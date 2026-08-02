Madrid amplia fronteras y tendrá un nuevo barrio con 7.130 viviendas de protección oficial y una superficie verde más grande que El Retiro
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Las obras de Los Cerros ya están en marcha, y aunque puede que muchos no sepan lo que es, lo cierto es que estamos ante el nuevo barrio de Madrid que va a estar ubicado en la zona de Vicálvaro, tirando hacia El Cañaveral, en un área donde en los últimos años han ido apareciendo nuevos desarrollos siendo este un proyecto para nada pequeño.
Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid, se van a levantar más de 16.000 viviendas y una parte bastante grande serán de protección oficial. En el momento actual, con los precios como están, ese detalle es de los que hacen que más de uno empiece a fijarse. Pero no todo tiene que ver con los pisos, sino que hay otro dato que se repite mucho cuando se habla de este nuevo barrio y que es el tamaño de la zona verde. Se habla de unos 1,7 millones de metros cuadrados, lo que viene a ser más que el Retiro. Dicho así, se entiende mejor por qué se está destacando tanto.
Madrid amplia fronteras y tendrá un nuevo barrio con 7.130 viviendas de protección oficial
El ámbito ocupa unas 470 hectáreas de modo que no se trata de una promoción aislada, sino que es prácticamente un barrio entero que se levanta desde cero. Y dentro de ese espacio se reparten las viviendas, pero también un buen número de calles, zonas abiertas, equipamientos, es decir, que no es sólo construir bloques y ya está. Además, el hecho de que más de 7.000 viviendas sean protegidas cambia bastante el enfoque. No es lo mismo un desarrollo pensado solo para mercado libre que uno donde se intenta facilitar el acceso a más gente.
El tema del verde no es menor
Aquí es donde más se ha puesto el foco. No tanto en la cantidad de casas, sino en cómo se plantea el entorno. Los 1,7 millones de metros cuadrados de zonas verdes no son un añadido, sino que forman una parte central del proyecto. La idea es que el barrio no se quede en una sucesión de edificios, sino que tenga espacios donde realmente se pueda estar.
De este modo, se han planteado carriles bici, caminos peatonales y plantaciones de árboles en bastante cantidad. Todo bastante en línea con lo que se está intentando hacer ahora en otros desarrollos con más espacio abierto y menos sensación de bloque cerrado.
Las obras van por fases (y ya hay bastante hecho)
Aunque todavía queda tiempo para verlo terminado, ya hay movimiento real y no es sólo un proyecto en papel. La primera fase está bastante avanzada, con más del 70% ejecutado. Ahí se van a levantar unas 4.000 viviendas, pensadas para unas 12.000 personas aproximadamente. Mientras tanto, la segunda fase ya ha empezado y es en esta parte donde se concentra un volumen mayor, con más de 8.000 viviendas previstas. Después quedará una tercera etapa para cerrar todo el desarrollo. Es un proceso largo, pero ya está en marcha y eso cambia bastante la percepción.
Viviendas nuevas y una inversión importante detrás
Las promociones que se están construyendo siguen el modelo actual de eficiencia energética, sistemas más sostenibles y menos consumo de modo que cuentan con placas solares, aerotermia y calificación energética A. Pero más allá del término técnico, lo importante es que eso suele traducirse en menos gasto a largo plazo. Además, incluyen zonas comunes dentro de las urbanizaciones como piscina, gimnasio o espacios para niños.
Vivienda nueva que muchos requieren, pero además un proyecto de una envergadura importante ya que mover algo así no es barato. De hecho, sólo en una de las fases ya se superan los 600 millones de euros de inversión. Y si se tiene en cuenta todo el desarrollo, la cifra es bastante mayor. Y eso también tiene otra consecuencia que es la generación de empleo. Se estima así que durante las obras se crearán miles de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Algo que suele acompañar a este tipo de proyectos a gran escala.
Una pieza más en la expansión de Madrid
Los Cerros no son un caso aislado, sino que forma parte de una estrategia más amplia de crecimiento hacia el sureste de la ciudad, donde ya han aparecido otros desarrollos como El Cañaveral. De este modo, la idea es repartir mejor la expansión de Madrid y evitar que todo se concentre en las mismas zonas de siempre. Aun así, habrá que ver cómo evoluciona con el tiempo aunque el proyecto no deja de generar interés si bien tiene muchas de las cosas que ahora se buscan como son vivienda, zonas verdes y eficiencia. Y como ocurre con cualquier barrio nuevo, será cuando empiece a llenarse de vida cuando realmente se vea de qué modo cumple con lo que promete. De momento, lo que está claro es que ya está en marcha y que, poco a poco, irá dejando de ser un proyecto para convertirse en una realidad dentro de la ciudad.