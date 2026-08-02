Pocos lo saben: para qué sirven los 2 agujeros de las pinzas para colgar ropa y cómo se usan de forma correcta

Las pinzas para colgar la ropa forman parte del día a día de millones de hogares, pero rara vez nos paramos a pensar en su diseño. Sin embargo, hay un pequeño detalle presente en la mayoría de pinzas que pasa completamente desapercibido: los dos agujeros situados en sus extremos. Solemos creer que se trata de un simple elemento decorativo, pero lo cierto es que esos orificios ayudan a sujetar mejor la ropa.

Las pinzas se componen por dos piezas de madera o de plástico unidas mediante un muelle metálico. Al presionarlas con los dedos, los extremos se separan para introducir la prenda y, al soltarlas, el muelle ejerce presión para mantenerla fija sobre el tendedero. En este contexto, los dos agujeros ubicados en los extremos aumentan la superficie de contacto y mejoran el agarre sobre determinadas prendas o sobre la propia barra del tendedero. Al reducir parte del material de la pinza mediante estos orificios, los fabricantes consiguen un diseño más ligero sin comprometer la resistencia. Además, esta forma ayuda a distribuir mejor la presión cuando se cierra.

La razón por la que las pinzas tienen dos agujeros

Explicado de una manera sencilla, los orificios permiten que la presión se concentre donde realmente hace falta, evitando que la ropa se deslice con facilidad. Asimismo, algunas pinzas están diseñadas para que la barra del tendedero encaje parcialmente en los agujeros, evitando que se giren o se desplacen por el tendedero en días de viento. Este detalle puede parecer insignificante, pero resulta especialmente útil cuando se cuelgan prendas pesadas como toallas, vaqueros, mantas, sudaderas y sábanas. Al mantenerse más estable sobre el tendedero, la pinza transmite mejor la fuerza del muelle y reduce la posibilidad de que la ropa termine en el suelo.

Otra ventaja que merece la pena conocer es que este diseño es que ayuda a repartir la presión sobre el tejido. Si toda la fuerza del muelle se concentrara en un único punto, podrían aparecer marcas más profundas o incluso pequeños desgarros en tejidos delicados. Gracias a la geometría de la pinza y a la presencia de los orificios, la presión se distribuye de una manera más uniforme. Aun así, en prendas especialmente delicadas sigue siendo recomendable utilizar pinzas con almohadillas de silicona o colocarlas en las costuras, donde el tejido es más resistente.

Otra cuestión sobre la que hablan los expertos es la forma de colocar la pinza. Hay quienes la ponen de tal forma que sólo sujeta una pequeña parte de la prenda, pero no siempre es la forma más eficaz. Para aprovechar correctamente el diseño, lo primero es introducir una parte suficiente del tejido entre las mordazas de la pinza. Después, la pinza se debe colocar de manera que la barra del tendedero quede centrado entre ambas partes de la prenda. También es recomendable colocar dos pinzas en prendas grandes para repartir el peso y evitar deformaciones.

Finalmente, cabe señalar que las pinzas de madera ofrecen una sujeción firme sin ejercer una presión excesiva sobre los tejidos. Son especialmente recomendables para prendas resistentes como sábanas, toallas o ropa de algodón, ya que suelen dejar menos marcas. Las pinzas de plástico, en cambio, son más ligeras, económicas y resistentes al agua. Por este motivo, suelen ser una buena elección para tendederos situados en exteriores, ya que no se oxidan ni absorben humedad.

Consejos prácticos

Además de utilizar unas pinzas de buena calidad para sujetar las prendas, existen varios hábitos que pueden marcar la diferencia a la hora de tender la ropa y conseguir que se seque antes, con menos arrugas y sin malos olores.

Uno de los aspectos más importantes es sacar la colada de la lavadora en cuanto finaliza el programa de lavado. Si las prendas permanecen mucho tiempo dentro del tambor, la humedad y la falta de ventilación favorecen la aparición de malos olores y hacen que los tejidos se arruguen con mayor facilidad.

Antes de colocar cada prenda en el tendedero, conviene sacudirla y estirarla ligeramente. De esta forma se elimina parte de la humedad acumulada y se alisa la tela, reduciendo la formación de pliegues. En las prendas más delicadas, este gesto debe hacerse con suavidad para evitar deformarlas.

También es recomendable distribuir la ropa dejando suficiente espacio entre unas prendas y otras, evitando que se monten o queden demasiado juntas. Una correcta separación permite que el aire circule mejor, acelera el secado y reduce el riesgo de que aparezca el característico olor a humedad. Además, la ropa se seca más estirada y necesita menos planchado.

Por último, siempre que el tiempo lo permita, lo ideal es colocar el tendedero en el exterior para aprovechar la ventilación natural. Si no es posible, procura situarlo en una habitación bien ventilada, donde el aire pueda renovarse con frecuencia y no se concentre el exceso de humedad.