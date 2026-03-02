La guerra en Oriente Medio ha alcanzado un nuevo nivel de peligro este lunes: Irán ha llevado el conflicto directamente al corazón energético del Golfo Pérsico, atacando con drones instalaciones críticas en Arabia Saudí y Qatar y paralizando el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para la economía global.

Qatar ha confirmado que detuvo inmediatamente la producción de gas natural licuado (GNL) después de interceptar dos drones iraníes que tenían como objetivo un complejo energético en la ciudad industrial de Ras Laffan, uno de los mayores hubs de exportación de gas del mundo. El país, que suministra alrededor de una quinta parte del GNL global, ve ahora amenazada su posición estratégica, y Europa, gran importador de gas qatarí, podría enfrentar un incremento dramático en los precios.

Simultáneamente, Arabia Saudí ha sido objetivo un ataque que ha provocado un incendio en la refinería de Ras Tanura, la mayor del reino y un pilar de su exportación de petróleo. Saudi Aramco, la petrolera estatal, tuvo que detener varias unidades de producción de manera preventiva. Este episodio marca un punto de inflexión en la crisis regional: hasta ahora, Arabia Saudí había mantenido una política de estricta contención, negando incluso el uso de su espacio aéreo a aviones estadounidenses para atacar a Irán. Sin embargo, con la amenaza directa a su infraestructura económica, el reino se acerca a un posible acto de represalia militar contra Teherán.

Now can you see why not everyone can be trusted with nuclear capability?

At the first sign of pressure, they start firing at friends. Iran strikes Saudi Arabia’s Aramco Ras Tanura oil refinery.pic.twitter.com/Ujv4ProRoU — Wisdom (@Wisdom_HQ) March 2, 2026

El estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial, ha quedado prácticamente paralizado. Cientos de petroleros permanecen fondeados o han suspendido sus rutas, mientras aseguradoras y empresas navieras revisan las coberturas por riesgo bélico y buscan alternativas para minimizar pérdidas multimillonarias. La interrupción del suministro internacional ya ha encendido las alarmas de los mercados globales de energía.

El impacto económico se ha hecho sentir de inmediato. Los futuros del crudo Brent subieron más del 8% tras los ataques, mientras que el gas natural europeo se disparó cerca del 40%, generando una presión adicional sobre consumidores y gobiernos ya afectados por altos costos energéticos. Analistas advierten que, si esta situación se mantiene, la inflación podría recibir un nuevo impulso, afectando la economía mundial.

El ataque llega en un momento delicado para Arabia Saudí, que atraviesa crecientes presiones presupuestarias mientras el príncipe heredero Mohammed bin Salman busca diversificar la economía más allá del petróleo mediante un plan multimillonario de inversiones. El golpe iraní a las instalaciones petroleras del reino representa un desafío directo a la “línea roja” fijada por el príncipe. Aunque no hay una decisión clara sobre represalias directas contra Teherán, algunos miembros del círculo cercano al príncipe creen que mantener la neutralidad podría debilitar la credibilidad de Arabia Saudí frente a futuros ataques.

Hasta ahora, Arabia Saudí ha interceptado y destruido dos drones más dirigidos a Ras Tanura. Aunque los daños materiales fueron limitados y la producción petrolera no se vio gravemente afectada, la señal es clara: el Golfo Pérsico ya no es seguro. La parálisis del suministro energético y el aumento de los precios del crudo y del gas natural demuestran que cualquier escalada adicional podría tener repercusiones globales inmediatas.

El mundo observa con preocupación cómo el conflicto regional amenaza no solo la estabilidad del Golfo, sino también la economía global, encendiendo los mercados y poniendo a prueba la capacidad de los países para garantizar el suministro energético. Los próximos días serán críticos para determinar si Arabia Saudí decide responder militarmente o si el conflicto se mantiene en el terreno económico y energético, con consecuencias potencialmente devastadoras para todos los consumidores del mundo.