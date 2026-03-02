‘The Crown’ volvería a Netflix con la historia del ex príncipe Andrés y Epstein como nunca te la contaron

El escándalo protagonizado por el ex príncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein es carne de cañón para cualquier productor de televisión, y Netflix no quiere arriesgarse a perder la historia después de haber apostado durante seis temporadas por The Crown. La serie ha sido, de hecho, uno de los grandes hits de la plataforma de streaming.

La compañía ya ha dado el primer paso para estudiar cómo rescatar la icónica producción sobre las intrigas de la corona británica, en la que también se han explorado las del número 10 de Downing Street.

The Crown puso fin a su recorrido en streaming con la decisión de la reina Isabel II, personaje principal de la serie, de no abdicar y con la boda del príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles. Por tanto, de regresar, la serie tendría que hacerlo con una fórmula que le permita retroceder en el tiempo: el enlace se celebró en 2005 y, según la cronología de los hechos, el ex príncipe Andrés y Epstein se conocieron en 1999.

Los planes de la plataforma pasan por rescatar el exitoso título, aunque se plantean hacer algo limitado a su figura, por ejemplo, enmarcarlo en una serie de especiales únicos sobre escándalos de la realeza. Es más, fuentes de la compañía han asegurado que ha mantenido varias conversaciones ya con la propietaria de los derechos de The Crown -Left Bank Pictures- ante «los acontecimientos históricos y sin precedentes» que se han dado recientemente, en alusión a la detención del ex príncipe Andrés, según Daily Mail.

Las acusaciones de agresión sexual y violación al ex príncipe Andrés ya se conocían, pero el punto de inflexión fue el arresto del pasado 19 de febrero, el día de su cumpleaños. La policía lo detuvo en su residencia de Sandringham para registrar sus propiedades, semanas después de que la familia real iniciara el proceso formal para retirar los títulos al hermano de Carlos III, al que también expulsaron de la mansión de Windsor en la que residía. Además, el Palacio Buckingham manifestó su disposición a colaborar en cualquier investigación.

Entre los últimos documentos del caso Epstein que han visto la luz figuran varias fotografías en las que Andrés aparece de rodillas junto a una mujer no identificada. Ambos estarían en la mansión del pederasta en Nueva York.

Otras plataformas de streaming como Amazon o Disney también están explorando la posibilidad de producir alguna historia que aborde el escándalo del ex príncipe Andrés, tras haber recibido un «bombardeo» de correos de guionistas que quieren presentarles sus proyectos», según fuentes de Disney consultadas por el mismo tabloide británico.