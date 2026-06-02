Mapa de los cortes de tráfico en Madrid por la visita del Papa: calles afectadas, cambios en la EMT y autobuses gratis

Con motivo de la visita del Papa León XIV a Madrid (del 6 al 9 de junio de 2026), se han establecido importantes restricciones de tráfico, cambios en el transporte público y medidas de movilidad a partir del 3 de junio. Estos afectan principalmente al centro de la ciudad, con foco en las zonas de Plaza de Lima (Paseo de la Castellana) y Plaza de Cibeles, donde se celebrarán los actos principales (Vigilia de Oración el 6 de junio y Santa Misa el 7).

Cortes de tráfico principales (a partir del 3 de junio)

A partir de la medianoche del 3 al 4 de junio (24:00 horas): cierre total al tráfico de la Plaza de Lima y su zona de influencia en el Paseo de la Castellana . Esto se mantendrá durante los preparativos y eventos.

y su zona de influencia en el . Esto se mantendrá durante los preparativos y eventos. 4 de junio: cierre completo de la Plaza de Cibeles y afectaciones progresivas en calles adyacentes ( Paseo del Prado, Recoletos y Alcalá ).

y afectaciones progresivas en calles adyacentes ( ). Del 6 al 9 de junio: cortes amplios y temporales según los actos, especialmente en:

El eje Recoletos-Castellana (entre Cibeles y Lima),

Entorno del Palacio Real,

Congreso de los Diputados,

Movistar Arena y otros puntos del programa.

Durante la visita del Papa a Madrid habrá ocupaciones de carriles para montajes, descargas y seguridad, con restricciones adicionales durante las comitivas y eventos multitudinarios (se esperan hasta 1,8 millones de personas en total).

El Consistorio aconseja utilizar la M-30 para rodear Madrid los días que el Papa esté en Madrid y apoyarse en calles con más capacidad como Serrano, Velázquez, Bravo Murillo, Santa Engracia, Francisco Silvela o Joaquín Costa, donde en principio las afecciones serán menores.

Recomienda evitar el uso del coche privado en el centro y planificar desplazamientos con antelación. Consultar la página de Incidencias de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para actualizaciones en tiempo real.

Cambios en autobuses EMT

Gratuidad : los viajes en autobuses EMT serán gratuitos del 3 al 9 de junio de 2026 (excepto la línea Exprés Aeropuerto). BiciMAD también será gratuito en ese periodo.

: los viajes en autobuses EMT serán gratuitos del 3 al 9 de junio de 2026 (excepto la línea Exprés Aeropuerto). BiciMAD también será gratuito en ese periodo. Refuerzos: se incrementará el servicio con hasta 184 autobuses adicionales los días 6 y 7 (aprox. +25%). Refuerzo de la red nocturna (+25 autobuses) y líneas hacia el aeropuerto. Activación de la línea 180 (Legazpi – Caja Mágica) los días 6-7.

Líneas con desvíos y modificaciones (por montajes y eventos, especialmente en Castellana, Cibeles, Prado y Recoletos):

Muchas líneas afectadas : La EMT incrementará el número de autobuses disponibles, sobre todo durante el sábado 6 y el domingo 7 de junio, cuando se espera la mayor concentración de asistentes. Habrá hasta un 25 % más de autobuses respecto a un fin de semana habitual.Eso sí, muchas líneas sufrirán cambios importantes en sus recorridos. En la zona de plaza de Lima habrá desvíos en líneas como la 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 40, 43, 45, 51, 61, 68, 69, 73, 120, 126, 147 y 150 . Algunas incluso quedarán temporalmente suspendidas durante la vigilia. Y en Cibeles también se modificarán numerosas rutas durante la misa del domingo 7 de junio. Entre las líneas afectadas aparecen la 001, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 34, 37, 40, 45, 46, 51, 53, 74, 146, 149, 150 y Express Aeropuerto.

: La EMT incrementará el número de autobuses disponibles, sobre todo durante el sábado 6 y el domingo 7 de junio, cuando se espera la mayor concentración de asistentes. Habrá hasta un 25 % más de autobuses respecto a un fin de semana habitual.Eso sí, muchas líneas sufrirán cambios importantes en sus recorridos. . Algunas incluso quedarán temporalmente suspendidas durante la vigilia. Y en Cibeles también se modificarán numerosas rutas durante la misa del domingo 7 de junio. Cambios específicos en cabeceras (ej. Atocha) y paradas suprimidas o trasladadas.

El Ayuntamiento recomienda consultar la página específica de la EMT para mapas de desvíos y afectaciones por día/hora.

Otros cambios de movilidad

Metro de Madrid : Refuerzo significativo (hasta +125% en líneas principales 1-10). Extensión de servicio la noche del 6 al 7 (hasta las 02:30 h). Cierres o pasos sin parada en varias estaciones del centro el día 7 (ej. Retiro, Banco de España, Sevilla, Velázquez, Serrano, Colón, Chueca, y más durante los actos). Nuevos Ministerios afectado el 6.

: Refuerzo significativo (hasta +125% en líneas principales 1-10). Extensión de servicio la noche del 6 al 7 (hasta las 02:30 h). Cierres o pasos sin parada en varias estaciones del centro el día 7 (ej. Retiro, Banco de España, Sevilla, Velázquez, Serrano, Colón, Chueca, y más durante los actos). Nuevos Ministerios afectado el 6. Otros: Refuerzos en autobuses interurbanos y Cercanías. Posibles afectaciones puntuales en M-30 y accesos al centro. Dispositivo especial de Policía Municipal y agentes de Movilidad.

El ayuntamiento recomienda el uso de apps y webs oficiales (Ayuntamiento de Madrid, EMT, Metro, CRTM) para cualquier cambio en información actualizada, ya que los cortes pueden ajustarse según necesidades de seguridad. Aconseja también planificar con tiempo y priorizar el transporte público. Estos cambios duran principalmente hasta el 9 de junio.