¿Cuándo debes cargar tu teléfono al 80% y cuándo al 100%? Un experto lo explica

Muchos usuarios se preguntan si cargar el teléfono al 100% es seguro para la batería. Pues bien, aunque los smartphones actuales están equipados con baterías de iones de litio o polímero de litio y sistemas avanzados de gestión de carga, lo más recomendable es mantener el nivel de carga entre el 20% y el 80% para prolongar su vida útil. Alcanzar el 100% de forma ocasional no supone un problema grave, pero mantener el dispositivo conectado durante largos periodos cuando ya está completamente cargado puede generar un mayor desgaste con el paso del tiempo.

Cabe señalar que las baterías modernas de iones de litio y polímero de litio son más duraderas y eficientes que sus predecesoras. Los fabricantes utilizan algoritmos de carga adaptativa que ajustan automáticamente la velocidad y el nivel de carga, garantizando así la vida útil de las celdas. A medida que aumenta el nivel de energía, la carga se ralentiza, evitando el sobrecalentamiento y la sobrecarga.

¿Puede dañarse la batería al cargar el teléfono al 100%?

Una batería de iones de litio funciona de forma más segura con una carga de entre el 20% y el 80%. Cargarla por encima del 80 % provoca un rápido aumento del voltaje, generando calor adicional y acelerando el envejecimiento químico de la celda. En este contexto, cargar la batería del teléfono al 100% o descargarla por debajo del 20% constantemente puede provocar una pérdida de capacidad más rápida. Por este motivo, los expertos recomiendan cargarla completamente sólo cuando sea necesario, por ejemplo, antes de un viaje largo.

La regla «20/80» consiste en mantener el nivel de carga de la batería entre el 20% y el 80 %. Este método minimiza el desgaste de las celdas y prolonga su vida útil hasta el doble que la carga convencional del 0% al 100%. Los estudios demuestran que las baterías cargadas dentro de este rango conservan más del 90% de su capacidad después de 1.000 ciclos de carga, mientras que las que se cargan a su máxima capacidad pierden eficiencia rápidamente.

Cabe recordar que las baterías sufren el mayor estrés a niveles de carga altos (80-100%) y muy bajos (0-20%). El voltaje alto favorece la oxidación del electrolito, mientras que el voltaje bajo desestabiliza la estructura del ánodo. Mantener la batería dentro de su rango óptimo de carga (20-80%) garantiza su estabilidad química.

Consejos prácticos

Cada fabricante utiliza distintos estándares de carga, con variaciones en voltaje e intensidad. Por ello, utilizar cargadores originales o recomendados para cada dispositivo ayuda a garantizar una carga más eficiente y segura.

En dispositivos nuevos, es aconsejable realizar una carga inicial completa antes de comenzar a utilizarlos para calibrar correctamente el sistema de gestión de la batería.

Aunque el uso diario recomendado se sitúa entre el 20% y el 80% de carga, algunos expertos aconsejan efectuar una carga al 100% de forma puntual, aproximadamente una vez al mes, para mantener una correcta calibración.

Los smartphones modernos cuentan con sistemas de protección que detienen o regulan la entrada de energía cuando la batería alcanza la carga completa. Aun así, no se recomienda mantener diariamente el dispositivo durante muchas horas al 100% de carga.

Las temperaturas elevadas son uno de los factores que más afectan al deterioro de la batería. La carga debe realizarse preferiblemente en ambientes templados, evitando la exposición directa al sol, fuentes de calor o fundas que dificulten la ventilación. El frío extremo también puede ralentizar el proceso de carga.

El uso continuado del dispositivo durante la carga puede incrementar la temperatura interna y acelerar el desgaste de la batería. Mantener el teléfono en reposo durante este proceso ayuda a reducir el estrés térmico.

Las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano consumen energía de forma constante, incluso cuando no se están utilizando de manera directa. Por este motivo, cerrar este tipo de apps antes de poner a cargar el móvil puede influir positivamente en la eficiencia del proceso de carga y en su velocidad. Para cerrar aplicaciones en Android, se accede al administrador de tareas y se deslizan las aplicaciones hacia un lado o hacia arriba para cerrarlas.

Mientras, en iOS, se abre el selector de aplicaciones, ya sea mediante doble pulsación del botón de inicio o deslizando hacia arriba desde la parte inferior, y se cierran manualmente las apps activas. Además, activar el modo de ahorro de batería puede contribuir a optimizar el consumo energético general del dispositivo, reduciendo procesos en segundo plano y favoreciendo una carga más eficiente.

Finalmente, la OCU señala: «Lo primero que tienes que saber es que los móviles actuales son capaces de controlar la cantidad de potencia que toman del cargador, evitando así las sobrecargas. Por tanto, todos los cargadores del mercado europeo podrán cargar cualquier teléfono móvil. Lo que puede cambiar es la velocidad con la que se recargará el smartphone, una velocidad que también depende, aunque no solo, de la potencia de los cargadores. Si quieres sacar el máximo partido a tu móvil y batería, es importante que elijas el cargador adecuado».