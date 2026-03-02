Guerra entre Irán, Israel y EEUU, en directo | Última hora de los bombardeos, derribo de F-15 en Kuwait por fuego amigo, Bolsa, Dubái y cómo afecta a España
Última hora en directo de los ataques de EEUU a Irán
La ofensiva de Estados Unidos comenzó el sábado 28 de febrero, después de que Israel lanzará un «ataque preventivo» contra Irán con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» contra su territorio. La operación se llevó a cabo durante la madrugada del sábado e incluyó bombardeos y lanzamiento de misiles contra objetivos militares iraníes en ciudades como Teherán, Isfahán, Natanz y Fordow. El ataque se saldó con la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán.
Tras este suceso, Teherán ha decretado 40 días de luto oficial y ha advertido que responderá con una gran operación como venganza.
Por su parte, Donald Trump, presidente de EEUU, ha afirmado que su país golpeará a Irán con «una fuerza nunca antes vista» si se cumplen estas amenazas.
El Ejército de Estados Unidos ha comunicado este domingo que tres militares estadounidenses han fallecido y otros cinco han resultado gravemente heridos en la operación militar llevada a cabo contra Irán. EEUU no da más información acerca de la identidad ni el lugar en el que han sido heridos.
Sigue en directo la última hora y todo lo que está pasando en Irán, la muerte del ayatolá Alí Jamenei, los ataques a Abu Dabi, Dubái y Baréin y todas las reacciones de hoy en vivo.
Emirates y Flydubai retomarán «un número limitado de vuelos»
Las aerolíneas emiratíes Flydubai y Emirates han anunciado que comenzarán a operar un «número limitado de vuelos» a partir de la tarde de este lunes, después de cancelar toda su operativa tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado sábado.
Irán cifra en más de 500 los objetivos de EEUU e Israel atacados en las últimas 48 horas
La dictadura de Irán ha dicho que ha logrado atacar 560 objetivos de Estados Unidos e Israel en las últimas 48 horas.
EEUU cierra su embajada en Baréin
La Embajada de Estados Unidos en Baréin ha anunciado este lunes que cierra sus puertas de forma indefinida. «Debido a las tensiones regionales, la Embajada de Estados Unidos permanece cerrada. Comunicaremos cuándo la Embajada vuelve a sus operaciones normales», han anunciado en un breve comunicado.
Qatar amenaza a Irán con represalias tras el ataque a su infraestructura energética
Las autoridades de Qatar han denunciado un ataque con drones lanzado por las fuerzas iraníes contra infraestructuras energéticas en el país, entre ellas una central eléctrica, poco después de haber alertado de que Teherán «tendrá que pagar el precio» de sus ataques en la región.
Trump no descarta el envío de tropas terrestres a Irán
Tras anunciar una gran ola de ataques, Donald Trump ha dicho que no descarta el envío de tropas terrestres a Irán.
Irán amenaza a España: «Cualquier localización usada en la agresión será un objetivo legítimo»
El embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha advertido de que cualquier localización utilizada «en la agresión» contra su país será considerada un «objetivo legítimo», haciendo alusión a las bases estadounidenses en España: la naval de Rota (Cádiz) y la aérea de Morón (Sevilla).
Irán mata a cuatro niños en un ataque contra Israel
Cuatro de las nueves víctimas mortales por el impacto de un misil iraní contra la localidad israelí de Beit Shemesh son niños.
El proyectil, que supuso el ataque más mortífero en el país desde el inicio del actual conflicto con Irán, destruyó una sinagoga y causó graves daños en un refugio antiaéreo situado bajo el edificio y en viviendas colindantes, hiriendo a más de 48 personas.
Trump pide a la población iraní que se quede en casa
El presidente estadounidense ha pedido a la población iraní que se quede en casa porque «no va a ser segura estar fuera». «Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado, está a punto de llegar», ha advertido.
Trump: «Los estamos destrozando»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la «gran ola» de ataques contra Irán aún «está por llegar», apenas unos días después de la ofensiva lanzada junto a Israel, que acabó con la vida del tirano Alí Jamenei.
En una entrevista con The New York Post, Donald Trump se ha negado este lunes a descartar el envío de tropas terrestres a Irán.
La Euroliga cancela partidos por los bombardeos
La Euroliga ha suspendido los dos partidos previstos para el próximo 5 de marzo, Hapoel Tel Aviv-Maccabi Tel Aviv y Partizan-Dubai.
La medida se lleva a cabo por la «situaciín actual en las regiones» y la «imposibilidad de viajar tras el cierre temporal del espacio aéreo».
Nuevo ministro de Defensa en Irán
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha nombrado este lunes a Mayid Ibnalreza como nuevo ministro de Defensa, después de la muerte de su predecesor, Aziz Nasirzadé, en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.
EEUU no descarta desplegar tropas en Irán
El secretario de Guerra de EEUU ha negado este lunes que país tenga tropas sobre Irán, pero no descartó un futuro despliegue. «No vamos a entrar en detalles sobre lo que haremos o no haremos».
La cadena rusa denuncia «daños» en su oficina
La cadena de televisión rusa RT ha denunciado este lunes «daños» en su oficina de Teherán, la capital Irán, por los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada el sábado contra el país de Oriente Próximo y que ha suscitado ataques iraníes en respuesta.
Netanyahu afirma que Irán «amenazará a toda la humanidad» si obtienen armas nucleares
Benjamin Netanyahu, en su visita a Beit Shemesh ha asegurado que el régimen iraní «amenazará a toda la humanidad» si obtienen armas nucleares y los medios para lanzarlas.
«Nos propusimos protegernos a nosotros mismos, pero al hacerlo protegemos a muchos otros».
