La Academia de Hollywood defiende a Teyana Taylor en su pelea con un vigilante de los Oscar: «Es inaceptable»
La actriz de 'Una batalla tras otra' fue la protagonista de la noche por varias escenas de la gala que se viralizaron
Teyana Taylor ha intentado explicar la razón del altercado con el empleado de seguridad en los Oscar
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Teyana Taylor fue la protagonista indiscutible de los Oscar, aun sin haber ganado la estatuilla, por su enfrentamiento con un empleado de seguridad en la gala, entre otras escenas. Las cámaras captaron a la actriz de Una batalla tras otra diciendo al vigilante «¿eres un hombre que le pone las manos encima a una mujer?», y el vídeo se viralizó.
Tras recriminarle que le pusiera «las manos encima», Teyana Taylor repitió varias veces «eres muy grosero, no me toques, no me empujes». El encontronazo se produjo después de que Una batalla tras otra se alzara con el gran premio de la noche, el Oscar a Mejor película. Como es costumbre, todo el equipo del largometraje se dispuso a hacerse una foto en grupo sobre el escenario, pero a la actriz le pusieron problemas para regresar al mismo -había bajado para buscar a la directora ejecutiva de Warner Bros., a la que no dejaban pasar-.
El vigilante frenó a Taylor «a la fuerza» y «la agarró», según declaraciones de testigos que recoge Variety, y le dijo «me debes una disculpa». Esa frase crispó más a la actriz, y ambos discutieron cuando se volvieron a encontrar, tras la foto. La intérprete de Una batalla tras otra, papel por el que estaba nominada, argumentó su postura en TMZ: «Simplemente, no tolero la falta de respeto, especialmente cuando es injustificada y sin provocación».
Dado el revuelo provocado por la escena, la Academia de Hollywood ha emitido un comunicado en el que se pone de parte de la actriz, a la que agradece «su admirable entereza». «Nos entristeció profundamente enterarnos de la experiencia que vivió Teyana Taylor al final de la ceremonia. Hemos trabajado con Teyana durante los últimos meses y siempre ha sido excepcional: comprensiva, amable y muy comprometida», ha indicado la Academia.
Además, se responsabiliza «de la experiencia de cada invitado», aunque aclara que «el incidente ocurrió con una empresa de seguridad externa», con la que se pusieron en contacto para dejarles «claro que este comportamiento es inaceptable». «Estamos tomando las medidas necesarias para garantizar que esto no vuelva a suceder», sostienen. Por su parte, la empresa externa reconoce «un contacto fortuito» por el que ya han tomado «medidas internas».
Teyana Taylor just blew up and got in a massive fight at the Oscars after “a man touched her” 👀 pic.twitter.com/DTyhdnc4rf
— Matt Wallace (@MattWallace888) March 16, 2026