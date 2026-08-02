No es Chiang Mai: el espectáculo de farolillos flotantes tendrá lugar este septiembre en Madrid

La belleza de ver farolillos sobre el agua, es algo que seguramente conocerás a través del cine, o de las redes sociales. Algo que además solemos asociar a otros países y en concreto a Asia donde en ciudades como Chiang Mai, los farolillos flotando tienen que ver con celebraciones muy tradicionales. Pero lo cierto es que, poco a poco, ese tipo de experiencias están encontrando su hueco en Europa. Y este septiembre le toca a Madrid de modo que no hace falta que cojas un vuelo para verlo si bien lo tendrás bastante cerca.

Se trata del festival que muchos ya definen como el de «los farolillos de Madrid», aunque su nombre concreto es el Water Lantern Festival que aterrizará el mes que viene en el Parque Juan Carlos I con una propuesta que no intenta copiar al detalle los eventos originales, sino adaptarlos. Un evento que ya se ha visto en otras ciudades y que llega a Madrid con su formato más sencillo, más controlado, y con la idea de reunir a la gente en torno a un momento muy concreto, casi íntimo, aunque se comparta con cientos de personas. No es el típico plan multitudinario de música a todo volumen o colas interminables, sino que en este caso la clave está en el ambiente, y en ese rato al atardecer en el que todo se detiene un poco y pasa algo que para todo aquel que lo experimenta es casi mágico.

El festival de farolillos en el agua que llega a Madrid

El Water Lantern Festival es un festival que consiste básicamente en la posibilidad de ver farolillos flotando en el agua, pero al margen de ese acto central, es también un evento en el que hay música, puedes comer y ves a gente paseando. Y cuando llega el atardecer, es cuando cada asistente recibe un farolillo hecho con papel de arroz, base de madera, y luz LED pero que además se puede personalizar con un mensaje, una frase o un dibujo.

Y cuando llega el momento, la gente se acerca al agua y los suelta casi al mismo tiempo. Y ahí es donde cambia todo ya que el estanque empieza a llenarse de puntos de luz y, sin darte cuenta, el ambiente se vuelve más tranquilo y más lento. Pero no es tanto el espectáculo, que también, sino la sensación que aporta, si bien hay quien lo vive como algo simbólico, mientras otros simplemente disfrutan del momento y quizás por eso, se explica por qué este formato lleva años replicándose en distintas ciudades.

Cuándo es y dónde se celebra

El festival se celebrará los días 18 y 19 de septiembre en el Parque Juan Carlos I, en la zona del estanque norte. Es un espacio amplio, bastante agradecido para este tipo de eventos, y lo suficientemente alejado del centro como para que el ambiente sea más relajado.

Empieza a las 18:30 y se alarga unas cuatro horas. El lanzamiento de los farolillos suele concentrarse entre las 20:30 y las 21:30, dependiendo de la luz. Conviene no llegar justo a última hora, porque parte de la experiencia está en ese rato previo. Y hay que mencionar otro detalle importante: al ser un entorno natural, no todo el terreno es cómodo. Hay zonas con césped o cerca del agua que pueden complicar el acceso si vas con carrito o necesitas movilidad asistida. No es imposible, pero sí algo a tener en cuenta.

Música, comida y un plan sin prisas

Más allá del momento central, el festival está planteado como un plan para pasar la tarde-noche sin prisas. Hay música en directo en algunos momentos, aunque sin grandes escenarios ni conciertos masivos. Más bien algo de fondo, que acompaña.También habrá food trucks donde podremos encontrar hamburguesas, pizzas y opciones similares. Lo suficiente para cenar allí sin tener que salir, que al final es lo práctico en este tipo de eventos.

Lo interesante es que no obliga a seguir un guion, sino que puedes ir con amigos, en pareja o incluso solo. Hay gente que se lo toma como algo más social y otros que simplemente van a su aire. Y ambas cosas encajan.

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Precios de las entradas y qué incluyen

Las entradas ya están a la venta pero debemos tener claro que el precio cambia según el día. El viernes 18, la entrada general parte desde 23,90 euros. El sábado 19 sube un poco, hasta los 26,90 euros. Luego están los packs. El de pareja incluye una manta de picnic, lo que tiene sentido si la idea es sentarse un rato y disfrutar con calma. Cuesta unos 27,90 euros el viernes y 30,90 el sábado. También hay opción para grupos de cuatro o más personas, con precio algo más ajustado por cabeza.

En todos los casos, el kit del farolillo está incluido con materiales, rotuladores y lo necesario para participar. No tenemos que comprar nada aparte. Al final, es un plan sencillo y no pretende ser otra cosa. Pero precisamente por eso puede funcionar, porque no es lo habitual y porque ofrece algo diferente dentro de la ciudad.