Los Sánchez se pegan un ‘todo incluido’ en La Mareta mientras Marruecos invade Ceuta

Pedro Sánchez ya disfruta de sus vacaciones de verano en Lanzarote, donde se aloja, como cada año, en la Residencia Real de La Mareta. Un fuerte dispositivo de seguridad blinda el descanso de la familia mientras, según las imágenes publicadas en exclusiva por OKDIARIO, el presidente se da un baño en las inmediaciones de la finca. Un todo incluido a costa del erario público mientras Ceuta continúa digiriendo la mayor avalancha migratoria de su historia reciente, con un balance que ya supera los 70 fallecidos.

Este retiro autocomplaciente, ajeno por completo a los problemas reales de los españoles, no es un episodio aislado. Sánchez ya lo había demostrado días antes recomendando en redes sociales canciones para el verano mientras Ceuta se convertía, de facto, en un territorio militarizado desbordado por una entrada masiva de inmigrantes ilegales que muchos no dudan en calificar como una auténtica declaración de guerra por parte de Marruecos. Un presidente que compone playlists y se da baños de placer mientras su país sufre una crisis de esta magnitud transmite una indiferencia merecedora de un diagnóstico psiquiátrico.

Y como ya es costumbre en él, cuando finalmente pisó el terreno lo hizo únicamente para la foto protocolaria y sin dar explicaciones. Incluso ha tenido el cuajo de agradecer públicamente a Marruecos su colaboración mientras afeaba a la Unión Europea su falta de «solidaridad», blandiendo datos trucados sobre la magnitud real de la invasión migratoria. Se marchó, como no podía ser de otra manera, cubierto de insultos y protestas de los propios ceutíes, indignados por su gestión negligente de la frontera y una rendición incondicional ante las exigencias de Rabat. Las imágenes de OKDIARIO atestiguan la profunda irrealidad en la que vive un autócrata que ha convertido a España en el hazmerreír de Europa.