Ya hemos llegado a las 20:00 horas de hoy domingo 17 de mayo, por lo que ha llegado el momento de que se cierren los colegios electorales en Andalucía. Millones de andaluces habrán emitido su voto, pero e ahora cuando empieza otra parte igual de importante, la del recuento. Con las urnas ya cerradas, toca abrir sobres, contar papeletas y empezar a ver por dónde van los resultados para saber qué pasará con la nueva legislatura en Andalucía y de la que muchos puede que se pregunten cuándo arranca.

Pero como decimos, todavía queda mucho que hacer especialmente esta noche, que suele ir poco a poco, con cifras que cambian según avanza el escrutinio y con los partidos mirando cada actualización casi en tiempo real. Pero más allá de quién queda primero o segundo, surge esa otra duda que tiene que ver con qué pasa ahora y cuándo se forma el nuevo gobierno o cuándo comienza la nueva legislatura en Andalucía. Porque votar es sólo el primer paso y a partir de ahí empieza un proceso que no es inmediato y que puede alargarse más de lo que muchos esperan.

Esta es la posible fecha para el comienzo de la nueva legislatura tras las elecciones de Andalucía

En cuanto se cierran las puertas de los colegios electorales, los miembros de cada mesa comienzan a contar las papeletas. Es un proceso manual, uno a uno, leyendo en voz alta cada voto, que puede alargarse varias horas, sobre todo en mesas con mucha participación. No es raro que termine bien entrada la noche.

Mientras tanto, se van publicando resultados provisionales que son los que se siguen durante la noche electoral. Son útiles para ver tendencias, pero no son definitivos. De hecho, pueden cambiar bastante a medida que avanza el recuento. Y una vez acaba todo eso llega el escrutinio oficial, pero ya en los días siguientes. Ahí se revisa todo con más detalle y se incorporan también votos que no se contabilizan esa misma noche, como los emitidos desde el extranjero. Es en ese momento cuando el reparto de escaños queda fijado de forma definitiva.

Los escaños clave para poder gobernar

El Parlamento andaluz tiene 109 escaños. La cifra que marca la diferencia es 55, que es la mayoría absoluta. Si un partido alcanza ese número, puede gobernar sin depender de otros.

El problema es que no siempre ocurre. De hecho, en muchas ocasiones ningún partido llega a esa cifra y es ahí donde empiezan las negociaciones. Los acuerdos pueden ser de gobierno o simplemente para facilitar la investidura.

Además, el sistema electoral tiene sus particularidades. Andalucía vota por provincias y cada una tiene asignado un mínimo de escaños. Eso hace que el peso del voto no sea exactamente igual en todos los territorios. En provincias más pequeñas como Huelva o Jaén se necesitan menos votos para conseguir un diputado que en Sevilla, donde hay más población. Esto influye bastante en el resultado final y puede hacer que el reparto de escaños no sea tan intuitivo como parece al principio.

Qué puede pasar si no hay mayoría clara

Uno de los escenarios que se pueden dar es que ningún partido consiga esos 55 escaños. En ese caso, la clave pasa a estar en esos pactos mencionados. Y ahí empieza una fase menos visible, pero decisiva. Los partidos negocian, hablan y tantean posibles acuerdos. A veces son pactos de gobierno y otras, acuerdos más puntuales para permitir que un candidato salga adelante en la investidura sin necesidad de formar coalición. No hay un tiempo fijo para esto. Puede resolverse en pocos días o alargarse durante semanas. Todo depende de cómo hayan quedado los resultados y de lo fácil o complicado que sea llegar a un entendimiento entre las distintas formaciones.

La fecha marcada para el inicio de la legislatura

Una vez que el resultado es oficial, llega el siguiente paso: constituir el Parlamento andaluz. Es el momento en el que los diputados toman posesión de sus escaños y arranca formalmente la legislatura. Este proceso suele realizarse en las semanas posteriores a las elecciones. Para esta ocasión, la fecha prevista es el 11 de junio, siempre que no haya cambios. Ese día también se elige al presidente o presidenta del Parlamento, que será quien tenga que gestionar la siguiente fase del proceso político.

Cuándo será la investidura y qué puede pasar

A partir de la constitución del Parlamento, comienza otra etapa. El presidente de la Cámara se reúne con los partidos que han conseguido representación para ver qué opciones hay. Con esa información, propone a un candidato a la presidencia de la Junta, que es quien se somete al debate de investidura. No hay una fecha cerrada, pero se espera que pueda celebrarse a finales de junio.

Si hay mayoría absoluta, el proceso suele ser rápido. Si no, todo puede alargarse un poco más mientras se negocian apoyos. En cualquier caso, lo que está claro es que, aunque la votación termina hoy, el proceso político no acaba aquí. De hecho, es ahora cuando empieza de verdad todo lo que determinará quién gobernará Andalucía en los próximos años.