El mandatario ha querido también agradecer a Donald Trump por unirse a ellos.
«Quiero agradecer especialmente a nuestro gran amigo y gran líder mundial Donald Trump por unirse a nosotros en este gran esfuerzo por salvar al mundo».
Macron confirma que usará «el arma nuclear»
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha asegurado este lunes que no dudará en usar el armamento nuclear del país si amenazan a su país.
«Nuestro país tiene este arma fuera de lo común que es la base de nuestra defensa. La decisión última de utilizarlo es del presidente. No duraré en tomar la decisión que sea indispensable a la protección de nuestros intereses vitales», ha asegurado el presidente en un discurso pronunciado en la base de los submarinos atómicos franceses.
El Pentágono celebra que han conseguido un cambio de régimen en Irán
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha declarado este lunes que la misión militar impulsada por el presidente, Donald Trump, contra Irán ha provocado una transformación en el gobierno de ese país.
Ha afirmado que estos ataques no se parecen a los de Irak y que no derivarán en un enfrentamiento «interminable».
Hegseth señaló que la operación Furia Épica representa la acción «más letal, más compleja y más precisa de la historia».
«Esta no es una guerra de cambio de régimen, pero con seguridad el régimen ha cambiado y el mundo es mejor por eso», ha añadido el líder del Pentágono durante la primera conferencia de prensa de la Administración desde el comienzo del operativo.
Muere la mujer de Jamenei por las heridas de los bombardeos
Mansuré Jojasté Bagherzadé, la viuda del tirano de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha muerto a causa de las heridas sufridas en los bombardeos perpetrados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, en los que también falleció su marido y varios miembros de su familia.
600 objetivos en Irán han sido atacados por Israel
El Ejército de Israel ha cifrado este lunes en más de 600 los objetivos atacados en Irán desde el inicio el sábado de una ofensiva conjunta con Estados Unidos, unos ataques lanzados en pleno proceso de conversaciones indirectas entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.
Grecia envía buques y cazas a Chipre
Tras el ataque de un dron iraní a una base británica, Grecia ha enviado fragatas y cazas a Chipre.
Aviones estadounidenses abandonan España
15 aviones de EEUU han decidido abandonar las bases militares de Rota y Morón tras los ataques de EEUU e Israel contra Irán.
Albares ha afirmado que España no autorizaría que sus bases se utilizaran para atacar Irán.
Irán confirma que «se ha preparado para una guerra larga»
Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y principal asesor de seguridad del fallecido líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ha asegurado este lunes que el país, «al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga», ante la ofensiva sorpresa desatada el sábado por Estados Unidos e Israel contra el país.
Yolanda Díaz promete medidas de protección
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha proclamado que los problemas del pueblo iraní y sus anhelos de democracia no se arreglan a «bombazos» y ha prometido se protegerá a los trabajadores si este nuevo conflicto genera efectos socioeconómicos en España.
Meliá garantiza suministros en Dubái
La cadena hotelera Meliá Hotels International ha confirmado este lunes que sus tres establecimientos en la región del Golfo Pérsico se encuentran «operativos y llenos», funcionando con total normalidad a pesar de la inestabilidad internacional que afecta a la zona.
Iraníes cruzan la frontera hacia Turquía
Centenares de ciudadanos iraníes atravesaron la frontera hacia Turquía este lunes, en medio de la intensificación del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Quienes han logrado cruzar han relatado un ambiente de miedo en Teherán y largas filas en las estaciones de servicio. Por la mañana, las autoridades turcas han anunciado la suspensión recíproca de los cruces de pasajeros para viajes de un día en los tres pasos fronterizos entre ambos países, permitiendo únicamente el ingreso de ciudadanos turcos y de personas de terceros países.
El Secretario de Guerra de EEUU comparece en el Pentágono
Hegseth, y el general Dan Caine ofrecen una rueda de prensa en el Pentágono para detallar la operación estadounidense en Irán, por primera vez desde que iniciaron los ataques sobre el país persa.
«Esta misión es devastadora para que Irán no tenga armas nucleares. Esto no es Irak, esto acaba aquí», agrega el jefe del Pentágono. «Luchamos para ganar y no perdemos el tiempo. Un esfuerzo así implicará bajas. La guerra es el infierno y siempre lo será. EEUU riende homenaje a los miliares caídos. Furia épica por ellos y por los miles de estadounidenses que perdieron su vida demasiado pronto en Irak».
La oficina de Netanyahu niega haber sido atacada
La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha negado que su sede haya sido atacada por Irán, tal y como han informado medios iraníes.
«Es completamente falso, Es sólo propaganda de la Guardia Revolucionaria», ha afirmado un portavoz de la oficina.
Irán atacará EEUU si «es necesario»
Irán responderá contra cualquier instalación militar de Estados Unidos en Europa, incluida España, «si fuera necesario», ha asegurado este lunes el embajador iraní en España, Reza Zabib, aunque ha matizado que se trataría de «una reacción, no una agresión».
«Somos un país capaz de reaccionar», ha afirmado Zabib durante una comparecencia ante la prensa en Madrid. También expresó su deseo de que no sea necesario llegar a ese extremo en relación con un eventual ataque a bases europeas.
El diplomático añadió que no dispone de datos «técnicos» sobre supuestos ataques iraníes contra instalaciones en Chipre, aunque consideró posible que se hayan producido y señaló que, de ser así, «estaría dentro de la regla general de Irán: reaccionar ante una agresión ilegal».
Asimismo, el embajador ha confirmadi que asistirá a la reunión convocada por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien lo ha citado este lunes para comunicarle el rechazo y la condena de España a las acciones «injustificadas» de Irán contra países del Golfo y exigir el cese «inmediatamente».
