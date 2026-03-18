La Academia de Hollywood defiende a Teyana Taylor en su pelea con un vigilante de los Oscar: «Es inaceptable»

Teyana Taylor fue la protagonista indiscutible de los Oscar, aun sin haber ganado la estatuilla, por su enfrentamiento con un empleado de seguridad en la gala, entre otras escenas. Las cámaras captaron a la actriz de Una batalla tras otra diciendo al vigilante «¿eres un hombre que le pone las manos encima a una mujer?», y el vídeo se viralizó.

Tras recriminarle que le pusiera «las manos encima», Teyana Taylor repitió varias veces «eres muy grosero, no me toques, no me empujes». El encontronazo se produjo después de que Una batalla tras otra se alzara con el gran premio de la noche, el Oscar a Mejor película. Como es costumbre, todo el equipo del largometraje se dispuso a hacerse una foto en grupo sobre el escenario, pero a la actriz le pusieron problemas para regresar al mismo -había bajado para buscar a la directora ejecutiva de Warner Bros., a la que no dejaban pasar-.

El vigilante frenó a Taylor «a la fuerza» y «la agarró», según declaraciones de testigos que recoge Variety, y le dijo «me debes una disculpa». Esa frase crispó más a la actriz, y ambos discutieron cuando se volvieron a encontrar, tras la foto. La intérprete de Una batalla tras otra, papel por el que estaba nominada, argumentó su postura en TMZ: «Simplemente, no tolero la falta de respeto, especialmente cuando es injustificada y sin provocación».