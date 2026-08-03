OKDIARIO en el CETI de Ceuta: «Están contando que aquí hay normalidad pero esto no parece España, da miedo»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presumió en la Delegación del Gobierno que en apenas 24 horas el Ejecutivo había logrado revertir la situación en Ceuta y que la ciudad habría recuperado la normalidad. Sin embargo, la realidad es muy distinta; desde la invasión en Ceuta, miles de ilegales esperan a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para poder acceder al interior del recinto. Los inmigrantes abarrotan las calles esperando poder entrar. Es la situación que vive la ciudad desde el pasado jueves y que ha podido corroborar OKDIARIO.

«Llevamos con el CETI aquí al lado en esta urbanización durante años y llevamos sufriendo una situación complicada, pero lo que estamos viviendo estos días no tiene precedentes», asegura un vecino de Ceuta. El hombre cuenta a este periódico que están desbordados y preocupados con la situación. «Estamos desbordados y es muy complicado porque venden información que no se corresponde con la realidad», denuncia.

Ante la situación, los vecinos de esta urbanización cercana al CETI se han visto obligados a tomar medidas para garantizar su seguridad. «Hemos tenido que hacer los vecinos un vallado, pero se meten por todos lados; tenemos el CETI a menos de 100 metros», explica.

El motivo es el miedo, la inseguridad que viven desde el jueves. «Inseguridad sí que existe. Le han roto la ventanilla a un vecino; no sé si habrán dormido en el coche, pero robar sí le han robado», lamenta.

Otro vecino de la zona asegura que «no he vivido así en mi vida». «No parece España, parece otro país», subraya. Y lamenta no poder hacer nada al respecto. «Estamos con mucha impotencia; me da vergüenza. Solo queda la chusma, los que no se quieren ir», añade.

Más del 50% de las personas que se encuentran en las inmediaciones son subsaharianos que han podido acceder a la ciudad en las últimas horas. La playa de Benítez se encuentra ocupada por estos ilegales, mientras que la policía controla que no accedan por la carretera de acceso al recinto para no colapsar sus alrededores.

La situación se produce después de que este sábado por la noche la Policía Nacional tuviera que intervenir ante un intento de entrada por la fuerza en el CETI de los migrantes que estaban acampados en el exterior.