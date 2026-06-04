De la Fuente: «Tenemos claro el equipo que debutará contra Cabo Verde»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras el empate que firmaron en el estadio de Riazor la selección española e Irak. El combinado nacional, lleno de bajas y con muchas caras nuevas, no jugó un gran partido ante los asiáticos. Este es el primer amistoso de España antes del Mundial y el último que se jugará en territorio nacional.

«Se lo merecían todos y estamos contentos de que haya sido así. Todos han podido debutar y estamos muy contentos. Son jugadores de mucho futuro», comenzó el seleccionador nacional analizando a los jugadores que han debutado.

«Pretendíamos hacer un trabajo más físico. Que se adaptaran a la competición. Hubo una sesión importante de entrenamiento para otros jugadores. De sensaciones, estamos contentos en ese aspecto. No hubo lesionados. Mañana entramos en otra fase y ya empezamos a plantearnos todo lo demás. Mañana vamos ya a Estados Unidos», comentó sobre las sensaciones.

De la Fuente se mostró feliz por los minutos de Mikel Merino: «Está muy bien y es una grandísima noticia, estamos muy contentos. También hemos visto a otros jugadores que nos pueden aportar mucho en el Mundial y en el futuro».

También habló del portero titular: «Era un partido importante. Había que competir para ganar, pero también cumplir una serie de condiciones en el plano físico. La idea que tengo sigue siendo la misma. Veremos cómo se desarrollan estos días. Queda mucha preparación, se tienen que distribuir las cargas, pero tenemos claro el equipo que debutará contra Cabo Verde».

Destacó que el estadio estuviese en «grandísimas» condiciones y quiso dar las gracias a Riazor. Por último, comentó los amistosos de otras selecciones, como el de Francia, que perdió contra Costa de Marfil.