Albares convoca al embajador de Irán en España
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado este lunes al embajador iraní en España, Reza Zabib, para trasladarle el rechazo y la condena de España a las acciones «injustificadas» de Irán contra los países del Golfo y exigirle que cesen «inmediatamente».
El jefe de la diplomacia española también quiere recordarle que estos ataques ponen «en peligro» a los españoles que están en la región, unos 30.000, que según ha dicho se encuentran bien.
Qatar detiene la producción de gas natural licuado
Qatar ha suspendido este lunes la producción de gas natural licuado, mientras que Arabia Saudita cerró la refinería más grande del país tras un ataque con drones.
Estos hechos se producen en el contexto de los ataques llevados a cabo por Israel y Estados Unidos, así como de las represalias de Irán, que han obligado al cierre preventivo de instalaciones petroleras y gasísticas en distintos puntos de Oriente Medio. La escalada de violencia, que se ha extendido durante tres días, ha derivado en la paralización de gran parte de la producción de crudo en el Kurdistán iraquí y en el cierre de varios de los principales yacimientos de gas en Israel.
Israel asegura haber matado al jefe del cuartel de inteligencia de Hezbolá
El ejército israelí ha informado este lunes sobre un ataque llevado a cabo en Beirut, en el que ha fallecido Hussein Makled, quien se desempeñaba como responsable del cuartel general de inteligencia de Hezbolá.
Bruselas rehuye decir si respalda el ataque
La Comisión Europea ha evitado responder si ve encaje legal al ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el sábado contra Irán y que ha iniciado una escalada de la violencia en Oriente Próximo, con contraataques de Teherán a varios países de la región, y se ha limitado a llamar a «todas las partes» a la «máxima contención» y al respeto al Derecho internacional.
Robles confirma que los militares «están bien»
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes que los más de mil militares desplegados en Oriente Próximo «están bien», pero que ha monitorizado la «difícil» situación allí de forma «permanente».
«España mantiene su firme compromiso con la seguridad internacional. Estamos en contacto permanente con los contingentes españoles desplegados en todas las misiones en el exterior, en las que actuamos bajo mandatos de la ONU, la NATO y la UE», confirma el perfil de X de Estado Mayor Defensa.
Putin pide el alto al fuego
El presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, pidieron hoy un «pronto» cese de las hostilidades sobre Irán, cuyo territorio está siendo bombardeado por Estados Unidos e Israel desde el sábado.
Según ha informado el Kremlin en un comunicado, «ambas partes destacaron la necesidad de un pronto cese el fuego y el retorno al proceso político-diplomático».
Zelenski cree que es «buena señal» la guerra en Irán
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha valorado este lunes la nueva situación en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán del fin de semana como «una buena señal» para que su homólogo ruso, Vladimir Putin, «vea cómo termina una dictadura».
El Gobierno de Líbano exige a Hezbolá que entregue las armas
El Gobierno de Líbano ha prohibido este lunes «toda la actividad militar» del partido-milicia chií Hezbolá y ha exigido a los miembros del grupo entregar por completo las armas, a pesar de que a mediados de febrero las fuerzas libanesas estimaran que tardarían entre cuatro y ocho meses más para completar la segunda fase del plan de desarme.
Cancelaciones hasta el 9 de marzo
Air Europa ha ampliado al 9 de marzo la cancelación de todos sus vuelos a Tel Aviv (Israel) debido al cierre del espacio aéreo de Israel.
La compañía ha expresado que sigue monitorizando de «forma continua» la evolución de la situación en la ciudad y mantiene un contacto constante con las autoridades competentes para evaluar la operativa.
Irán amenaza a España y avisa de que la localización usada en la «agresión» es un «objetivo legítimo»
Reza Zabib, el embajador de Irán en España, ha avisado de que cualquier localización usada en la «agresión» contra Irán será considerada un «objetivo legítimo». Es un mensaje dirigido tras conocerse que EEUU podría haber usado la base naval de Rota y la base aérea de Morón.
«La regla general es que responderemos a cualquier agresión, no importa de dónde venga. Ante cualquier acción vamos a reaccionar», ha indicado, recalcando que ante el ataque estadounidense del pasado junio contra instalaciones nucleares Teherán optó por la «máxima moderación» con el objetivo de mantener la estabilidad en la región. Sin embargo, ha defendido que ante esta nueva ofensiva, Irán «va a reaccionar» y defender su «nación y soberanía».
¿Cuáles son los aliados de Irán en el conflicto contra Israel y EEUU?
Irán mantiene una red de aliados en Medio Oriente que refuerzan su posición frente a Israel y Estados Unidos. Entre estos se encuentran Hezbollah en Líbano, milicias chiitas en Irak, Hamas y la Jihad Islámica en Palestina, el gobierno de Bashar al-Assad en Siria y los rebeldes houthis en Yemen. Estos grupos reciben de Irán apoyo militar, financiero y logístico, funcionando como fuerzas intermedias que permiten a Irán influir y atacar a sus adversarios sin involucrarse directamente en combates.
Qué está pasando en Irán y por qué hay un conflicto con Israel y EEUU
En la actualidad, Irán mantiene un conflicto abierto con Estados Unidos e Israel tras los ataques militares que estos países han realizado en su territorio, donde ha muerto el líder supremo iraní, Alí Jameneí, para acabar con el régimen iraní.
Como respuesta, Irán ha lanzado misiles y drones contra instalaciones relacionadas con EEUU e Israel en el Golfo, incluyendo zonas de Emiratos Árabes Unidos como Dubái. Esta escalada busca presionar a los aliados occidentales en la región y generar un efecto estratégico y económico, mientras provoca interrupciones en vuelos, comercio y riesgos para la población civil.
