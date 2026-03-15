Un ministro del Gobierno de Sánchez vota a favor de Laporta en las elecciones del Barcelona

El ministro de Cultura del Gobierno de Sánchez, Ernest Urtasun, hizo acto de presencia en la sede electoral del Camp Nou para votar a Joan Laporta en las elecciones del Barcelona. Apareció a las 10:55 horas de la mañana y dio su apoyo al ex presidente. El político catalán es socio de la entidad blaugrana y es uno de los más de 100.000 socios culés con derecho a voto este domingo 15 de marzo.

Desde las 9:00 de la mañana de este domingo, miles de socios del Barcelona se dieron cita en las cinco sedes electorales que el club azulgrana ha dispuesto para votar a los dos candidatos a presidente. O Joan Laporta o Víctor Font. Personalidades del deporte, del mundo culé e incluso de la política se dieron cita sobre todo en la sede del Camp Nou para ejercer su derecho a voto.

El Gobierno de Sánchez apoya a Joan Laporta

Casi a las 11:00 de la mañana apareció por la sede electoral Ernest Urtasun, el ministro de Cultura del Gobierno de España. El político catalán es socio del Barcelona y ejerció su derecho a voto como un culé más. Al principio estaba la duda de saber si habría votado a Joan Laporta o no. Pero poco después, esa duda desapareció.

La plataforma de la campaña electoral de Joan Laporta, ‘defensem el Barça’, sacó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo a Ernest Urtasun por su apoyo al ex presidente. De esta forma, el voto ya no era secreto. Había votado a Laporta.

También, de esta manera, el Gobierno de Pedro Sánchez ha apoyado de una forma u otra, a través de su ministro de Cultura, a Joan Laporta en estas elecciones tan cruciales para el futuro del Barcelona. Una vez más, la política está relacionada con el fútbol y con la entidad blaugrana. El Gobierno español ha mostrado su apoyo al que en pocas horas parece volverá a ser el presidente culé.

ELECCIONES 2026 🗳️💙❤️ Ernest Urtasun, ministro de Cultura, emite su voto. pic.twitter.com/j0ZvHyvIIX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 15, 2026