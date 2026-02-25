¿Quiénes son los presentadores de la gala de los Premios Goya 2026?

La ceremonia de entrega de los premios Goya 2026, que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, se celebrará el próximo sábado 28 de febrero en Barcelona, concretamente en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de la ciudad condal. Te contamos quiénes serán los maestros de ceremonias y qué estrellas estarán entregando galardones.

Quién presenta la gala de los Goya 2026

Si el pasado año Maribel Verdú y Leonor Watling ejercieron de maestras de ceremonias, en esta ocasión será un compañero acompañado de una cantante quienes den el relevo a las actrices: el actor Luis Tosar y Rigoberta Bandini (Paula Ribó). Ambos estarán bajo la dirección de Ángel Custodio y Tinet Rubira (Gestmusic Banijay Iberia), con guion de Juan Sanguino y Ana Joven, y con producción ejecutiva de la Academia de Cine representada por Rafael Portela, Piluca Baquero y Sergio Díaz.

Quién es Luis Tosar

Considerado uno de los mejores actores de nuestro país, Luis Tosar (Lugo, 1971 )ha estado nominado 11 veces a los Premios Goya y lo ha ganado en tres ocasiones: un Goya a Mejor Actor de Reparto por Los lunes al sol y dos a Mejor Actor Protagonista por Te doy mis ojos y Celda 211. Es imposible imaginar un año de cine español sin una película interpretada por el prolífico actor gallego, ni una gala de los Goya sin su presencia como nominado o colaborando en la gala –el año pasado participó en el Bienvenidos que abrió la ceremonia, junto a Miguel Ríos–

Así es Rigoberta Bandini

Paula Ribó (su nombre real) no comenzó su carrera en la música indie nacional hasta el año 2020. En pleno confinamiento lanzó Too many drugs, un tema sin discográfica y grabado en su casa. El éxito fue rotundo.

A partir de ahí In Spain we call it Soledad, Perra y Julio Iglesias, aunque sin duda, la canción con más repercusión fue A ver qué pasa. Este tema fue la banda sonora del esperado anuncio de una conocida marca de cerveza, siendo una de las canciones del verano 2021.

Pero el recorrido de Rigoberta Bandini comienza mucho antes, ya que es dramaturga y actriz de doblaje. Con solo seis años le puso voz a Caillou en la versión española de la serie así como a la protagonista de El viaje de Chihiro.

Belén y Juan Barenys la acompañan siempre en el escenario. Algo que también hace su pareja Esteban Navarro, conocido por ser el 50 % del dúo cómico Vengamonjas. Rigoberta y él son padres de Nico, un niño que llegó al mundo en pleno 2020 después de que la pandemia paralizase el planeta.

Ay mamá canción que presentó a BenidormFest 2022 fue un éxito absoluto, un tema que se convirtió en todo un himno y llevó a Bandini al estrellato.

Y también recordemos que Rigoberta Bandini ganó el Goya 2023 a la Mejor Canción Original, por Yo solo quiero amor, tema compuesto para la película Te estoy amando locamente.

Todas las estrellas que estarán en los Goya 2026

La 40 edición de los Premios Goya reunirá a un gran número de personalidades de nuestro cine. Más de 60 profesionales estarán presentes en la noche del 28 de febrero para entregar las estatuillas. Las actrices Rossy de Palma, Laia Costa, Mónica Randall, Nathalie Poza, Natalia de Molina, Laia Marull, Victoria Luengo, Irene Escolar, Loles León, Karla Sofía Gascón, Antonia San Juan, Anna Castillo, Clara Segura, Ivana Baquero, Asaari Bibang, Nerea Camacho, Silvia Abril, Laura Weissmahr, Leonor Watling, Marina Comas, Cayetana Guillén-Cuervo, Vicky Peña, Zoe Bonafonte, Michelle Jenner, Amaia Romero y Toni Acosta entregarán alguno de los premios en la gala de Barcelona.

Los actores Eduard Fernández, Paco León, Carlos Cuevas, Miki Esparbé, Eneko Sagardoy, Álex Brendemühl, Marcel Borràs, Arturo Valls, Miguel Herrán, Pepe Lorente, Enric Auquer, Salva Reina, Pol López, el intérprete y cantante Juan Manuel Montilla El Langui y la futbolista Alexia Putellas también se subirán al escenario del Auditori Fòrum – CCIB.

Cineastas como J.A. Bayona, Mariano Barroso, Ángeles González-Sinde, Rodrigo Sorogoyen, Arantxa Echevarría, Mar Coll, Daniel Guzmán, Leticia Dolera, José Corbacho, María Ripoll, Marcel Barrena, Eduard Sola e Isa Campo; el director de animación Julio Díez; la diseñadora de vestuario Patricia Monné; el director de fotografía Edu Grau; y el diseñador de sonido Oriol Tarragó; participarán en una gala en la que tendrá protagonismo