¿Cómo contactar con la embajada de España en Dubái?
Los ciudadanos españoles en Dubái que necesiten asistencia consular pueden contactar con la Embajada de España en Abu Dhabi que atiende emergencias las 24 horas al teléfono +971 50 612 0260 o mediante correo electrónico a [email protected].
Para trámites de visados, se puede acudir al centro BLS International en Dubái (+971 4 387 5660, blsspainvisa.com, mientras que la Oficina Económica y Comercial en Dubái +971 4 330 0110, [email protected]. atiende cuestiones comerciales y consultas generales.
¿Por qué Irán ataca Dubái?
Irán ha disparado misiles y drones contra Dubái y otras zonas de Emiratos Árabes Unidos como represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel en su territorio, que incluyeron la muerte de su líder supremo, Alí Jameneí.
Según Irán, los blancos eran instalaciones militares relacionadas con EEUU e Israel, aunque algunos impactos han afectado infraestructura civil, como aeropuertos y hoteles. La operación busca presionar a los aliados occidentales en el Golfo y generar un efecto estratégico y económico en la región. Las autoridades emiratíes han conseguido neutralizar gran parte de los proyectiles, pero se han registrado interrupciones en vuelos y algunas víctimas debido a los impactos.
Dos misiles impactan en un barco en Baréin
Este lunes, un barco en el puerto de Baréin ha sido alcanzado por dos misiles, sin que se registraran daños ni heridos, según ha informado el organismo británico UKMTO. La entidad ha registrado cuatro ataques en el Golfo Pérsico desde que Teherán comenzara a atacar objetivos estadounidenses en la zona como represalia a las operaciones de Estados Unidos e Israel. UKMTO, encargado de supervisar la seguridad del tráfico marítimo, ha indicado que el buque ha recibido el impacto de dos proyectiles, lo que ha provocado un incendio que finalmente ha sido controlado. La embarcación permanece en el puerto y su tripulación ha sido evacuada de manera segura.
Explosiones en Teherán
La agencia AFP informa de fuertes explosiones en la capital de Irán. Israel había anunciado que estaba bombardeando Irán con cuentos de aviones militares
Qatar evalúa daños en dos plantas energéticas
Después del ataque con dos drones que afectaron instalaciones energéticas en Ras Laffan y Mesaieed, el Gobierno de Qatar confirmó que no se registraron heridos. El Ministerio de Defensa ha indicado que uno de los drones ha golpeado un depósito de agua en una central eléctrica de Mesaieed, mientras que el otro ha impactado en una instalación de Qatar Energy en Ras Laffan. Además, ha añadido que «las autoridades correspondientes evaluarán todos los daños y pérdidas ocasionados por el ataque y se emitirá un comunicado oficial próximamente».
FAES afea a Sánchez que ahora apele al derecho internacional
FAES ha recriminado este lunes a quienes «ahora invocan el derecho internacional» ante la ofensiva de EEUU e Israel en Irán «pero callaban como tumbas estos últimos meses mientras el régimen masacraba población civil inocente», en alusión al Gobierno de Pedro Sánchez.
Ataques de «grupos terroristas» en Bahréin
La Embajada de Estados Unidos en Bahréin ha alertado este lunes que existe un alto riesgo de que «grupos terroristas» intenten llevar a cabo atentados en el país, en medio del aumento de las tensiones por la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo.
ONE suspende su actividad en el Golfo Pérsico
La compañía japonesa de transporte marítimo ONE, con base en Singapur, ha anunciado este lunes la suspensión temporal de sus operaciones «hacia y desde» el Golfo Pérsico, debido a la «rápida evolución de la situación de seguridad en Oriente Medio». Esta decisión se produce tras la paralización del tránsito por el estrecho de Ormuz por parte de las tres principales navieras japonesas -Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Yusen y Kawasaki Kisen- luego de la escalada de ataques vinculada a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado. ONE ha señalado que está adoptando «medidas preventivas para resguardar a los marineros, las embarcaciones, el personal en tierra y la carga de sus clientes», ante el aumento de tensiones en la región.
Sirenas en Israel y Jerusalén
Las Fuerzas de Defensa Israelíes han localizado otro lanzamiento de misiles balísticos desde Irán poco después de informar a los civiles de que debían abandonar los refugios antiaéreos.
También han sonado las sirenas en todo el centro de Israel y Jerusalén.
«Agresión directa»
El Kremlin asegura estar «decepcionado» con que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, bajo la mediación de Omán, desembocaran en una «agresión directa» contra la república islámica.
Según el portavoz presidencial, Rusia está «en permanente contacto con los dirigentes iraníes» y Vladímir Putin mantendrá hoy mismo, una conversación telefónica internacional sobre la situación en la zona.
Ataque a la oficina de Netanyahu
La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este lunes haber lanzado un ataque contra la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el marco de su respuesta a la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra el país, que deja hasta ahora más de 550 muertos, entre ellos el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.
Israel moviliza 100.000 reservistas
El Ejército de Israel ha convocado aproximadamente a 100.000 reservistas, quienes se suman a las tropas regulares, con el objetivo de proteger las fronteras con Siria y Líbano, así como de mantener su control sobre los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. «Como mencioné, hemos movilizado cerca de 100.000 reservistas. Estamos completamente preparados para la defensa. Quiero dirigirme a los habitantes del norte: estamos a su lado y haremos todo lo posible por resguardar su seguridad», afirmó el pasado domingo en una videoconferencia con medios el portavoz militar en hebreo, Effie Defrin. Asimismo, señaló que estos efectivos se encuentran distribuidos en «decenas de batallones y brigadas», listos tanto para operaciones defensivas como ofensivas, con especial atención en la frontera norte con Líbano.
