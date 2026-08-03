OKDIARIO sorprende a Sánchez disfrutando de un baño en La Mareta en plena invasión migratoria en Ceuta

Pedro Sánchez ya disfruta con su familia de sus vacaciones de verano en Lanzarote, donde se aloja como cada año en la Residencia Real de La Mareta. El presidente socialista ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad para blindar su tiempo de descanso que, como muestran las imágenes que publica en exclusiva OKDIARIO, aprovecha para disfrutar del mar. Sánchez ha querido dedicar la tarde de este domingo a darse un baño en las inmediaciones de La Mareta, que dispone de acceso directo al mar, en compañía de una mujer cuya identidad no ha podido ser confirmada y que podría ser Begoña Gómez o alguna de sus hijas.

El jefe del Ejecutivo no ha alterado sus planes vacacionales pese a la gravedad de la situación en Ceuta tras la invasión migratoria registrada el pasado jueves y que se salda, hasta el momento, con 72 muertos. Como se esperaba, Sánchez aterrizó el sábado, a las 13:07 (hora canaria) en el aeropuerto César Manrique de Lanzarote, a bordo de un avión Falcon del Ejército del Aire y poco después llegó en furgoneta al recinto de La Mareta, la finca que elige habitualmente para disfrutar de distintos periodos de descanso, especialmente en verano.

En plena crisis migratoria

Aunque la crisis en Ceuta sigue lejos de estar resuelta, Sánchez ha interrumpido su agenda institucional para disfrutar de las vacaciones junto a su familia en La Mareta, donde, en principio, permanecerá a lo largo de todo el mes.

El presidente del Gobierno viajó el viernes a la ciudad autónoma junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y fue recibido con una masiva pitada y abucheos de cientos de ciudadanos concentrados en las inmediaciones del Palacio Autonómico y el Ayuntamiento de la ciudad, entre gritos de «dimisión» o «Sánchez, hijo de puta». El sábado, el socialista se dirigió por carta a las autoridades europeas para instarles a convocar una reunión extraordinaria y urgente de los ministros del Interior por la «reacción egoísta, polarizadora e ilegal» de, en su opinión, los países que le han criticado por su política migratoria optando incluso, como Italia, por suspender el espacio Schengen.

Desde entonces, Sánchez no se ha pronunciado pese a que la «normalidad» de la que habla el Gobierno sigue lejos de percibirse en Ceuta. Como ha revelado OKDIARIO, varios inmigrantes permanecen aún escondidos entre las rocas y acantilados para evitar ser localizados por las autoridades y devueltos a Marruecos. Desde el Partido Popular se exigen explicaciones sugiriendo que el Gobierno estaba avisado de la avalancha y, pese a ello, no actuó. Afirman que lo sucedido «puede volver a ocurrir mañana». Desde Vox, su líder, Santiago Abascal, ha reclamado este domingo la militarización de la frontera.

Pese a ello, el presidente del Gobierno ha optado por desconectar, y así lo ha hecho saber también a través de sus redes sociales, donde ha compartido su playlist de Spotify con sus canciones del verano, lo que ha provocado numerosas críticas.

La Mareta es un complejo residencial de lujo que fue construido en su día para Hussein de Jordania, quien se lo regaló a finales de los años 80 al rey Juan Carlos I. En 2015, la Casa del Rey puso la residencia a disposición de Patrimonio Nacional.

Blindaje de La Mareta

Sin embargo, Sánchez y su familia la aprovechan habitualmente para su tiempo de descanso. El año pasado, como reveló OKDIARIO, el presidente del Gobierno estuvo acompañado, además de por su mujer Begoña Gómez y sus hijas, por sus padres, su hermano David Sánchez -ahora condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación por su plaza en la Diputación de Badajoz- y la esposa de éste. Cabe recordar, igualmente, que Begoña Gómez está a la espera del juicio por jurado por los delitos de tráfico de influencias y malversación, por los que se enfrenta a una petición de pena de 13 años de cárcel.

Sánchez ha dispuesto un fuerte blindaje de La Mareta durante sus vacaciones. Como publicó OKDIARIO, el Gobierno ha impuesto una restricción marítima para navegar en las cercanías de la residencia oficial. La superficie de exclusión se eleva a 732.202 m², según las coordenadas fijadas y la cartografía oficial. El Ejecutivo prohíbe así navegar a menos de un kilómetro del lugar de veraneo del líder socialista.