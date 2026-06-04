Ferran Torres no falla a su cita con el gol de España: adelanta a la Selección ante Irak

Ferran Torres calienta para el Mundial 2026 asistiendo a su cita con el gol con España. Con el brazalete de capitán, el delantero del Barcelona fue el encargado de inaugurar el marcador en Riazor. El estadio del Deportivo de La Coruña volvía a disfrutar de la Selección, justo tras confirmarse el ascenso del equipo a Primera División ocho años después, en el último partido de los de Luis de la Fuente antes de hacer las Américas en busca de la segunda estrella, ante la también mundialista selección de Irak.

21 goles ha marcado el futbolista con el Barcelona este curso, a los que se sumaban otros dos con España en la fase de clasificación para el Mundial. Fijo en las convocatorias durante todo el curso, el Tiburón volvió a cumplir con el equipo nacional. En el penúltimo partido de preparación para la cita que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, el valenciano hizo el primero de los goles de los de Luis de la Fuente.

Dani Olmo lanzó una contra rápida con un pase desde las proximidades del área de España que Borja Iglesias dejó pasar inteligentemente. La cogió Ferran, que con muchos metros por delante no dudó en correr. Condujo en velocidad hacia la portería y en el balcón del área la pegó bastante centrada. Contó con la ayuda de Basil, portero iraquí, al que prácticamente se le escapó el balón de las manos.

Aunque parecía que el gol allanaba el terreno para la Selección, apareció Mechas Doski. Desde el lateral del área la pegó cruzada para meterla por arriba ante un Joan García que pudo hacer más, dado que estaba adelantado.