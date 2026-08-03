Por qué, según los expertos, soltar una araña al aire libre suele ser una mala idea: aunque pensemos lo contrario
A pesar de lo que mucha gente cree, sacar las arañas al aire libre es una acción que puede acarrerr consecuencias negativas
Cómo recuperar una planta quemada por el sol y el calor: los consejos que recomiendan los expertos
¿Cuál es la diferencia entre el vinagre de limpieza y el vinagre blanco?
La reflexión de Warren Buffett (95 años) sobre la riqueza: «Si no encuentras una forma de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta morir»
¿A quién no le ha pasado que de repente, al entrar al baño o al salón, te encuentras con una araña paseando tranquilamente por la pared? Si eres de los que prefieren no matarlas, lo más probable es que cojas un vaso, un trozo de papel, la captures y la liberes después por la ventana o en el jardín. Sin embargo, la ciencia tiene malas noticias para ti. Según advierten los expertos, esto suele ser un error fatal para el animal, ya que soltar una araña al aire libre suele ser una mala idea.
Esta acción es un error de cara a la supervivencia del animal y puede acarrearle peores consecuencias de las que todos pensamos. Los expertos son tajantes de cara a cómo se debe proceder en caso de tener que lidiar con una araña dentro del domicilio.
Por qué es peligroso soltar una araña en la naturaleza
Para entender por qué sacar a una araña de tu casa es negativo, hay que fijarse en su origen y evolución. La inmensa mayoría de los arácnidos que encontramos en nuestras viviendas son especies categorizadas como arañas domésticas. Esto significa que, con el paso del tiempo, se han adaptado a las condiciones de un hogar humano: temperaturas estables durante todo el año, ausencia de lluvia y lugares secos y oscuros donde tejer sus telarañas.
Cuando coges a una de estas arañas y la dejas en medio del césped o en la calle, la estás transportando hacia su perdición. Al aire libre se enfrentan a un territorio completamente desconocido. No están preparadas para soportar el frío de la noche, los cambios bruscos de temperatura o las fuertes lluvias. Además, se convierten en presa fácil para depredadores como pájaros, lagartijas u otros insectos. Al echarlas fuera, lo más probable es que mueran rápidamente.
Qué hacer si me encuentro una araña en mi casa
Entonces, si sacarla al jardín es casi una sentencia de muerte para ella, ¿qué opciones tengo? Los expertos lo tienen claro: la mejor opción para todos es la tolerancia. Las arañas domésticas no buscan atacarte ni morderte; de hecho, te ayudan a mantener la casa limpia de mosquitos, moscas, polillas y otros insectos.
Sin embargo, si no toleras vivir con ella o sufres de aracnofobia, lo ideal no es usar la zapatilla ni el vaso para la expulsión exterior. En su lugar, usa el truco del vaso y el papel para capturarla y reubícala dentro de la misma casa, pero en una zona donde no te moleste, como un garaje, un trastero, un sótano o detrás de un mueble grande que no suelas mover.
Temas:
- Animales
- Arañas
- Naturaleza