Renfe se está quedando atrás en la batalla por el liderazgo de la alta velocidad europea con la francesa SNCF y Trenitalia, los operadores ferroviarios públicos de Francia e Italia que operan en España con sus marcas de bajo coste, Ouigo e Iryo, respectivamente.

Mientras la SNCF y Trenitalia están expandiéndose y abriendo nuevas rutas en Europa, y comprando decenas de nuevos trenes de alta velocidad, Renfe ha frenado su contrato de adquirir nuevos trenes AVE y su expansión internacional va más despacio que la de sus rivales.

Mientras Renfe presume de ser el único operador de alta velocidad que gana dinero en España cinco años después de que se abriera el mercado nacional a la competencia, frente a las pérdidas de Ouigo e Iryo, en la batalla por el liderazgo europeo está claramente por detrás.

La SNCF francesa ha ejercido en enero una opción de compra de 15 trenes TGV M adicionales de Alstom por 600 millones de euros. El TGV M es un coche de dos alturas que funciona de manera más eficiente y ahorra costes. En total, la SNCF ha encargado 160 trenes TGV M, tras un contrato inicial de 115 trenes (3.000 millones de euros) y 30 para Eurostar (con opción a 20 más).

Además, va a renovar de arriba a abajo otro centenar de trenes para alargar su vida por unos 600 millones de euros, que le llegarán en julio de este año. Con estos nuevos trenes prevé abrir nuevas rutas entre Francia y Bélgica, y con Italia. Ya opera líneas que unen París con Milán y otras ciudades italianas.

Trenitalia no le va a la zaga. Ya opera la línea París-Marsella, este año va a lanzar la línea Milán-Múnich, y en 2029 tiene planes para lanzar la línea que une París con Londres, con la que competirá con la SCNF.

Para ello ha encargado 74 nuevos trenes de alta velocidad en los que invertirá 2.000 millones de euros. Estos trenes, que construirá la empresa japonesa Hitachi, servirán para circular no sólo por Italia, sino por las redes de Francia, España, Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos y Bélgica.

Mientras tanto, Renfe sigue operando rutas menores en Francia, no puede llegar a París por las restricciones técnicas francesas -denunciadas incluso por el Gobierno español-, y es la SNCF la única que ofrece la ruta París-Barcelona.

En Italia, Renfe ha entrado comprando una participación minoritaria del 33% en Arenaways, una privada que de momento opera en líneas regionales -cerró 2025 con 90.000 viajeros-, a la espera de poder hacerlo en alta velocidad.

La internacionalización de Renfe está dando sus frutos en Arabia Saudí -10 millones de viajeros en 2025-, con un contrato ganado hace 15 años, y en la República Checa y Polonia, donde opera con la compañía Leo Express.

Además, la licitación del contrato de nuevos trenes AVE prevista para enero se aplaza, mientras sus competidores ya lo tienen en marcha y los acabarán de recibir en 2030. El ministro Óscar Puente quiere que Renfe compre esos trenes a China, algo que no está bien visto ni en Bruselas ni por la asociación europea de contratistas, Unife, donde están Talgo y Alstom.