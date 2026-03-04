El mejor restaurante de Madrid para ir con niños: el plan perfecto con animales a menos de 1 hora del centro

Los planes con niños si se organizan bien, pueden ser los más divertidos y enriquecedores y uno de los mejores es el de comer fuera de casa. Sin embargo también suele ser un plan que no siempre es sencillo, ya que empiezas pensando en un restaurante tranquilo y acabas buscando un sitio donde puedan moverse sin que nadie te mire mal. Y lo cierto es que aunque pocos lo crean, existe un restaurante cerca de Madrid para ir con los niños y en el que ellos podrán estar en contacto con los animales.

En concreto, y a menos de una hora del centro de Madrid, en Soto del Real, hay un espacio que mezcla restaurante, naturaleza y animales en una misma experiencia. Se llama Vistas Reales y no es el típico sitio con un pequeño parque infantil al fondo, sino que el plan va mucho más allá. Está en plena Sierra, con vistas al embalse de Santillana, de modo que sólo el paisaje ya invita a quedarse.

El mejor restaurante de Madrid para ir con niños: el plan perfecto con animales

La propuesta de Vistas Reales se organiza en distintos formatos que se conocen como pases. De este modo, puedes elegir cuánto quieres implicarte en la experiencia. El Pase Explorador, por ejemplo, funciona de 11:00 a 14:45 horas. La mañana empieza con contacto directo con los animales. Padres e hijos juntos. Se les puede dar de comer, tocarlos, aprender curiosidades y ver volar aves rapaces. No es una visita rápida, sino que es una actividad guiada donde los niños participan de verdad.

Después llega la comida a la carta en el restaurante, con vistas abiertas a la sierra. Mientras tanto, existe la opción de que los niños se queden con monitores después de comer por 12 euros. Así los padres pueden terminar el café sin prisas, algo que no siempre ocurre cuando sales en familia. El precio del pase es de 15 euros por persona, adultos y niños a partir de 2 años. Los menores de 2 entran gratis. La comida no está incluida.

Plan para comer mientras los niños se divierten

Otra opción es el Pase Mediodía, de 13:00 a 17:30 horas. Aquí los niños pasan la mayor parte del tiempo con monitores realizando actividades relacionadas con la naturaleza. Juegan, aprenden y se mueven al aire libre y además, la comida infantil está incluida si comen en el salón con los monitores. Pueden elegir entre hamburguesa con patatas, pasta boloñesa o plato combinado con pollo empanado y croquetas. Pero si prefieren sentarse con los padres en el restaurante, entonces se pide a la carta.

Mientras tanto, los adultos disfrutan del restaurante sin tener que levantarse cada cinco minutos. A las 17:00 horas todos vuelven a reunirse para una exhibición final de vuelo de aves o doma en libertad con caballos. Es el cierre del día y suele ser el momento que más sorprende.

El plan completo para pasar el día entero

Si la idea es hacer una escapada completa, existe el Pase Aventura, de 11:00 a 17:30 horas. Incluye la experiencia con animales por la mañana y las actividades infantiles por la tarde. Es el formato más largo y el que convierte la comida en un plan de día entero. También se pueden añadir extras como el bautismo hípico al paso por 8 euros o la merienda por 5 euros. Son detalles pequeños, pero para muchos niños marcan la diferencia.

Sólo restaurante, si buscas algo más sencillo

Hay quien sólo quiere un restaurante diferente en plena naturaleza. Para eso está la opción de Solo Restaurante, con turnos de 13:00 a 14:45 o de 15:00 a 16:45 horas. En este caso no se accede a la finca ni a las exhibiciones sino que es simplemente comida a la carta con vistas. Eso sí, si se va con niños deberán permanecer en la mesa salvo que se contraten monitores. También se puede añadir la exhibición final de la tarde por 5 euros en el segundo turno.

Un espectáculo ecuestre que llega ahora

Ahora además se suma FEELING, el espectáculo ecuestre de Miron Bococi los días 20, 21 y 22 de marzo. Es una propuesta centrada en la doma en libertad y la conexión entre caballo y jinete. Las entradas cuestan 25 euros para adultos y 15 para niños de 3 a 12 años. Los más pequeños entran gratis. Es una opción interesante si quieres completar la experiencia con algo diferente, más artístico y visual.

Mucho más que un restaurante infantil

Lo que hace distinto a este lugar no es solo que haya animales o monitores. Es que está pensado para que cada miembro de la familia tenga su espacio. Los niños se divierten sin estar encerrados y los adultos pueden comer con cierta calma. A menos de una hora de Madrid, sin grandes desplazamientos ni planes complicados, se convierte en una escapada sencilla. De esas que no requieren demasiada organización pero que luego se recuerdan.