Los conciertos imprescindibles a los que hay que ir en Madrid en 2026: grupos, fechas y precios

Este 2026, Madrid se prepara para vivir uno de los años más intensos de su historia musical reciente con conciertos que no te puedes perder. El nuevo año llega cargado de grandes nombres internacionales, regresos históricos, nuevas giras nacionales y festivales que prometen marcar una época.

La capital se consolida como epicentro cultural europeo, con una agenda diversa que abarca todos los géneros, generaciones y formatos, desde grandes estadios hasta salas emblemáticas, ofreciendo experiencias únicas para todos los públicos.

Los mejores conciertos en Madrid en 2026

Madrid vivirá en 2026 un año musical histórico, con conciertos inolvidables, regresos esperados, grandes festivales y artistas internacionales.

Enero: el año arranca con fuerza

El pistoletazo de salida lo da Milo J, una de las grandes revelaciones de la música urbana argentina. La cita será el 15 de enero en el Movistar Arena, con entradas disponibles en Ticketmaster.

Tan solo dos días después, Luz Casal vuelve a los escenarios madrileños. La artista gallega, emblema del pop-rock español intergeneracional, actuará el 17 de enero en el Movistar Arena.

Febrero: indie, urbano y grandes finales de gira

Febrero arranca con Hinds, la girlband española con mayor proyección internacional, que celebra el final de gira de «Viva Hinds» el 5 de febrero en La Riviera, dentro del ciclo Inverfest.

Al día siguiente, Sidonie regresa al Teatro Eslava el 6 de febrero con un concierto exclusivo para presentar «Catalan Graffiti», un viaje por su inconfundible pop psicodélico.

El 17 de febrero llega Nathy Peluso, una de las artistas más potentes del panorama latino actual, con su «Grasa Tour». El Movistar Arena acogerá un show donde no faltarán temas de su EP «Malportada».

El folk nacional toma La Riviera con La M.O.D.A., que presenta «San felices» en seis fechas consecutivas del 19 al 28 de febrero, todas ellas con entradas agotadas.

Marzo: leyendas, nuevos referentes y grandes regresos

Uno de los grandes eventos del mes es el concierto de Hans Zimmer, que lleva su gira «The Next Level» al Movistar Arena el 6 de marzo.

El pop alternativo nacional tiene su cita con Depresión Sonora el 5 de marzo, dentro de la gira de su álbum «Los perros no entienden internet (…y yo no entiendo de sentimientos)».

Mención especial merece Yurena, que ofrecerá el concierto más importante de su vida el 27 de marzo en el Palacio Vistalegre, tras el estreno de la serie «Superestar».

El mes se cierra con Rosalía, que presenta «Lux» con cuatro conciertos los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril, todos con entradas agotadas.

Abril: pop global y aniversarios históricos

Abril trae a Tame Impala, que actúa el 7 de abril en el Movistar Arena dentro de la gira de su álbum «Deadbeat».

El 13 de abril, Louis Tomlinson aterriza en Madrid con su gira mundial «How Did We Get Here?», repasando su trayectoria en solitario tras One Direction.

Bad Gyal ofrecerá tres fechas en Madrid los días 11, 12 y 14 de abril, presentando su esperado segundo álbum de estudio.

Mayo: la nostalgia se apodera de Madrid

Mayo es el mes de los regresos legendarios. Eric Clapton vuelve a España tras más de 20 años el 7 de mayo, seguido por Fito y Fitipaldis, que actúan los días 8 y 9 de mayo presentando «El monte de los aullidos».

Pablo Alborán presenta su gira «KM0» los días 21 y 22 de mayo, mientras que Los Últimos de la Fila protagonizan uno de los acontecimientos musicales del año el 23 de mayo en el estadio Metropolitano, con entradas agotadas.

La nostalgia continúa con La Oreja de Van Gogh, que regresa con Amaia Montero para seis fechas en Madrid repartidas entre mayo y septiembre.

Y si hablamos de cifras récord, nadie supera a Bad Bunny, que ofrecerá diez conciertos entre finales de mayo y junio en el estadio Riyadh Air Metropolitano con su gira «DeBÍ TiRAR MáS FOToS».

Junio y julio: estadios y festivales

Junio acoge el esperado regreso de Linkin Park, con dos fechas los días 23 y 24 de junio, presentando «From Zero».

También destaca Alejandro Sanz, que actuará el 20 de junio con su gira «¿Y ahora qué?» en el Metropolitano.

El verano explota en julio con festivales como Río Babel, Mad Cool Festival, y conciertos únicos como My Chemical Romance el 18 de julio o Rels B el 4 de julio.

Agosto y septiembre: el pop toma la ciudad

Agosto trae a The Weeknd, con tres fechas los días 28, 29 y 30 de agosto dentro del tour «After Hours Til Dawn».

Septiembre está dominado por Aitana, Antonio Orozco, Iván Ferreiro y Leiva, que cierran giras en el Movistar Arena.

Octubre a diciembre: el broche final

El último trimestre incluye a Evanescence, Europe, Trueno, Morat, Tokio Hotel, Melendi, Taburete, Raphael y Amaral, poniendo el cierre a un año irrepetible.

Madrid se consolida en 2026 como una de las grandes capitales musicales de Europa, con una programación de conciertos que abarca todos los estilos, generaciones y formatos. Un año para vivirlo en directo, canción a canción.