Tercer día de apagón de Internet en Irán
El acceso a internet en Irán sigue bloqueado, más de 48 horas después de que las autoridades lo suspendieran, tras el inicio de un conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado por la mañana. «El apagón de internet en Irán ya supera las 48 horas, dejando desconectada a su población de 90 millones mientras el conflicto se intensifica», ha señalado la organización NetBlocks, grupo que monitorea el tráfico y la censura en la red. De acuerdo con un gráfico compartido por NetBlocks, la conectividad se encuentra apenas en un 1% de los niveles habituales. «Los cortes de internet son una práctica recurrente del régimen; el anterior, en enero, se prolongó durante varias semanas y ocultó graves violaciones a los derechos humanos».
Israel asegura haber matado a altos cargos iraníes
Las Fuerzas de Defensa de Israel han asegurado este lunes haber matado a altos cargos de Inteligencia iraníes en el ataque inicial lanzado contra Teherán, en el marco de la ofensiva sorpresa del sábado lanzada junto a Estados Unidos para descabezar a la República Islámica y que deja más de 500 muertos en el país asiático, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército iraní.
Óscar Puente cree que la reacción de la UE con Irán es «tibia»
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tildado de «tibia» la respuesta de la Unión Europea por la operación de Estados Unidos e Israel contra Irán, una postura que también ha calificado de «sumisión» al presidente estadounidense, Donald Trump, algo que considera que es «muy malo» para Europa.
Alemania descarta participar en la ofensiva
El Gobierno de Alemania ha descartado este lunes participar en la ofensiva a gran escala lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, que deja ya más de 500 muertos en el país asiático, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército iraní.
Cerca de 30.000 españoles atrapados en Oriente Medio
La escalada de ataques por parte de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán ha llevado al cierre del espacio aéreo en gran parte de los países afectados, impidiendo que aviones despeguen o aterricen. Esto impacta a ciudadanos de todo el mundo, dejando a miles de personas atrapadas. Según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, aproximadamente 30.000 españoles se encuentran actualmente en la región de Oriente Medio sin poder regresar a sus países debido al aumento de la tensión bélica.
Juan Carlos I, trasladado a un hotel
El rey Emérito ha tenido que ser trasladado a un hotel por los últimos ataques. Los aeropuertos de Abu Dabi, la capital y Dubai han sido objetivo de ataques, así como puertos, hoteles y zonas industriales.
«Objetivo marcado»
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha señalado este lunes al jefe del grupo chií Hizbulá, Naim Qassem, como un «objetivo marcado» a ser eliminado, e insistió en que la milicia libanesa «pagara un alto precio» tras haber atacado el norte de Israel esta madrugada.
«Cualquiera que siga el camino de (Ali) Jameneí pronto se encontrará con él en las profundidades del infierno» ha dicho Katz en una publicación en X.
Israel ataca cuarteles en Teherán
El Ejército de Israel afirmó este lunes que está atacando con bombardeos varios cuarteles subterráneos del régimen en Teherán. Además, ha advertido que la confrontación con Irán se prolongará el tiempo que sea necesario. Por su parte, Donald Trump señaló ayer domingo que este enfrentamiento con el país persa podría extenderse hasta cuatro semanas.
24 muertos en Pakistán
Al menos 24 personas han fallecido y más de cien han resultado heridas en Pakistán a causa de las violentas manifestaciones que se desataron tras el asesinato del líder supremo iraní Ali Jamenei. Estas protestas han llevado a las autoridades a reforzar la seguridad en Islamabad este lunes, mientras el Gobierno ha ordenado la evacuación de sus ciudadanos desde Irán ante la creciente tensión en la región.
En la ciudad portuaria de Karachi, ubicada al sur del país, al menos 10 personas han muerto y más de 70 han sufrido heridas durante los enfrentamientos frente al consulado de Estados Unidos.
Francia, preparado para «participar» en la defensa del Golfo
Jean-Noël Barrot, ministro de Asuntos Exteriores francés, ha afirmado este lunes que Francia está lista para «participar» en la defensa de los países del Golfo y Jordania.
En la rueda de prensa, mostró su «pleno apoyo y total solidaridad» con los países «amigos» de la zona que han sido «blanco deliberado» de los misiles y drones iraníes y «arrastrados a una guerra que no habían elegido».
Actividades canceladas en el MWC
El Mobile World Congress (MWC) ha amanecido con varias actividades y ponencias canceladas tras el conflicto de Irán iniciado este fin de semana. Una de las primeras ausencias ha sido la de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Teresa Ribera por una reunión de urgencia del Colegio de Comisarios tras el ataque. También ha desaparecido de la agenda del Mobile por el conflicto la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen que no asistirá a una de las principales mesas redondas de la tarde, como tampoco lo hará el propio presidente de Telefónica, Marc Murtra.
Más de 550 muertos en Irán
El balance de muertos a causa de la ofensiva militar conjunta lanzada por sorpresa el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán asciende a más de 550, según ha confirmado este lunes la Media Luna Roja Iraní, que ha afirmado que más de un centenar de ciudades han sido alcanzadas por estos bombardeos.
Albares niega que EEUU esté usando la base de Rota
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha descartado que las bases militares compartidas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) estén siendo utilizadas por Estados Unidos en alguna operación relacionada con Irán. «No vamos a permitir que nuestras instalaciones se usen para nada que no esté contemplado en el Tratado ni en la Carta de la ONU».
Frente a informaciones que mencionan la presencia de dos buques de guerra estadounidenses en Rota, el ministro ha reafirmado lo declarado este domingo insistiendo en que las bases de Morón de la Frontera no se emplearán «para nada» que no esté autorizado por el Tratado ni se ajuste a los principios de la Carta de Naciones Unidas. Albares precisó que puede haber barcos de guerra en Rota, «pero eso no significa que la base se utilice para esta operación».
