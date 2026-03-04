Música típica en las Fallas de Valencia: las canciones que más suenan

Las Fallas de Valencia 2026 son pólvora y también música. Durante este mes de marzo, en la capital de la Comunidad Valenciana se sucederán los espectáculos pirotécnicos, se plantarán casi 800 fallas que estarán repartidas por toda la ciudad y en las calles se escuchará la música que siempre pone la banda sonora de las Fallas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las canciones y música que sonarán en las Fallas de Valencia 2026.

Las Fallas de Valencia ya viven sus primeros días de actos con la celebración de las primeras mascletás que se están celebrando en la plaza del Ayuntamiento a las 14:00 horas. Todo a la espera de la semana grande fallera que se celebrará entre el 15 y el 19 de marzo, donde tendrá lugar la plantá, las ofrendas, entrega de premios y la Cremá. Durante estos días sonarán las canciones y música que son clásicas en las fiestas más importantes de la Comunidad Valenciana.

Las canciones que sonarán las Fallas

Pasodoble ‘El Fallero’

Este ya mítico pasodoble es la estrella musical de las Fallas de Valencia, y lo es tanto en Valencia como en cualquier otro municipio en el que se celebren estas fiestas. Se utiliza en pasacalles, desfiles, ofrendas, al prender fuego a las fallas en la Cremá y también cuando aparece la fallera mayor de cada comisión, cada día. Sin duda es uno de los sonidos de las Fallas 2026.

Pasodoble ‘Valencia’

Esta canción es todo un himno para la ciudad, por lo que se recurre a ella en múltiples ocasiones a lo largo del año y no puede faltar en las Fallas. Se utiliza en momentos como la entrada de las Fallas en la plaza de la Virgen para entregar el ramo a la Geperudeta, y también en las tardes de la Feria de Toros de las Fallas de Valencia, cada vez que un diestro recibe el máximo trofeo de manos del alguacil.

‘Paquito El Chocolatero’

Es un clásico de las canciones populares españolas que no deja de sonar durante las Fallas, especialmente en momentos como la mascletá, los pasacalles matutinos y las verbenas nocturnas en diferentes puntos de la ciudad.

‘Valencia en Fallas’

Los pasodobles son indispensables en Fallas, y en este caso es uno de los más recientes de cuantos suenan en las fiestas de la ciudad, creado por Vicente Ramírez. Suena durante la mascletà que se hace cada día en la Plaza del Ayuntamiento a las 14:00 horas, desde el primer día hasta el último, el 19 de marzo.

‘Amparito Roca’

Este pasodoble, compuesto en 1925 por Jaume Teixidor, es uno de los temas que nunca falta en el repertorio de charangas y bandas de música que interpretan en los pasacalles durante las fiestas.