Sánchez se blinda en La Mareta con cámaras en cada esquina y 40 agentes de élite que rastrean hasta las rocas

El Gobierno ha blindado la Residencia Real de La Mareta, donde Pedro Sánchez y su familia disfrutan de las vacaciones de verano. En las entradas a la residencia se han desplegado dos casetas para la vigilancia por parte de la Guardia Civil. Además, escoltas de paisano controlan especialmente los accesos al mar, donde el presidente socialista acostumbra a relajarse junto a su mujer y sus hijas. Sánchez, que llegó a La Mareta el sábado, ya ha disfrutado de un baño en las proximidades de la finca.

En el perímetro de la finca, propiedad de Patrimonio Nacional, se han dispuesto distintos círculos de seguridad. El despliegue está integrado, además de por la escolta particular del presidente y su familia, por alrededor de 40 guardias civiles, entre ellos, del Grupo de Reserva y Seguridad, la unidad de élite.

Igualmente, además de las propias cámaras de seguridad de que ya dispone la residencia, se han instalado varias cámaras antipaparazzi adicionales con una especie de trípode, que enfocan hacia la cala de rocas colindante, como reveló OKDIARIO. Estas cámaras generan preocupación entre los bañistas de la zona.

Personal de La Moncloa se desplazó a Lanzarote, en los días previos a la llegada del presidente del Gobierno, para encargarse de la seguridad, a lo que se suma la vigilancia privada contratada por Patrimonio del Estado.

Además, como publicó este periódico, el Gobierno ha impuesto una restricción marítima para navegar en las cercanías de la residencia oficial. La superficie de exclusión se eleva a 732.202 m², según las coordenadas fijadas y la cartografía oficial. El Ejecutivo prohíbe así navegar a menos de un kilómetro del lugar de veraneo del líder socialista.

El Gobierno ha destinado más de 250.000 euros a costear seguridad privada para la residencia oficial de La Mareta hasta 2028.

El socialista aterrizó el sábado, a las 13:07 (hora canaria), en el aeropuerto César Manrique de Lanzarote, a bordo de un avión Falcon del Ejército del Aire y poco después llegó en furgoneta al recinto de La Mareta, la finca que elige habitualmente para disfrutar de distintos periodos de descanso, especialmente en verano.

Se espera que interrumpa sus vacaciones para desplazarse, el próximo 12 de agosto, al Observatorio de Yebes, en Guadalajara, para disfrutar del eclipse de sol.

El presidente ha mantenido sus planes de veraneo a pesar de la crisis por la invasión migratoria en Ceuta, que sigue lejos de estar resuelta y que se salda hasta el momento con 88 muertos.

Pese a ello, el presidente del Gobierno ha optado por desconectar, y así lo ha hecho saber también a través de sus redes sociales, donde ha compartido su playlist de Spotify con sus canciones del verano, lo que ha provocado numerosas críticas.

Así es el complejo de La Mareta

La Mareta es un complejo residencial de lujo que fue construido en su día para Hussein de Jordania, quien se lo regaló a finales de los años 80 al rey Juan Carlos I.

Fue Felipe VI quien decidió en 2015 ceder esta residencia real a Patrimonio Nacional para la «promoción de los intereses turísticos de España». El palacio fue mandado construir por el rey Hussein II de Jordania a finales de los años 70, si bien él no se hospedó allí, sino su familia. Y en 1989, el rey Hussein II regaló este inmueble al padre del actual monarca, el rey emérito Juan Carlos I.

En diciembre de 2015 se firmó un convenio de colaboración entre Patrimonio Nacional y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, entonces dirigido por José Manuel Soria (PP), para que la finca, por «expreso deseo de Felipe VI», sirviera al establecimiento o refuerzo de lazos bilaterales o multilaterales con otros países u organizaciones en materia turística. En definitiva, una forma de promocionar la marca España mediante la celebración de actos relacionados con el turismo y la cultura.

Pese a ello, Sánchez y su familia disfrutan cada año de esta finca para sus vacaciones de verano.

El año pasado, como reveló OKDIARIO, el presidente socialista estuvo acompañado, además de por su mujer Begoña Gómez y sus hijas, por sus padres, su hermano David Sánchez —condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación por su plaza en la Diputación de Badajoz— y la esposa de éste. Begoña Gómez está a la espera del juicio por jurado por los delitos de tráfico de influencias y malversación, por los que se enfrenta a una petición de pena de 13 años de cárcel.