobierno ha remitido este proyecto al Congreso, que tendrá que votarlo para que entre en vigor. Por eso, Yolanda Díaz ha exigido «claramente al Partido Popular» su voto a favor. «Si el PP sirve para algo en nuestro país», ha espetado la ministra de Trabajo, le ha pedido que apruebe la norma que frena «un elemento de fraude brutal en nuestro país».