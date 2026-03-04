El Tribunal de Cuentas detecta «amplia discrecionalidad» en un contrato público de 2,3 millones a Barrabés

El Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en uno de los contratos adjudicados por Red.es a Innova Next, la empresa de Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez en la Complutense.

Así se revela en las alegaciones presentadas por Red.es -entidad ahora adscrita al Ministerio para la Transformación Digital- en relación a este expediente. El informe del Tribunal de Cuentas – Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión implantados por la entidad pública empresarial Red.es para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, situación a 31 de diciembre de 2024- no incluyó finalmente esa fiscalización al alegar Red.es que el contrato no había sido financiado a través de dicho plan (PRTR) sino con fondos europeos FEDER. El contrato consistía en un servicio de apoyo y asesoramiento a la Oficina Acelera Pyme, que fue adjudicado por 2,3 millones.

Sin embargo, de las alegaciones presentadas por el organismo sí se desprenden las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas.

El máximo organismo fiscalizador destacó, por ejemplo, la ausencia de «ponderación entre los subcriterios» para la valoración de las ofertas lo que, señaló, «ampliaba el ámbito de discrecionalidad del órgano de contratación, contraviniendo» la Ley de Contratos del Sector Público.

En sus alegaciones, Red.es rebatió este punto, al tiempo que se queja al Tribunal de Cuentas por fiscalizar este contrato.

«El expediente no está cofinanciado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia», señaló, insistiendo: «Esto se hizo constar a los auditores de forma inequívoca, tanto verbalmente como por escrito, durante la auditoría. Cualquier mención al mismo es improcedente y debe suprimirse».

El Tribunal de Cuentas seleccionó este expediente «para realizar un análisis del cumplimiento de la normativa de contratación». «Los motivos por los que se analizó la tramitación de este expediente fueron tanto el importe de adjudicación, algo más de dos millones de euros, como la previsión de que su financiación se haría con cargo a fondos FEDER en lugar de con fondos MRR».

Red.es consideró que esa explicación carecía «del rigor formal exigible y no aporta una motivación válida de la selección del expediente», y se quejó vivamente: «Incluir un expediente extramuros del PRTR en un informe específicamente orientado al PRTR introduce una contaminación del marco muestral que desdibuja el foco de la fiscalización».

El Tribunal de Cuentas también llamó la atención sobre la ausencia de una Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI) por parte de las personas que suscribieron el contrato, lo que Red.es descartó por «improcedente».

El punto más destacado, no obstante, es la ausencia de ponderación de los subcriterios de valoración. OKDIARIO ya reveló que Innova Next ganó este contrato al imponerse por apenas cinco décimas y no presentó la oferta económicamente más ventajosa.

Red.es alegó que no sería «necesario fijar sub-ponderaciones o bandas de puntos para cada aspecto que integra un criterio» sino que «basta con que el pliego describa con suficiente detalle qué se valorará y trace pautas de evaluación». En su consideración, «exigir ponderar todos los subaspectos conduciría a un círculo vicioso». También descartó que fuese necesario un comité de expertos para valorar las ofertas.

Informe de Hacienda

Otro informe de la Intervención General de la Administración del Estado (Igae) -organismo dependiente de Hacienda- ya advirtió de irregularidades en los contratos adjudicados por Red.es a Barrabés para los que Begoña Gómez firmó las cartas de recomendación.

El informe habla de una adjudicación «arbitraria» fruto de una «actuación discriminatoria y contraria al principio de igualdad». En definitiva, «incumpliendo la ley».

Cabe destacar que tanto Gómez como Barrabés están imputados por corrupción en los negocios y tráfico de influencias en relación a esos contratos, que fueron adjudicados tras la activa colaboración del empresario con la mujer de Pedro Sánchez para poner en marcha la cátedra de Transformación Social Competitiva que hasta el año pasado dirigió en la Complutense.