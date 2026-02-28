El avión oficial de Netanyahu aterriza en Berlín tras un misterioso vuelo en pleno bombardeo contra Irán

El avión oficial del primer ministro de Israel ha aterrizado en Berlín a las 21:30 horas de este sábado, tras un misterioso viaje que se ha prolongado durante más de diez horas, gran parte de las cuales las ha dedicado a sobrevolar en círculos de idéntico trazado sobre el Mediterráneo oriental, frente a la costa de Gaza y ante la protección directa del mayor portaaviones del mundo, el gigante estadounidense Gerald Ford. El avión, un Boeing modelo 767-338 (ER), partió coincidiendo con el bombardeo lanzado por EEUU e Israel contra Irán y ha aterrizado en la capital alemana prácticamente a la par que los gobiernos estadounidense y hebreo han confirmado que en el ataque ha sido eliminado el máximo dirigente de la tiranía iraní, Alí Jameni.

Tras esos rodeos continuos, puso rumbo a Europa, como ha desvelado OKDIARIO, que ha monitoreado a través de la plataforma de tráfico aéreo Flightradar el vuelo del apodado Avión del Juicio Final por tratarse del aparato dedicado especialmente a la protección del primer ministro de Israel en situaciones de máximo riesgo, caso de conflictos bélicos. El aparato, que en su concepción operativa equivale al Air Force One de la presidencia estadounidense, ha partido desde la base aérea militar de Nevatim, la Air Force Base 28. Este bastión de la Fuerza Aérea Israelí es una de las bases más grandes del país que acoge a aviones de combate, de transporte militar y el Avión del Juicio Final.

Se desconoce quién ha viajado y el motivo. El Gobierno de Israel no ha informado públicamente en ningún momento sobre este vuelo, bajo un secreto absoluto.

El avión ha despegado coincidiendo con el bombardeo lanzado coordinadamente por EEUU e Israel contra Irán, que se ha dirigido sobre múltiples objetivos estratégicos de la tiranía de los ayatolás en diversos puntos del país. En Teherán, uno de esos objetivos ha sido el complejo de la máxima cúpula de la dictadura, residencia del líder supremo y centro operativo del régimen criminal de los ayatolás, el mayor patrocinador –desde hace décadas– del terrorismo internacional antijudío y contra Occidente –Hamás, Hezbolá, hutíes de Yemen– y financiador de movimientos antisistema que pudieran contribuir a la desestabilización de democracias occidentales –contribuyó fuertemente a la fundación de Podemos–.

El Gobierno de Israel y altos funcionarios de EEUU han confirmado a última hora de la tarde de este sábado –hora española– que el líder supremo de la tiranía iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ha muerto en los bombardeos. Era uno de los objetivos prioritarios, con el fin de descabezar la dictadura y de contribuir a una caída total del régimen teocrático que tomó el poder en 1979, en la revolución islámica que derrocó al Sah Pahlevi.

Prácticamente coincidiendo con la confirmación por parte de EEUU y de Israel de la muerte de Jamenei, el Avión del Juicio Final ha aterrizado en el aeropuerto Brandeburgo Willy Brandt, antes denominado Berlín-Schönefeld. En su día fue el aeropuerto del Berlín Este de la Alemania comunista (RDA). Actualmente es uno de los tres aeropuertos de la capital alemana.

Que el destino haya sido Berlín tiene también un significativo relevante. Por la historia del holocausto nazi. Y por un presente en el que Netanyahu ha rehusado visitar Alemania –y Europa– en repulsa por la orden de detención dictada contra él por la Corte Penal Internacional con sede en La Haya (Países Bajos). Esa orden de detención fue promovida por el fiscal británico de la CPI británico Karim Khan.

Netanyahu sí visitó en su día Hungría, pero con la garantía de que en el país gobernado por Orban no se activaría en ningún caso esa orden de detención, dictada por la guerra desplegada por Israel en Gaza para acabar con los nidos de los terroristas de Hamás –financiados por Irán– que cometieron la mayor matanza de judíos desde el Holocausto: el 7 de octubre de 2023 asesinaron a más de 1.200 hebreos en Israel.

En cualquier caso, la relación diplomática entre Israel y Alemania es fluida. A principios de diciembre, el canciller germano Friedrich Merz visitó Jerusalén y mantuvo un encuentro de alto nivel con Netanyahu.

El ‘Avión del Juicio Final’

El secretismo que ha rodeado el vuelo de este sábado del Avión del Juicio Final alienta múltiples especulaciones sobre el motivo del viaje, su objetivo y sus ocupantes. Una posibilidad es que hayan sido desplazados altos funcionarios del Gobierno israelí en un desplazamiento de alto valor estratégico –sólo eso justificaría el uso de este aparato de la Fuerza Aérea de Israel–. Otro es que pudieran haber viajado personas muy cercanas a Netanyahu o a su Gobierno por motivos de seguridad. Por qué el destino elegido ha sido Berlín es, en cualquier caso, una gran incógnita que abunda en el secretismo de este misterioso vuelo.

A las 19:00 horas de este sábado ha sobrevolado suelo de Grecia y se ha adentrado en espacio aéreo italiano. A las 19:40 horas se encontraba ya siguiendo la línea costera italiana del Adriático y ya había sobrevolado las ciudades de Brindisi y Bari. A las 20:20 horas ha pasado sobre Venecia, encaraba los Alpes y su ruta apuntaba hacia Alemania, donde ha acabado aterrizando en ese aeropuerto berlinés.

El Avión del Juicio Final entró en servicio en 2019, tras su adquisición a otra compañía aérea por parte del Gobierno de Israel. El aparato fue sometido a importantes renovaciones técnicas. Entre otras, se reforzó el blindaje para hacer frente a ataques y fue dotado con sistemas de navegación y comunicaciones de última tecnología.

Este avión está plenamente identificado en su fuselaje: pintado con los colores de la bandera de Israel, en su cola muestra la estrella de David. Su adquisición fue decidida por Netanyahu. No se adquirió a estrenar sino que se compró de segunda mano. Perteneció previamente a la aerolínea Qantas (Australia), que lo compró a Boeing en 2010. En 2016 pasó a manos de la estadounidense Cargo Aircraft Management y finalmente el avión fue adquirido por el Gobierno de Israel, que lo puso totalmente a punto, profundamente renovado tecnológica y estéticamente, en 2019.