Irán culpa a Trump de traicionar a EEUU
Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, ha acusado este lunes a Donald Trump de traicionar a su país en favor de «las ambiciones expansionistas ilegítimas» de Israel.
Las bolsas europeas contienen las caídas
Las fuertes caídas de las bolsas en la preapertura se moderan tras los primeros minutos de negociación este lunes, marcado por el ataque de EEUU e Israel sobre Irán y la respuesta de éste contra objetivos en el GolfoPérsico. Así, la única que pierde casi un 3% es la de Madrid, mientras que Frankfurt y París se dejan en torno all 2% y Londres, apenas un 1%. El índice de los mayores valores europeos, el EuroStoxx 50, cae algo más del 2%. En la sesión asiática, los descensos también han sido moderados, del 1,35% para Tokio y del 2,09% para Hong Kong.
Reunión de emergencia
El Consejo de Ministros del Líbano ha organizado una reunión de emergencia este lunes tras la oleada de ataques israelíes contra diferentes áreas del país. Estos ataques han provocado más de 30 muertos y 150 heridos.
Repsol e Indra, ganadores del conflicto de Irán
En el otro extremo, la petrolera Repsol recibe la fuerte escalada del crudo con un avance de en torno al 5%. Más moderada es la reacción de la gasista Naturgy, a pesar de que el gas natural también se dispara cerca de un 20% este lunes: apenas sube un 1%. Indra es el otro valor ganador del concflicto, que puede provocar una elevación aún mayor del gasto de defensa.
Aerolíneas, hoteleras e Inditex, los valores más castigados
Los valores relacionados con el turismo son los que mas sufren en la apertura de los mercados de este lunes por el conflicto de Irán. Así, el peor valor del Ibex es IAG, matriz de Iberia, con un desplome cercano al 7%, seguido por Inditex con una caída de casi el 5%; la propietaria de Zara tiene un importante negocio en los países del Golfo Pérsico. También baja con fuerza la central de reservas Amadeus, más del 4%, y en esa línea se mueven los principales bancos, golpeados por la incertidumbre de la situación.
China denuncia que EEUU e Israel violan el Derecho Internacional
El Gobierno de China ha acusado este lunes a Estados Unidos de «violar el Derecho Internacional» con su ofensiva sorpresa contra Irán, lanzada a primera hora del sábado, y ha expresado su «profunda preocupación» por la expansión del conflicto en la región de Oriente Próximo.
Exteriores informa que el espacio aéreo sigue cerrado
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado este lunes que el espacio aéreo de Oriente Medio sigue cerrado tras los ataques de EEUU e Israel sobre Irán.
Albares asegura que las embajadas españolas están operativas y prestando asistencia a los españoles que se encuentran en el extranjero.
Kuwait confirma que varios aviones militares de EEUU se han estrellado
Las autoridades de Kuwait han anunciado este lunes que varios aviones militares estadounidenses se han estrellado en su territorio.
El portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, Saud al Atuan, ha señalado que «varios aviones militares de EEUU se han estrellado esta mañana».
Todos los militares se encuentran hospitalizados y «estables».
Ataques a Teherán
En un ataque israelí-estadounidense, al menos 20 personas han fallecido este lunes. El ataque ha sido en una céntrica plaza de Teherán, la plaza Nilufar.
Riesgo energético para China
La paralización del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, anunciada por importantes compañías navieras, coloca a China ante un posible riesgo energético debido a su alta dependencia del petróleo importado y a su vulnerabilidad frente a una ruta por la que circula cerca de una quinta parte del crudo mundial. No obstante, especialistas opinan que el efecto sería «manejable», considerando que China -el mayor importador de petróleo del planeta- compró en 2024 alrededor de 560 millones de toneladas de crudo en el extranjero, lo que equivale a unos 11,2 millones de barriles diarios y supone una dependencia aproximada del 72 %.
El asesinato es «un cobarde acto terrorista»
Abbas Araqchi, ministro de Exteriores de Irán, ha denunciado en la carta enviada a Naciones Unidas que el asesinato de Jamenei es un «cobarde acto terrorista» que «abre una peligrosa caja de Pandora».
Ataque de Hizbulá
El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha calificado a través de la red social X de «irresponsable» el ataque lanzado este lunes por parte de Hizbulá contra el norte de Israel.
«Independientemente de quién esté detrás, el lanzamiento de proyectiles desde el sur del Líbano es un acto irresponsable y sospechoso que pone en riesgo la seguridad y la protección del Líbano, y le proporciona pretextos a Israel para continuar con su agresión».
Tercera jornada de ataques a Irán
Las fuerzas de Israel y Estados Unidos llevaron a cabo durante la madrugada de este lunes nuevos bombardeos contra varios objetivos en Irán, incluida la capital, Teherán. En la misma noche también se reportaron explosiones en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin, países donde Estados Unidos mantiene bases militares.
Subidas del petróleo y caída de las Bolsas europeas
El precio del petróleo ha subido más de un 8% tras el ataque este fin de semana por parte de EEUU e Israel sobre Irán y su impacto en el estrecho de Ormuz, por donde pasa en torno a una quinta parte del petróleo mundial.
Irán no negociará con Estados Unidos
El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, ha confirmado este lunes que su país no negociará con «Estados Unidos», unas horas después de que el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, afirmara que considerarían «cómo reaccionar» a los ataques.
Trump propone imitar una transición en Irán como ocurrió con Venezuela
Donald Trump ha sugerido que entre las opciones para una transición en Irán está el ejemplo de Venezuela, donde altos cargos de Maduro, incluida Delcy Rodríguez, se encuentran en la cúspide política del país tras el 3 de enero.
