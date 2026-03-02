Guerra entre Irán, Israel y EEUU, en directo | Última hora de los bombardeos, derribo de F-15 en Kuwait por fuego amigo, Bolsa, Dubái y cómo afecta a España

La ofensiva de Estados Unidos comenzó el sábado 28 de febrero, después de que Israel lanzará un «ataque preventivo» contra Irán con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» contra su territorio. La operación se llevó a cabo durante la madrugada del sábado e incluyó bombardeos y lanzamiento de misiles contra objetivos militares iraníes en ciudades como Teherán, Isfahán, Natanz y Fordow. El ataque se saldó con la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán.

Tras este suceso, Teherán ha decretado 40 días de luto oficial y ha advertido que responderá con una gran operación como venganza.

Por su parte, Donald Trump, presidente de EEUU, ha afirmado que su país golpeará a Irán con «una fuerza nunca antes vista» si se cumplen estas amenazas.

El Ejército de Estados Unidos ha comunicado este domingo que tres militares estadounidenses han fallecido y otros cinco han resultado gravemente heridos en la operación militar llevada a cabo contra Irán. EEUU no da más información acerca de la identidad ni el lugar en el que han sido heridos.