La Unión Europea refuerza su misión naval en el mar Rojo ‘Aspides’
La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, comunicó el pasado domingo que el bloque comunitario incrementará su presencia en el mar Rojo mediante el fortalecimiento de la misión naval Aspides. La decisión llega después de los ataques lanzados el día anterior por Israel y Estados Unidos contra Irán, que desencadenaron represalias de Teherán contra bases estadounidenses en la región y contra el Estado israelí, además de varios incidentes registrados contra embarcaciones que navegaban por esas aguas.
Trump elimina a «la mayoría de candidatos» a suceder a Jamenei
El presidente de Estados Unidos afirmó el pasado domingo haber acabado con la vida de «la mayoría de candidatos» a hacerse con el poder tras la muerte de de Alí Jamenei.
Hezbolá se une al conflicto y lanza cohetes contra Israel para vengar la muerte de Jamenei
Hezbolá ha roto el alto el fuego. En la madrugada de este lunes, la organización terrorista chií proiraní ha lanzado tres proyectiles contra el norte de Israel en lo que ha calificado como «represalia» por el bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel que acabó con la vida del líder supremo iraní, Alí Jameneí, el pasado sábado. Son los primeros ataques desde que se sellara el cese de hostilidades en noviembre de 2024, aunque Israel ha seguido bombardeando territorio libanés de forma casi diaria desde entonces.
Trump asegura que ha accedido a hablar con la nueva cúpula de Irán
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha asegurado que la nueva cúpula de Irán, instaurada tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, ha pedido hablar con Washington y que ha accedido. «Quieren hablar y he accedido a hablar, así que vamos a hablar con ellos. Tendrían que haberlo hecho antes. Deberían haber cedido antes en algo que es muy práctico y fácil. Han esperado demasiado», ha afirmado Trump desde su residencia de Mar-a-Lago en una entrevista telefónica con el medio The Atlantic.
Trump insta a la Guardia Revolucionaria a rendirse o afrontar «una muerte segura»
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha lanzado un ultimátum a la Guardia Revolucionaria de Irán, apremiándola a «deponer las armas» a cambio de inmunidad o afrontar «una muerte segura». «Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura. La muerte no será agradable», declaró Trump en una declaración publicada en un video en su red social, Truth Social.
El petróleo de Texas sube un 8,42 % tras los ataques a Irán
El petróleo intermedio de Texas subió este domingo un 8,42 % en una primera manifestación tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán que ha acabado con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y gran parte de su cúpula militar. A la apertura del mercado de futuros, el crudo sumaba 5,64 dólares al dato de cierre del viernes, cuando aún no se habían producido los bombardeos sobre el país persa.
Reino Unido permitirá el uso de sus bases para atacar los sistemas de lanzamiento de misiles de Irán
Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, ha anunciado este domingo que ha accedido a la petición de Estados Unidos para permitir el uso de las bases militares británicas para atacar y degradar los sistemas de lanzamiento de misiles de Irán en el contexto de la ofensiva de EEUU e Israel contra el régimen de los ayatolás.
«La única forma de parar la amenaza es destruir el origen de los misiles, en sus almacenes, o las lanzaderas utilizadas para dispararlos», ha argumentado Starmer en un mensaje grabado y publicado este domingo.
«Estados Unidos ha solicitado permiso para utilizar las bases estadounidenses con un propósito defensivo específico y limitado», ha argumentado Starmer, que destaca que han decidido aceptar esta petición «para evitar que Irán dispare misiles por toda la región, matando a civiles inocentes, poniendo en peligro la vida de británicos y atacando países que no están implicados», ha resaltado.
Los terroristas de Hezbolá financiados por Irán lanzan cohetes contra Israel desde Líbano
Los terroristas de Hezbolá asentados en Líbano han lanzado cohetes contra Israel este domingo por la noche (hora española), según han informado las fuerzas armadas hebreas. Es el primer ataque de Hezbolá desde que, este sábado de madrugada, EEUU e Israel lanzaron el bombardeo contra la tiranía iraní de los ayatolás que ha descabezado al régimen, al matar al líder supremo Alí Jamenei. Hezbolá es una de las organizaciones terroristas que desde hace décadas financia la dictadura de Irán para atacar a Israel y en contra de Occidente. Este es el primer ataque de Hezbolá contra Israel desde el alto el fuego que declararon hace año y medio.
Emiratos Árabes Unidos cierra su embajada en Teherán
El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha anunciado el cierre de su embajada en Teherán y la retirada de su embajador y cuerpo diplomático en protesta por los ataques iraníes contra suelo emiratí.
«Emiratos Árabes Unidos ha anunciado el cierre de su Embajada en Teherán y la retirada de su embajador ante la República Islámica de Irán junto con todos los miembros de su misión diplomática en respuesta a los flagrantes ataques con misiles contra territorio de EAU», ha explicado el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí en un comunicado oficial.
Alarma en Chipre por otro ataque de Irán contra una base militar británica
La base militar británica de Chipre ha declarado la alerta por un posible ataque de Irán la noche de este domingo. El personal de la base ha recibido la orden de regresar a sus casas, permanecer en el interior y mantenerse lejos de las ventanas hasta nuevo aviso. Irán ya lanzó dos misiles contra la base británica en Chipre durante la mañana, aunque no llegaron a impactar contra la isla.
Trump promete «vengar» la muerte de los tres militares asesinados por Irán
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se ha dirigido este domingo a la nación para prometer que va a «vengar» la muerte de los tres militares que han perdido la vida por un ataque de Irán. La respuesta de Teherán a la ofensiva de Israel y Estados Unidos ha provocado este domingo la muerte de los tres militares.
«Estados Unidos vengará sus muertes y propinará el mayor castigo a los terroristas que han hecho la guerra contra la civilización. Han hecho la guerra a la civilización en sí», ha afirmado Trump en un vídeo publicado en redes sociales.
Trump dice que la guerra con Irán puede alargarse «cuatro semanas más»
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha afirmado este domingo que probablemente la guerra con Irán se alargará «cuatro semanas más». El presidente republicano ha hablado también sobre los tres militares estadounidenses muertos este domingo a causa de la respuesta de Irán a la ofensiva de Israel y EEUU.
Trump ha dicho que los soldados fallecidos eran «personas excepcionales», y avisando de que «desafortunadamente, esperamos que eso suceda» y que «podría volver a ocurrir». También ha hablado sobre posibles conversaciones con las nuevas autoridades de Irán para terminar con el conflicto. «No sé… Quieren hablar, pero les dije: ‘Deberían haber hablado la semana pasada'», ha dicho Trump.
Francia, Alemania y Reino Unido amenazan con atacar las lanzaderas de misiles y drones de Irán
Francia, Alemania y Reino Unido han publicado este domingo una declaración conjunta en la que anuncian la posibilidad de atacar «en origen» las lanzaderas de misiles y drones de Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo.
«Vamos a adoptar medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente activando las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir en origen la capacidad de Irán para disparar misiles y drones», han indicado los tres países europeos en un comunicado.
«Hemos acordado trabajar juntos y con Estados Unidos y los aliados en la región para abordar esta cuestión», han añadido en un texto en el que critican los «ataques iraníes indiscriminados» contra países de la zona, atacados por Irán por acoger bases militares estadounidenses.
¿Qué países ha atacado Irán como represalia?
Irán ha lanzado desde este sábado una serie de ataques sobre objetivos estadounidenses en Oriente Medio y contra Israel como respuesta a la ofensiva realizada por estos países para acabar con el régimen de los ayatolás. El Ejército de Irán ha anunciado una operación de bombardeos contra bases militares de Estados Unidos en la región del golfo Pérsico y también ha incluido el Kurdistán iraquí.
Teherán ha atacado la base aérea de Imam Ali, en Irak, con drones y misiles. En Dubái, Emiratos Árabes, las autoridades han constatado al menos tres muertos y 58 heridos desde el comienzo de los ataques. Omán, principal mediador entre Irán y EEUU, también ha informado de que al menos dos drones han impactado en el puerto comercial de Duqm.
La capital de Bahréin, Manana, y la de Qatar, Doha, también han sido escenario de fuertes explosiones sin que por el momento haya víctimas mortales. Una persona ha fallecido en Kuwait. Irán también ha atacado en varios puntos de Israel, donde han muerto al menos 9 personas.
La teocracia iraní bloquea Internet a la desesperada para ‘cegar’ a los ciudadanos y anular la disidencia
Apagón total de Internet en Irán. Un día después de los bombardeos de EEUU e Irán que han descabezado la dictadura de los ayatolás con la muerte de su líder supremo, Alí Jamenei, y de gran parte de su máxima cúpula militar, ha sido cortado por completo el flujo de conexiones desde el extranjero con Irán. Es la forma con la que, a la desesperada, la tiranía de los ayatolás trata de cegar a sus ciudadanos y anular la disidencia, así como blindar la seguridad de las redes informáticas de la criminal autocracia.
Sánchez se lanza contra EEUU en el Mobile: le acusa de «vulnerar los derechos» en Irán, Venezuela y Gaza
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entrado en una escalada de enfrentamiento sin precedentes contra EEUU. Aunque lleva meses haciendo de las críticas a Donald Trump un asidero con el que tratar de esquivar el tsunami de corrupción que le acorrala en Moncloa, este domingo Sánchez ha lanzado una ofensiva dialéctica de un calibre desconocido, que agrava la posición de aislamiento de España en el concierto occidental y que le alinea, de nuevo, con las tesis del ruso Vladímir Putin. Sánchez ha acusado a EEUU de «vulnerar los derechos» en Irán, Venezuela y Gaza. Y se ha referido a Trump, aunque sin citarlo expresamente, como una amenaza mundial por sus «bombas y aranceles».
Felipe VI pide «máxima moderación en el uso de la fuerza» en Oriente Medio
El Rey Felipe VI ha pedido «la máxima moderación en el uso de la fuerza» en Oriente Medio tras la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán. El Rey ha insistido también en respetar las vidas de civiles y buscar soluciones diplomáticas al conflicto.
Felipe VI ha hecho este llamamiento para «prevenir una situación caótica y una represión total» durante su discurso en la cena oficial del Mobile World Congress (MWC) celebrada este lunes en Barcelona.
Bombardeada la sede de la televisión pública iraní en Teherán
La sede de la Radiotelevisión Pública de Irán (IRIB) ha sido bombardeada este domingo durante la ofensiva bélica lanzada por Israel y Estados Unidos contra el régimen de los ayatolás. «Hace unos momentos parte de nuestra radiotelevisión ha sido atacada por el enemigo estadounidense y los sionistas», ha explicado una locutora de la propia cadena durante la retransmisión.
«En estos momentos parte de nuestra red de radiotelevisión opera con normalidad y nuestros socios técnicos están evaluando el posible daño», ha añadido. Por el momento no hay información sobre daños personales ni sobre el alcance de los daños materiales.
Trump: «Ésta es la manera de tratar con Irán»
Para Donald Trump, no hay otra manera de «tratar con Irán» que la de los ataques que están llevando a cabo EEUU e Israel. «No pudimos llegar a un acuerdo con esta gente (…) No estuvieron dispuestos a darnos lo que pedimos. Deberían haberlo hecho», ha dicho al respecto.